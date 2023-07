‘Het is hier vaak warm, maar nu is het echt wel om te stikken’: Belgen in Zuid-Europa over de extreme hitte

Grote delen van Zuid-Europa kreunen onder de hitte. Onder meer in Andalusië, Sardinië en Sicilië kan het kwik tot fors boven de 40 graden klimmen. Drie uitgeweken Belgen vertellen over hoe zij met die temperaturen omgaan.

Vanessa, Andalusië: ‘Vooral de snelle opeenvolging van hittegolven maakt het lastig’

“Dit is niet het beste moment om in Granada te gaan kuieren”, zegt Vanessa Wouters. Wouters bleef in Spanje plakken na een volleybalcarrière en woont inmiddels al 22 jaar in Andalusië, waar de komende dagen temperaturen boven de veertig graden Celsius worden verwacht. “Omdat wij wat landelijker en in de buurt van de kust wonen, valt het bij ons beter mee dan meer in het binnenland”, zegt Wouters. “Maar in steden zoals Sevilla en Granada wordt het makkelijk 42 à 45 graden in de schaduw.”

De zon dicteert hier het levensritme. “Iedereen kruipt weg tijdens de heetste uren van de dag. Wij staan op om half zes, en stoppen met werken rond de middag, want dan is het niet meer te doen. Zelfs om zes uur ’s avonds is het nog erg warm. Pas rond acht uur kunnen we opnieuw buiten werken.”

Een siësta is niet alleen noodzakelijk om de heetste uren van de dag te overbruggen. “Ook ’s nachts blijft het vrij warm, zo’n 26 à 27 graden, waardoor je slechter slaapt. Vooral wie zich geen airco kan veroorloven heeft daar last van. Sommige mensen slapen buiten, op hun terras.”

Hoge temperaturen zijn ze hier wel gewoon. “Maar terwijl je vroeger meer tijd had om weer op adem te komen, komt het nu sneller na elkaar. Het is vooral die snelle opeenvolging van hittegolven die het lastig maakt.”

Het is niet alleen de hitte die van weer en klimaat een gespreksonderwerp maakt. “Dit is normaal de tijd van het jaar waarin de winkels vol watermeloenen liggen. Maar die zijn er nu nauwelijks of ze zijn erg duur omdat stormen in mei een groot deel van de oogst hebben vernield. Die stormen zijn niet ongewoon, maar het warmere zeewater maakt ze wel heviger. Dit jaar zal er ook minder graan geoogst worden door de droogte, en olijfolie was door tegenvallende oogsten nog nooit zo duur. De hitte is hier slechts één symptoom van de klimaatverandering.”

Carine, Sardinië: ‘Enkel de toeristen komen buiten op de middag’

Op de Italiaanse eilanden Sicilië en Sardinië zijn temperaturen boven de 40 graden en op sommige plaatsen zelfs tot 48 graden Celsius voorspeld. Mogelijk komt het Europese warmterecord in zicht dat op 11 augustus 2021 werd gevestigd, toen in de buurt van Siracuse op Sicilië 48,8 graden is gemeten.

“Ik weet liever niet hoe warm het precies zal worden”, zegt Carine Derck, die een bed and breakfast uitbaat in het noordoosten van Sardinië, waar een zeebries in de heuvels nog voor enige verkoeling zorgt. “Eens boven de 35 graden is het sowieso afzien. Je hebt minder fut en slaapt minder goed.”

Hoge temperaturen komen steeds vaker voor. “Vorige zomer was het bijna constant 35 graden of meer, toch ook al enkele graden warmer dan normaal.” De toeristen laten het vooralsnog niet aan hun hart komen. “In de zomer komen hier vooral Italianen, die houden van de drukte. Andere toeristen komen vaker wat vroeger of later op het jaar. Ze zoeken verkoeling in de zee en in hun kamers met airco. Voor wie moet werken is het minder leuk. Maar het werk moet gedaan worden, dus we proberen ons normale leven zoveel mogelijk verder te zetten, op de minder hete momenten van de dag.”

Dat zuiderse ritme is niet aan iedereen besteed. “Enkel de toeristen komen buiten op het heetst van de dag. Soms zie je er zelfs rond de middag een rondje joggen.”

Er is niet enkel de hitte in de zomer. “Doordat het in de winter vaak minder regent, komen er nu geregeld periodes voor waarin er tijdelijk geen water uit de kraan komt. Sommigen hebben een waterput, anderen moeten die periodes overbruggen met eigen reservoirs of door flessen te gaan vullen aan tanks die de gemeente voorziet. Dat watertekort is een lastiger probleem dan de hitte.”

Magda, Rome: ‘Mensen zoeken verkoeling bij fonteintjes’

Al sinds de jaren 1970 woont Magda in Rome, waar het kwik de komende dagen richting de 40 graden kruipt. “Ik was destijds één van de weinigen met airco, nu zie je nauwelijks nog een huis zonder. Dit is zo’n prachtige stad, en er is zoveel te doen! De hitte moet je erbij nemen. Het is hier natuurlijk vaak warm, maar nu is het echt wel om te stikken. In de regio Lazio is alarmfase ‘code rood’ van kracht.”

De voorbije 50 jaar zag ze wel wat veranderen. “Vroeger waren mei en juni doorgaans aangename maanden, en werd het pas in juli en augustus overdreven warm. Nu is het vaker al vroeger op het jaar heet. En de verkoelende onweders die normaal rond 15 augustus de temperatuur gevoelig doen zakken, blijven nu langer uit. De hitte begint dus vroeger en houdt langer aan. En de extreme temperaturen liggen toch een paar graden hoger dan vroeger.”

Magda heeft wel wat hete stukken van de wereld gezien. “In Australië kan het bijvoorbeeld een pak warmer zijn, maar is het ook droger. Het is vooral de vochtigheid die de warmte hier zo lastig te verdragen maakt. Maar je leert ermee te leven, door minstens tussen 13 en 17 uur binnen te blijven, en best nog wat langer als je ouder bent of kleine kinderen hebt.”

Hitte of niet, de stad ligt er allesbehalve desolaat bij. “Het loopt hier overal bomvol. Plezierig is het niet, maar het schrikt de toeristen niet af. Gelukkig zijn er op veel plaatsen langs de straat drinkfonteintjes met zuiver bronwater, waar de mensen nu verkoeling zoeken.”