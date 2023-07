‘Het is gemaakt om je aandacht op te slurpen’: pedagoog Pedro De Bruyckere na Unesco-advies over smartphones in de klas

Unesco vindt dat kinderen niet langer hun smartphone naar school moeten meebrengen. Volgens een uitgebreid rapport van de VN-organisatie leidt veelvuldig gsm-gebruik tot cyberpesten, emotionele instabiliteit en een trager leerproces. ‘De smartphone is gemaakt om je aandacht op te slurpen’, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere.

Unesco wil smartphones uit alle scholen weren. Is dat een haalbaar plan?

“Die technologie helemaal weren is volgens mij heel moeilijk. Ik denk dat ze met hun rapport eerder een wake-upcall willen maken. In de coronaperiode was het hip om als school met digitale technologie te werken. Maar dat riep erna vragen op zoals: wat met onze privacy?

“Scholen vroegen zich af of die technologie nog wel een meerwaarde bood, heel wat studenten wilden liever geen online les meer krijgen, en zelfs bedrijven stelden zich vragen bij het veelvuldige gebruik van digitale technologie. Daarom geeft Apple nu per dag ook de schermtijd van de gebruiker weer.

“Ik denk dat we na die verbondenheid met onze telefoon tijdens corona, nu een ‘technology backlash’ meemaken. We hebben een soort slingerbeweging gekend en zijn nu op zoek naar een gulden middenweg. Unesco wil de mens weer centraal stellen.”

Doen ze dat niet op een iets te radicale manier?

“Dat weet ik niet, maar ik zou het zelf op een aantal punten wel anders aanpakken. Het Unesco-rapport is genuanceerd wanneer het zegt dat de technologie ten dienste moet staan van het leren en erkent dat dat goed gelukt is tijdens de coronaperiode.

“Ze hebben ook gelijk als ze zeggen dat de smartphone voor veel afleiding en een vertraging van het leerproces kan zorgen. Maar onderzoek dat daarentegen de positieve effecten van digitale technologie op school benadrukt, doen zij gewoon af als reclame van technologische bedrijven. Dat klopt niet, want er is ook al veel onafhankelijk onderzoek gedaan naar die positieve effecten.

“Persoonlijk vind ik ook dat elke school dit individueel zou moeten kunnen beslissen. Anders wordt hun een bepaalde visie opgelegd, wat botst met de vrijheid van onderwijs.”

De meeste kinderen zullen - ongeacht een verbod op school - nooit smartphoneloos zijn. Vecht Unesco niet tegen de bierkaai?

“Het leven van kinderen is inderdaad meer en meer verweven met de smartphone. Ze blijven erdoor met elkaar in contact en betalen ermee. Bovendien zijn er ook heel wat didactische toepassingen die een meerwaarde kunnen betekenen. Zo kan een student op zijn stage een multimediaal dagboek bijhouden via een smartphone.

“De smartphone zal nooit meer verdwijnen. Maar in feite gaat de discussie vooral - althans voor mij - over hoe we onze kinderen gezond kunnen leren omgaan met die technologie. Kinderen moeten beseffen dat de telefoon niet hun beste vriend is als ze zich moeten focussen. Ze moeten leren om hun telefoon bij momenten weg te leggen. Kun je dat aanleren met een smartphoneverbod? Waarschijnlijk wel.

“Maar een ‘telefoonhotel’ - waar de telefoons tijdelijk in worden gelegd - vind ik zelf een betere oplossing in schoolcontext. De docent kan leerlingen dan altijd toestaan om even iets op te zoeken, waarna ze hun smartphone weer opbergen.”

Zijn kinderen te weinig op de hoogte van de gevaren van smartphones?

“Niet noodzakelijk. Kinderen weten steeds meer over fake news, privacy en cyberpesten. Ze weten ook dat een gsm behoorlijk afleidend en verslavend kan werken. Maar er is natuurlijk een verschil tussen iets weten en er echt bewust mee omgaan. Er is dus zeker ruimte voor specifieke vorming.

“Er wordt vaak gezegd dat leerkrachten dan maar beter les moeten geven om die afleiding tegen te gaan. Dat zij vroeger ook orde op zaken stelden, als een leerling begon te dagdromen. Maar dagdromen voedt je verslaving niet. Je smartphone wel, want die is gemaakt om je aandacht op te slurpen. Daartegen vechten is een grote uitdaging voor de leerkracht.”