‘Het is een verkeerd signaal’: NMBS maakt tickets duurder, terwijl andere landen stunten

Wat vindt u van duurdere treinkaartjes?

“Het is een verkeerd signaal. We zitten met een klimaatcrisis, we moeten ons milieuvriendelijker verplaatsen. Er zijn veel redenen om de trein te gebruiken. Het gebruik van de auto zit weer op het niveau van 2019, van voor corona. NMBS mag jaarlijks de prijzen op 1 februari naar rato verhogen, dat staat in de afspraken tussen de federale overheid en het vervoersbedrijf. We zitten met een inflatie van rond de 9 procent. Volgens de regels is de verhoging terecht. Op korte termijn is aan prijsverhogingen weinig aan te doen.”

En op lange termijn?

“We zien wel een uitweg. Voor treinkaartjes geldt 6 procent, dat kan de federale regering afschaffen. Dat ballonnetje heeft minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) al een paar keer opgelaten. Als je de btw laat vallen, kun je het effect van de 10 procent verhoging iets verzachten.

“In de plannen van de regering staat dat ze het gebruik van openbaar vervoer willen stimuleren, dat ze mensen op de trein willen krijgen. Als je dat zegt, moet je dat ook doen. En dat kost iets. Ze zullen naar schatting 100 miljoen euro op jaarbasis mislopen. Maar ter compensatie kunnen ze de afspraken over bedrijfswagens herzien. Experts hebben uitgerekend dat bedrijfswagens de staat per jaar 4 miljard euro kosten. Daar is nog ruimte.”

Is het ook niet logisch dat de gebruiker betaalt voor de reis?

“Je verplaatsen kost geld, behalve wandelen natuurlijk. TreinTramBus is niet voor het gratisverhaal. Je veroorzaakt maatschappelijke kosten door je van A naar B te vervoeren. De overheid moet zorgen voor het fietspad, spoorlijn en autosnelweg. Dus de gebruiker mag voor het gebruik daarvan wel betalen. Maar de tarieven moeten rechtvaardig en logisch zijn.”

Kees Smilde van TreinTramBus. Beeld rv

In Luxemburg is het openbaar vervoer wel gratis.

“Dat werkt voor een heel klein land. In België zijn er soortgelijke initiatieven geweest. In Hasselt hebben we een tijd lang gratis bussen gehad. Maar op lange termijn had dit geen invloed op het aantal autoverplaatsingen. Nee, het waren meer fietsers die de bus namen. Uiteindelijk heeft dit systeem dan toch niet gewerkt.

“Gratis is leuk voor een korte actie, om iets op te starten. Zoals in Duitsland deze zomer: je kon een maandkaart krijgen voor al het openbaar vervoer voor 9 euro per maand. Ik heb het kaartje zelf gebruikt, het was een groot succes. Het heeft een enorm effect op korte termijn, mensen praten erover en gebruiken het. Maar het hele openbaarvervoersysteem moet ook financierbaar blijven. Negen euro is bijna gratis. Zoiets werkt niet op lange termijn, als je de infrastructuur op peil wilt houden.”

Wat kan er dan verbeterd worden aan het openbaar vervoer in België?

“Je moet een openbaarvervoersysteem hebben met knooppunten en goede overstappen. In het verleden richtte de NMBS zich op de pendelaar die ’s ochtends naar kantoor in Brussel reist en in de namiddag weer terug. Maar in de avonduren en weekenden is er soms te weinig aanbod. Je kunt naar de grote stad, maar na een voorstelling of concert kun je niet meer terug. NMBS heeft mentaal deze omslag inmiddels gemaakt, dus het is aan het verbeteren.

“Ook pleiten we voor goede toegankelijkheid: dat je met een buggy of rolstoel zelfstandig op het perron kan komen en zelfstandig de trein in kunt rollen. Vooral dat laatste is voorlopig een utopie. En wat ook beter kan, is de integratie met ander openbaar vervoer, zodat je voor het gebruik van de bus, tram en trein hetzelfde kaartje kunt gebruiken. Het openbaarvervoersysteem heeft een goede basis, maar op deze punten moet zeker iets verbeterd worden.”