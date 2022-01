‘Het is een typische valkuil’: Vlaamse topambtenaar blijft vooral wit en mannelijk

Amper drie op de tien Vlaamse topambtenaren zijn vrouwen. Mensen van buitenlandse origine zijn er amper, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Wilde de overheid net niet meer werk maken van diversiteit?

Vrouwen aan de top van de Vlaamse administratie, ze blijven voorlopig in de minderheid. De vorige legislatuur had minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) nochtans een diversiteitsplan opgesteld, met daarin duidelijke streefcijfers voor het jaar 2020. Die werden slechts gedeeltelijk bereikt, blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid An Moerenhout (Groen).

Zo was eind 2020 29,7 procent van de topambtenaren een vrouw. Het gaat daarbij om de absolute zwaargewichten, zoals de functie van algemeen directeur, administrateur-generaal of gedelegeerd bestuurder. Het doel was 40 procent.

Als het gaat om mensen met een andere origine aan de top van de Vlaamse administratie, is het nog verder zoeken. Omdat het om zulke kleine aantallen gaat, worden er geen exacte cijfers meegedeeld vanwege de privacy. Zowel bij het leidinggevend topkader als bij de niet-leidende topambtenaren waren het er in 2020 telkens minder dan vijf. In die cijfers zitten de mensen van wie minstens een van de ouders niet de Belgische nationaliteit heeft.

Toch zijn er ook lichtpuntjes. Zo is er wel degelijk een verbetering te merken. In 2016 lag het aandeel vrouwen in topfuncties nog op 22,7 procent. In het ‘middenkader’ ging het aandeel vrouwen van 34,9 procent in 2016 naar 39,4 in 2020, net onder het streefcijfer van 40 procent. Wat betreft het aandeel mensen met migratieroots klokt de gehele Vlaamse administratie af op 11,5 procent, boven de doelstelling van 10 procent. En ook het aantal mensen met een beperking in dien dienst bij de overheid zit in de lift.

Valkuil

Voor Annelies D’Espalier, Vlaamse ombudsvrouw gender, is het beeld dubbel. “Natuurlijk zou ik graag betere cijfers zien, anderzijds zit er wel verbetering in”, vertelt ze. De Vlaamse overheid kan niet werken met harde maatregelen zoals quota, want dat strookt niet met Europese regelgeving inzake discriminatie. “Daarom is het logisch dat de verbetering eerder traag gaat”, zegt ze.

Sarah*(41), al sinds 2009 aan de slag bij een grote administratie, solliciteerde drie keer voor een leidinggevende functie. Telkens zonder succes. Volgens haar loopt het vooral mis bij de selectiecommissie. “Het zijn toch vaak uitsluitend blanke mensen”, zegt ze. Zelf heeft ze een Marokkaanse achtergrond. “Onbewust gaan mensen in zo’n jury op zoek naar mensen die op hen lijken. Ik heb een andere achtergrond, een andere opvoeding gehad en pas niet in dat plaatje.” D’Espalier erkent dat op dat vlak vooruitgang geboekt kan worden. “Het is een typische valkuil”, zegt ze.

Ook Moerenhout klopt op die nagel. “We pleiten voor uitgebalanceerde selectiecommissies”, zegt ze. “Wie daarin zit moet opgeleid worden om diverser te rekruteren.” Ook wil ze verplicht maken dat bij een gelijke uitkomst automatisch gekozen wordt voor de kandidaat die behoort tot een minderheid. Nu is dat slechts een aanbeveling. Die methode staat echter onder druk. Zelden geven selectieprocedures 100 procent ‘gelijkwaardige kandidaten’.

Bevoegd minister Bart Somers (Open Vld) benadrukt de positieve evolutie in de cijfers. Een nieuw diversiteitsplan is nog niet klaar, wel wijst hij op de “concrete acties”. Zo worden vacatures zo verspreid dat ook de minderheidsgroepen ermee in contact komen, wordt er samengewerkt met hogescholen en universiteiten en komen er binnenkort ook ‘correspondentietesten’, de geschreven variant van praktijktesten.

* Sarah is een schuilnaam.