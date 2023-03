‘Het is een Chinees spionagekanaal’: ook Belgische politiek stilaan gewonnen voor een verbod op TikTok

Steeds meer partijen vinden dat Belgische regeringsleden en (top)ambtenaren TikTok niet meer op hun werktelefoon mogen installeren. Het risico dat het communistische regime in Peking aan de haal gaat met de data van de Chinese app is véél te groot, luidt het. Volgende week komen de inlichtingendiensten met een advies.

Van alle sociale media groeit TikTok wereldwijd het hardst, ook in België. Het aantal Belgische gebruikers ligt intussen boven 4 miljoen. En het zijn al lang niet alleen meer dansende tieners die de app gebruiken. Ook heel wat politici hebben TikTok ontdekt.

Maar de opmars van TikTok doet steeds meer alarmbellen afgaan onder diezelfde politici. Er is de manier waarop de app massaal data verzamelt van zijn gebruikers: over wat ze op het eigen platform allemaal bekijken, maar ook over wat ze doen op webpagina’s waarnaar de app doorlinkt. En er is de vraag of die vergaarde data wel veilig zijn. De angst voor lekken naar de Chinese overheid is groot.

Europa

N-VA neemt het voortouw in de strijd tegen TikTok. “We installeren een verbod op het gebruik van de app op de professionele mobiele telefoons van (top)ambtenaren en politici”, staat te lezen in de voorstellen die de partij klaarstoomt voor haar ledencongres in mei.

“Heel de westerse wereld neemt afstand van dit Chinese spionagekanaal. Wij moeten volgen”, vindt parlementslid Theo Francken.

In onder meer de Verenigde Staten, Canada en Denemarken is de app sinds kort verboden voor werktelefoons van overheidspersoneel. Woensdag heeft het Europees Parlement aangekondigd dat werknemers geen TikTok meer mogen gebruiken op hun werkapparatuur. De Europese Commissie heeft eind vorige week al een gelijkaardige maatregel ingevoerd, om “de cyberveiligheid te verhogen”.

Ook binnen Open Vld en Vooruit wordt TikTok de wacht aan gezegd. De liberale ondervoorzitter Jasper Pillen benadrukt: “We moeten de app aan banden leggen voor alle overheidstelefoons. De tracking van data, het doorsturen van gegevens aan de Chinese overheid, de onzekerheid over de manier waarop de camera of microfoon van een gsm geactiveerd kan worden: dat is allemaal problematisch.”

“Wij zijn als politieke partij geen veiligheidsdienst, maar als de Europese instellingen de app aan hun personeel verbieden en de topman van de cybercomponent dit ook adviseert, dan lijkt het mij niet abnormaal om het voorzorgsprincipe toe te passen en TikTok te verbieden bij veiligheidspersoneel en beleidsmakers”, zegt parlementslid Kris Verduyckt (Vooruit).

Generaal-majoor Michel Van Strythem, hoofd van het Cyber Command. Beeld Tim Dirven

Afgeraden

Tijdens een hoorzitting in de Kamer heeft generaal Michel Van Strythem, het hoofd van het nieuwe Cyber Command binnen het leger, woensdag gewaarschuwd voor de risico’s rond TikTok. Hooggeplaatste leden van de krijgsmacht worden door de eigen militaire inlichtingendienst ADIV al sinds vorig jaar “sterk afgeraden” om de app te installeren op hun werktelefoon.

Indien er militairen zijn die TikTok willen gebruiken voor het werk – bijvoorbeeld om jongeren warm te maken voor een loopbaan binnen het leger – dan moeten ze hier een speciale aanvraag voor indienen. Op de bewuste telefoon mag dan enkel TikTok geïnstalleerd worden. Het toestel moet via 4G werken en mag nooit in verbinding worden gebracht met militaire netwerken of mailaccounts.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) – zelf actief op TikTok – benadrukt dat ze dezelfde voorzorgsmaatregelen toepast. “TikTok is niet geïnstalleerd op mijn werktoestel en evenmin op mijn privétoestel”, heeft ze donderdagmiddag in de Kamer verteld. Voor oppositielid Francken gaat dit niet ver genoeg: voor hem moet Dedonder het medium verlaten. Maar dat zal de minister niet doen. Het blijft voor haar een belangrijk communicatiekanaal.

Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) is waakzaamheid altijd geboden op het internet. “Wat TikTok betreft: we weten dat de regels in China anders zijn dan bij ons. Ik heb daarom aan de inlichtingendiensten gevraagd om tegen volgende week met een nieuw advies te komen over het gebruik van de app en een mogelijk verbod. Het is alvast duidelijk dat er wellicht een differentiatie nodig zal zijn tussen wie de app gebruikt.”

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) wil dat de federale overheidsdiensten “zo snel mogelijk in kaart brengen welke medewerkers gevoelige posities bekleden waarvoor een verbod zou kunnen gelden”. (Top)ambtenaren die toegang hebben tot “cruciale gegevens” moeten extra waakzaam zijn, meldt de minister in een schriftelijke reactie. Ze is geen voorstander van een algemeen TikTok-verbod voor ambtenaren.

Ook De Sutter onderstreept dat ze TikTok niet gebruikt op haar eigen telefoon - op aanraden van de inlichtingendiensten.

Vanuit de Vlaamse regering laat minister Zuhal Demir (N-VA) weten dat ze haar TikTok-account donderdag volledig heeft verwijderd. “Uit voorzorg werd TikTok op geen enkel moment geïnstalleerd op het toestel van de minister en werden voorzorgsmaatregelen genomen. Maar de app zal nu ook niet langer gebruikt worden op een apart toestel”, stelt haar kabinet. “Door volledig van TikTok af te gaan wil de minister een voorbeeld stellen. Want de functie gaat gepaard met uitzonderlijke informatie.”

Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). Beeld BELGA

Peking

In het rapport van de militaire inlichtingendienst over TikTok uit 2022, waarvan De Morgen een samenvatting heeft ingekeken, staat dat de app gevoelig is voor cyberaanvallen (phishing en ransomware) omdat er geen tweestapsverificatie beschikbaar is. De app gebruikt ook onveilige protocollen om media-inhoud te downloaden. Dit zogenaamd HTTP-verkeer kan gemakkelijk gevolgd of gemanipuleerd worden.

“Bovendien laten de Chinese Cybersecurity-wet (uit 2017, JVH) en aanverwante wetten de Chinese regering, en dus het Chinese leger en de inlichtingendiensten, toe om toegang te krijgen tot gegevens die beschikbaar zijn op of worden doorgegeven door servers die zich in de China bevinden. Dit zonder dat de gebruikers, in China of in het buitenland, daarvan op de hoogte moeten worden gesteld”, luidt het.

De TikTok-gegevens op Chinese servers zijn onderworpen aan deze wettelijke verplichtingen. Versta: Peking kijkt wellicht mee.

De militaire inlichtingendienst staat al langer erg wantrouwig tegenover het gebruik van Chinese technologie in het Westen. In een nota die in 2021 is bezorgd aan minister Dedonder over de Chinese drones van de federale politie staat dat “het doel van de CCP (Chinese Communistische Partij) is om op alle vlakken dé wereldleider te worden en dat weerspiegelt zich in de huidige wetgeving”.

Snowden

Een opvallend tegengeluid komt van PVDA-parlementslid Jos D’Haese. Hij is de populairste Vlaamse politicus op TikTok.

“Er zijn risico’s – zeker. Maar voor mij zijn die bij TikTok niet groter dan bij Amerikaanse apps zoals Facebook of Twitter”, zegt hij. “De zaak-Edward Snowden is tien jaar oud (illegale dataverzameling door de Amerikaanse geheime dienst NSA, JVH). We kennen het wangedrag van Facebook. Twitter wordt geleid door een miljardair met extreemrechtse sympathieën. We weten dat Angela Merkel jarenlang werd afgeluisterd door de Amerikanen.”

Voor D’Haese wordt nu “een hetze” gevoerd tegen TikTok. “Dit kadert in de opbouw van de spanningen tegen China door de Verenigde Staten. Donald Trump is daarmee begonnen. China is een opkomende wereldmacht en heeft nu een sociaal medium dat populair is. Daar kan Washington niet mee om. Versta me niet verkeerd: ik bén bezorgd over de manier waarop sociale media waanzinnig veel data opslaan en wie daar toegang toe heeft: bedrijven en overheden. Maar ik wil daar een echt debat over. Ik pas voor een heksenjacht.”

Volgens TikTok zelf is de westerse kritiek op het bedrijf “misplaatst en gebaseerd op fundamentele misvattingen”.