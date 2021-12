‘Het heeft iets pervers om alleen naar de ic-bedden te kijken’: deze 8 weekendstukken kunt u hier herlezen

We hebben acht De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend opnieuw kan lezen.

1. ‘Een lichaam zien verdwijnen in een doodskist die nooit meer opengaat. Dat beeld zouden de mensen die betogen tegen de maatregelen eens moeten zien’

De coronacurves buigen af, maar een hoerastemming is binnen het AZ West in Veurne in geen velden of wegen te bespeuren. Diep in West-Vlaanderen slaat de vierde golf genadeloos toe. “Die mens had nog zo veel goesting om te leven.”

Beeld Tim Dirven

2. Moraalpsycholoog Dries Bostyn: ‘Het heeft iets heel pervers om alleen naar de ic-bedden te kijken’

“Laat mij nu maar de optimist zijn”, zegt moraalpsycholoog Dries Bostyn (37) in gesprek met Joël De Ceulaer. “Ik trek mij ook op aan onze hoge vaccinatiegraad, de snelle uitrol van de booster, de antivirale middelen en het besef dat het belang van luchtreiniging stilaan erkend wordt. We doen het niet op alle vlakken slecht. Ik focus nu liever op de positieve aspecten dan op de negatieve.”

3. Alain Remue: ‘Julie Van Espen was op de juiste plek. Ze had alle recht om over het fietspad langs het kanaal te fietsen. Je moet de zaak niet omdraaien’

Vandaag start het assisenproces over de moord op Julie Van Espen. Alain Remue (61) van de Cel Vermiste Personen sprak dit weekend in De Morgen over de zaak, maar ook over de moeilijke zoektocht naar slachtoffers van de overstromingen in juli, ramptoeristen en de cold cases die hem blijven achtervolgen. “We zouden elke zaak van een vermist kind moeten kunnen oplossen.”

Alain Remue. Beeld Tim Dirven

4. Chantage met seksvideo’s, autozwendel en nu valse coronapassen: het opvallende carrièrepad van spoedarts Mouhamadou D.

Hij perste verpleegsters af met seksvideo’s en leende geld voor de nieuwe heup van zijn moeder in Dakar. Uiteindelijk dacht de gokverslaafde urgentiearts Mouhamadou D. de jackpot te hebben gewonnen met een zwendel in valse Covid Safe Tickets. Hij cashte in korte tijd zowat 400.000 euro.

De man bekende en is aangehouden.

5. Ook binnen N-VA is de staat van genade van Jambon stilaan voorbij

Bij N-VA wordt met grote ogen gekeken naar Vlaams minister-president Jan Jambon. Hij kan de hoge verwachtingen niet inlossen en dat zorgt intern voor gemor en frustraties. Dat Jambon het tij na twee jaar nog steeds niet gekeerd krijgt, creëert een dubbel gevoel in de partij. In de eerste plaats is er begrip voor zijn moeilijke positie.

Maar tegelijk kijken partijgenoten met stijgende verbazing naar hoe zowat alle wapenfeiten van Jambon – hoe goedbedoeld ook – in zijn gezicht lijken te ontploffen. Hij lijkt wel de omgekeerde Midas: alles wat hij aanraakt, verandert in lood, zo analyseren politieke journalisten Ann De Boeck, Jeroen Van Horenbeek en Roel Wauters.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op het laatste Overlegcomité, naast federaal premier Alexander De Croo (Open Vld). Beeld BELGA

6. Acteur Matthew McConaughey: ‘Ik heb een moeilijke relatie met het woord nederigheid’

Ooit verdiende Matthew McConaughey (52) zijn brood als rasechte romcom-romeo. Dat hij dat vederlichte imago van zich af kon schudden is op zich al een hele prestatie. Intussen focust de acteur op een nog grotere uitdaging: de hoofdrol in zijn eigen leven. Stap één is gezet: zijn autobiografie werd een bestseller.

“Ik weet dat ik nog veel te leren heb. Er is veel dat ik niet weet, dus kan ik maar beter zeker zijn van wat ik wel weet. En ik heb in ieder geval geleerd dat het ­minstens even belangrijk is te weten welke dingen je niet weet.”

Matthew McConaughey. Beeld RV

7. ‘Hoe mensen tegenwoordig in een slobbertrui op restaurant gaan, is dat nu vooruitgang?’: ‘Bake Off’-jurylid Regula Ysewijn

U kent Regula Ysewijn (38) als het strenge maar rechtvaardige jurylid in Bake Off Vlaanderen. Maar haar hart ligt ook en vooral bij ons culinaire erfgoed en bij Engeland. Al heeft dat land haar hart gebroken. “Er is echt iets gekraakt.”

“Groot-Brittannië is een land met prachtig erfgoed en een geweldige geschiedenis, maar het sociale model is vreselijk. De rijken worden rijker en de armen steeds armer, en het idee dat dat hun eigen schuld is, leeft er heel sterk. Het is een van de redenen waarom ik er nooit ben gaan wonen, hoewel mijn leven zich daar grotendeels afspeelde.”

Regula Ysewijn. Beeld Joris Casaer

8. Dé cocktail van het eindejaar: waarom iedereen plots espresso martini’s drinkt

Verwarrende tijden vragen om een bijpassende mix. De espresso martini ging het voorbije jaar weer vlot over toog en tong. Maar wat is er nu juist zo bijzonder aan deze cocktail?

Beeld Getty Images

