Het grote gesjoemel bij RSC Anderlecht: van zitjes in de viptribune tot de miljoenen voor de makelaar

Oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen, corruptie, schending van het beroepsgeheim en misbruik van vertrouwen. Dat is de waslijst die het federaal parket opgesteld heeft naar aanleiding van de verkoop van de voetbalclub in 2017 aan ondernemer Marc Coucke. Na tal van huiszoekingen, de analyse van de geldstromen en de verhoren van Herman Van Holsbeeck bij de anticorruptiespeurders van de federale politie was één ding duidelijk: er zaten lijken in de kast bij paars-wit.

Topmakelaar

Het onderzoek startte nadat het parket informatie toegestopt had gekregen over de topmakelaar Christophe Henrotay en zijn betrokkenheid bij het geldgerol van Anderlecht. Zo was de man uit Monaco spilfiguur bij de verkoop van de Servische spits Aleksandar Mitrovic aan het Engelse Newcastle voor 17 miljoen euro en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco in 2017. De speurders hebben al snel door dat er een geurtje hangt aan de commissies die hij opstrijkt en graven dieper. De verkoop van Anderlecht in datzelfde jaar wordt onder de loep genomen.

En ook daar speelt de makelaar een rol in. Hij wordt via de toenmalige technische directeur van Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, op de hoogte gebracht dat ze kandidaat-kopers zoeken. En als Henrotay iemand kan aanbrengen, krijgt hij 3 miljoen euro finder’s fee. De man komt op de proppen met de Oezbeek Alisher Usmanov, die ook aandeelhouder was van Arsenal. Maar Usmanov haakt af, waardoor er nog twee kandidaten in de running zijn voor de verkoop: de Ghelamco-baas Paul Gheysens en Marc Coucke. Uiteindelijk krijgt Coucke de kans om 74 procent van paars-wit te kopen. Tenminste, als hij ingaat op het voorstel van de toenmalige CEO Johan Van Biesbroeck: 5 miljoen euro extra dokken.

Financiële tabellen

Coucke gaat akkoord en de deal werd beklonken in december 2017. Volgens het federaal parket is hij daarbij opgelicht. Zo zou Coucke van het voormalige bestuur valse financiële tabellen gekregen hebben om hem te overtuigen 59,2 miljoen euro te betalen voor de club. En dan is er nog die beloofde finder’s fee van Henrotay. Hoewel zijn kandidaat afviel, wil hij toch die 3 miljoen euro opstrijken. De club gaat akkoord met 1 miljoen euro, maar Henrotay houdt voet bij stuk.

Hierdoor schiet het paars-witte kluwen in werking. Het voormalige Anderlecht-bestuur - Roger Vandenstock, Van Biesbroeck en Van Holsbeeck - past een contract aan van hun toenmalig speler Leander Dendoncker, die in de portefeuille van Henrotay zat.

Volgens het parket wordt er een valse overeenkomst gemaakt voor de aankoop van de rechten van Dendoncker, die toen bij Henrotays bedrijf Foot Innovation zaten. Daarbij worden er volgens de speurders heel wat boekhoudkundige trucjes gebruikt om de zaken te verhullen. Zo wordt er geknoeid met de datums op facturen en worden valse facturen opgemaakt om Coucke te misleiden over de geldsom die de club nog verschuldigd is aan Henrotay. De kostprijs van die spelersrechten: 2 miljoen euro - exact het bedrag dat Henrotay nog wou cashen als finder’s fee.

Advocatenkantoren

Daarnaast wil het parket ook twee advocatenkantoren en hun advocaten voor de rechter slepen voor hun aandeel bij de verkoop van de club. Zo wordt het Londens advocatenkantoor Clifford Chance, dat de verkopers begeleidde, geviseerd. En ook het kantoor van advocaat Luc Deleu, sinds vorig jaar bestuurder van Anderlecht, wordt betrokken in de deal. Zij moesten de geldtransfers doen. “Om belangenvermenging te voorkomen”, reageerde Deleu eerder. “Omdat Clifford Chance recht had op een commissie en dus zichzelf zou moeten betalen.”

Al ging het volgens de speurders wel om een ruildeal. Als tegenprestatie werd voor Deleu de voortzetting of toekenning van gratis zitplaatsen in de viptribune van de club geregeld. Deleu ontkent: “In mijn vijftig jaar als advocaat heb ik mij nooit ingelaten met onwettige en deontologische onverantwoorde praktijken.” In totaal wil het parket elf personen en drie vennootschappen voor de rechter zien. De benadeelde in de zaak, Coucke, heeft zich burgerlijke partij gesteld met het oog op een mogelijke schadevergoeding.

“We zijn heel dankbaar dat het gerecht dieper graaft, met de nodige snelheid”, reageert hij. “Al bevestigt dit nogmaals wat wij al lang zeggen: dat er onfrisse praktijken op nagehouden zijn en er lijken uit de kast zijn gevallen. En dat heeft al heel wat gevolgen gehad. Of die gevolgen ook invloed hebben op de huidige sportieve malaise van Anderlecht? Ik denk dat het niks met elkaar te maken heeft. Maar vanzelfsprekend hebben de extreem moeilijke omstandigheden bij de overname, zowel financieel als structureel, er niet aan geholpen om van Anderlecht een succesverhaal te maken.”

De zaak komt op 14 februari voor de raadkamer, waar het dossier voor onbepaalde tijd uitgesteld zal worden. Enkele partijen hebben al een vraag voor bijkomend onderzoek ingediend.