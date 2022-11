Het graf van Dobby mag blijven, de sokken en andere aandenkens van fans niet

“Such a beautiful place to be with friends - zo’n mooie plek om bij vrienden te zijn.” Het is de (op een na) laatste zin die de huiself Dobby weet uit te brengen voor hij sterft in de armen van zijn vriend Harry Potter in het laatste boek en de verfilming daarvan.

Ook de fans van Harry Potter vonden het een mooie plek. Het duurde niet lang voor zij de duinen wisten te vinden die de filmmakers gebruikten voor de sterf- en grafscène van Dobby. En geen wonder dat het een mooi plekje is: de set bevindt zich midden in een beschermd gebied, Freshwater West. Dat park is sowieso al een trekpleister vanwege de prachtige natuur.

Waarop de uitbaters wellicht niet gerekend hadden, is de extra stroom toeristen die komen kijken vanwege de link met de films. Dobby is een erg geliefd personage in de boeken- en filmreeks van Harry Potter. Blijkbaar zijn er genoeg mensen die het ervoor over hebben helemaal naar Wales te trekken om de huiself te eren.

Potterheads

Goed nieuws voor het plaatselijke toerisme zou je denken? Dat bleek toch een beetje tegen te steken. De fans - ook wel Potterheads genoemd - maakten niet alleen een graf uit de stenen in de buurt van de duin, ze brachten ook al snel zelf keien mee. Vaak voorzagen ze de stenen van een opschrift of schilderden ze die. Of nog een stapje verder: ze lieten een kous na op de plek.

Dat heeft een zeer specifieke reden. In de wereld van Harry Potter zijn huiselfen zoals Dobby eigenlijk slaven van tovenaarsfamilies. De enige manier waarop ze vrijgemaakt kunnen worden, is door hen een kledingstuk te geven. In het tweede boek slaagt Harry Potter erin dat voor Dobby te bewerkstelligen: hij laat diens baas per ongeluk een sok aan de huiself geven.

De vele zaken die fans achterlaten in het natuurdomein Freshwater West waren een doorn in het oog van de parkuitbaters. “Voorwerpen zoals sokken, snuisterijen en schilfers van geverfde kiezelstenen kunnen het mariene milieu en de voedselketen binnendringen en dieren in het wild in gevaar brengen”, zeggen zij.

Dus overwoog het parkbestuur om het graf te verplaatsen naar een andere plek, om overlast te vermijden. Eerst werd een enquête georganiseerd. Afgelopen maandag maakten ze de resultaten van hun grondige onderzoek bekend: het graf mag blijven. De geverfde stenen en sokken echter niet. “De Trust vraagt bezoekers om alleen foto’s te maken bij een bezoek aan het monument, om het landschap te beschermen”, klinkt het.