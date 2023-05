Het gevaar van e-steps: ‘Een typische blessure lijkt op een uppercut: je breekt in één klap onder- en bovenkaak en je snijtanden’

In september zullen elektrische deelsteps uit het Parijse straatbeeld verdwijnen: 89 procent van de bevraagde inwoners stemde voor een verbod. Ook Brussel wil deze zomer een ‘hervorming’ doorvoeren. Niet verwonderlijk: in 2021 en 2022 vielen er in België telkens vier dodelijke slachtoffers met de e-step. En dan zijn er nog de massa’s gewonden: vorig jaar gebeurden elke dag vijf ernstige ongevallen met e-steps – met geen enkel ander transportmiddel loop je zoveel kans op een ziekenhuisopname. Chirurgen en spoedartsen draaien overuren, omdat slachtoffers vaak pal op hun gezicht vallen, met gebroken kaken en tanden tot gevolg. ‘Een deelstep betaal je per minuut. Daarom rij ik zo snel en negeer ik verkeerslichten.’

Michel De Windt (59) uit Antwerpen praat langzaam. Soms komt hij niet meteen op het juiste woord, soms valt er een stilte.

Michel: “Twee jaar geleden werd ik op een dag wakker in een ziekenhuisbed. Ik schrok me rot: ik wist niet waar ik was en waarom ik zoveel pijn had. De verpleegkundige die de kamer binnenkwam, vertelde me dat ik in coma had gelegen.”

Wat was er gebeurd?

Michel: “Zelf herinner ik me er niks van, dus ik kan alleen afgaan op wat anderen mij verteld hebben. Ik was op weg naar een vriend met mijn e-step. Omdat ik wegbleef, belde hij ongerust de politie. Zij vertelden hem dat ik een zwaar ongeluk had gehad.

“Waarschijnlijk ben ik ten val gekomen door een oneffenheid in het wegdek. Ik ben over het stuur gekatapulteerd. Ik ben met mijn hoofd tegen een betonnen muur beland en was meteen bewusteloos. Omstanders hebben me proberen te reanimeren tot de MUG het kon overnemen. Ik had een dubbele hersenbloeding. Mijn leven hing aan een zijden draadje en ik heb vier dagen in coma gelegen.”

Hoe was je eraan toe toen je wakker werd?

Michel: “Behalve een buil op mijn hoofd was er weinig aan mij te zien. Maar ik had wel hersenschade opgelopen, waardoor ik een halfjaar lang geen stap kon zetten. Ik was aan een rolstoel gekluisterd en kwam 30 kilo bij. Ik heb opnieuw moeten leren wandelen.

“Ik kon ook nauwelijks praten. In de eerste maanden was elk gesprek doodvermoeiend, omdat ik hard moest nadenken om op het juiste woord te komen. Ook vervelend was dat ik door mijn geheugenverlies niet iedereen herkende. Sommige vrienden waren totale onbekenden voor mij geworden. In totaal heb ik een jaar moeten revalideren in het ziekenhuis voor ik eindelijk naar huis mocht.”

Hoe gaat het nu?

Michel: “Beter. Ik praat al wat vlotter. Ik heb wel nog steeds last van geheugenverlies, en ik voel soms erge pijnscheuten in mijn benen tijdens het wandelen. Na een kilometer moet ik even rusten. Maar ik wil niet klagen: ik heb véél geluk gehad. Situeerden mijn hersenbloedingen zich een centimeter meer naar rechts of links, had ik het niet kunnen navertellen. Gezien de hersenschade waren de chirurgen verbaasd dat ik überhaupt wakker werd.

“Als het van mij afhangt, worden e-steps verboden. Het zijn levensgevaarlijke dingen. Ik had een duur en robuust exemplaar, zo’n 1.500 euro waard, maar dat maakte weinig verschil. Ik raak nooit meer zo’n step aan.”

Uw leven is drastisch veranderd.

Michel: “Zo wil ik het niet bekijken: ik wil gewoon verder. Maar soms bots ik op mijn limieten. Ik ben digitaal tekenaar en werk met de app Sketchbook. Door de klap was ik vergeten hoe dat programma werkt, dus ik ben het nu weer aan het leren. Omdat ik nog niet sta waar ik vroeger stond, kan ik gelukkig rekenen op een invaliditeitsuitkering.

“Maar weet je wat wonderbaarlijk is? De kunst zit nog in mijn vingers. Tijdens het tekenen moet ik me het ene moment enorm concentreren, maar het volgende stroomt alles eruit. Het spiergeheugen zit blijkbaar diep in je hersenen opgeslagen.”

'Ik had hersenschade, kon nauwelijks nog praten en kon geen stap meer zetten' Beeld rv

Uppercut

Consultancybedrijf McKinsey voorspelt dat over enkele jaren één op de tien verplaatsingen in de stad met de e-step zal gebeuren. Voorloper Brussel puilt nu al uit: vorig jaar verdubbelde het aantal steps in de hoofdstad in een halfjaar tijd. Er slingeren nu minstens 15.000 deelsteps rond.

De populariteit van e-steps laat zich ook voelen in de ongevallencijfers. Over het hele land nam het aantal geregistreerde ongevallen met e-steps vorig jaar toe met 63 procent. Er gebeuren nu vijf ongevallen per dag met e-steps in ons land, volgens de cijfers van de politie. Maar dat is waarschijnlijk een grove onderschatting. De Antwerpse spoeddiensten telden in 2022 tot tien keer meer gewonde e-steppers dan de lokale politie, omdat die alleen zeer ernstige ongelukken registreert. Spoedarts Kevin Vereecken en chirurg Christophe De Foer hebben er de handen mee vol: elke dag opnieuw verzorgen ze gehavende e-steppers.

Kevin Vereecken: “De elektrische step heeft een belangrijk aandeel in het aantal patiënten op de spoeddienst. En omdat de slachtoffers vaak met volle snelheid op het gezicht vallen, zijn de gevolgen ernstig.”

Christophe DE Foer: “Op een e-step ben je veel kwetsbaarder dan op een fiets. Ten eerste val je makkelijker. Door de kleine wieltjes is een klein obstakel, zoals een steentje, al voldoende om het evenwicht te verliezen. Ten tweede val je veel geváárlijker. Fietsers slaan zelden over de kop, ze vallen zijdelings. Daardoor landen ze meestal op hun schouders of bovenarmen, niet op hun hoofd. Ze hebben ook nog tijd om hun handen te zetten, terwijl een e-step je met een enorme kracht over het stuur katapulteert. Wie valt, beseft nauwelijks wat hem overkomt. Vaak laten slachtoffers hun stuur niet eens los. Ze landen met een enorme kracht op hun kin of onderkaak.”

Hoe zijn de slachtoffers er meestal aan toe?

De Foer: “Een typische blessure lijkt op een uppercut tijdens een boksmatch: je breekt in één klap onder- en bovenkaak, beide kaakgewrichten én snijtanden. Je tanden worden door de kracht van de val samengedrukt en breken. We zien dit soort zware breuken in het aangezicht normaal alleen bij stomdronken mensen of patiënten met epilepsie of een beroerte, omdat die geen afweerreflex meer hebben. Sommige jongeren zijn maar net hun beugel ontgroeid en zijn hun voortanden al kwijt.”

Welke gevallen raken jullie het meest?

De Foer: “Het zijn allemáál drama’s. De meeste slachtoffers zijn twintigers, mensen in de fleur van hun leven. Hun gezicht is een waardevol goed: zowel in hun job als in hun sociale relaties. Een meisje van 18 dat twaalf tanden verliest: zo’n leven stort in, hoor. Je moet rekenen op anderhalf jaar of twee jaar voor ze een nieuw gebit hebben.

“Als hun kaakgewrichten gebroken zijn, hebben ze bovendien nog hun hele leven lang last. Zulke slachtoffers krijgen hun mond niet meer ze ver open: soms krijgen ze nauwelijks nog een banaan of croissant binnen. Kinesitherapie helpt een beetje, maar kan geen mirakels verrichten. Ik hoop dat e-steppers écht beginnen te beseffen welke risico’s ze lopen.”

'Een typische blessure lijkt op een uppercut: je breekt in één klap onder- en bovenkaak en je snijtanden’ Beeld rv

Schoon kopke

Arjen Spittael (28) weet waarover de artsen spreken. Hij ging twee zomers geleden enkele glazen drinken in Gent en nam de e-step naar huis.

Arjen Spittael: “Ik kende de baan van de bar naar huis op mijn duimpje: een viertal kilometer op rustige wegen. Omdat ik mijn e-step zo vaak gebruikte, had ik best veel zelfvertrouwen in mijn stuurvaardigheid. Zelfs met enkele glazen op, zoals die avond.”

Wat gebeurde er toen?

Spittael: “Ik viel. Van het moment zelf weet ik niets meer, want ik ben de minuten vóór en na mijn val volledig kwijt. Door een steentje of een put in het wegdek ben ik vol op mijn gezicht geland. Het eerste dat ik me herinner, is dat ik op straat lig, in een plas bloed, met overal blauwe zwaailichten om me heen. Ik ben met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

“Alles onder mijn neus was kapot. Mijn bovenkaakbeen was gebroken op elf plaatsen en mijn onderlip was opengescheurd tot mijn kin. Ik zag eruit als een personage uit een horrorfilm: mijn volledige gebit lag bloot. Ik was een achttal tanden kwijt, en nog een andere tand had mijn bovenlip doorboord.

“Tijdens die eerste momenten besefte ik nog niet wat er gebeurd was. Voor ik het wist, lag ik op de operatietafel. Twee chirurgen hebben meer dan zes uur lang mijn gezicht gereconstrueerd. Toen ik wakker werd en in de spiegel keek, schrok ik. Mijn gezicht was helemaal opgezwollen. Ik vreesde voor mijn professionele carrière. Gedaan met mijn schoon kopke, dacht ik.”

Welke job had je?

Spittael: “Ik was vastgoedmakelaar in Gent en presenteerde het programma ‘Waar voor je geld?’ op VTM 2, met Kelly Pfaff. Met een gehavend gezicht kon ik beide jobs vergeten.

“Gelukkig genas mijn gezicht wonderbaarlijk goed. Vandaag heb ik alleen nog een klein litteken. Ik ben nog steeds vastgoedmakelaar. Mijn nieuwe ondertanden zien er mooier uit dan mijn oude (lacht). Ik heb, alles bij elkaar, véél geluk gehad. Was ik op mijn slaap of op mijn voorhoofd gevallen, dan zat ik hier wellicht niet meer.”

Rijd je nog met de e-step?

Spittael: “Ik heb mijn step vrij snel na mijn ongeval weer gebruikt. Dat heeft geholpen om geen trauma te ontwikkelen. Maar mijn rijgedrag is helemaal anders. Waar ik vroeger fluks van de straat op het trottoir sprong, stap ik nu veel vaker af. Ik rijd ook véél trager dan vroeger.

“Ik neem nu liever een Uber of een taxi na het uitgaan. Met de e-step rijden lijkt simpel, maar door die kleine wieltjes en het kleine stuur ben je heel kwetsbaar. Als ik sommige gasten door de stad zie vliegen, hou ik mijn adem in.”

Kaduke steps

Zelf ben ik een e-step-maagd. Vandaag geef ik het ding toch een kans, nochtans op uitdrukkelijk afraden van dokters De Foer en Vereecken. In mijn thuisstad Gent is slechts één platform actief: Hoppy. Een account maken is simpel, betalen kan via drie tikken op de smartphone.

E-steppen voelt als kinderspel. Maar verdorie, wat vlíég je met zo’n ding. In België is de maximale snelheid 25 kilometer per uur. Wanneer ik die snelheid nader, krijg ik zweterige handpalmen. Met de fiets ga ik weleens richting de 30 kilometer per uur, maar op deze step voel ik me kwetsbaar. Ik mag er niet aan denken om dronken over kasseien te rijden, want dan vindt u mij ongetwijfeld terug in de Gentse straatgoot.

De step geeft niet bepaald een erg robuuste indruk: ik kan me niet van de indruk ontdoen dat ze snel rijp zijn voor de schroothoop. Onderzoek van de Brusselse universiteit ULB bevestigt dat vermoeden: de steps van Lime, Circ of Dott worden gemiddeld na amper 7,5 maanden uit roulatie gehaald. Daardoor zijn deelsteps volgens sommige onderzoekers vervuilender dan de klassieke vervoersmiddelen die ze vervangen. Ongeveer 80 procent van de vervuiling vindt plaats tijdens het productieproces, vaak in China.

De afgelopen twee à drie jaar maakten de platformen gelukkig grote sprongen. De bedrijven zwaaien nu met rapporten waaruit moet blijken dat hun steps tot wel vijf jaar overleven. De Morgen wilde weten waar de afgedankte deelsteps belanden, maar omdat de deelplatformen niet uitblinken in transparantie, bleek dat e-kerkhof onvindbaar. Het deelbedrijf VOI laat wel weten dat het zo’n driekwart van zijn afgedankte steps opknapt en doorverkoopt aan andere platformen en op de particuliere markt. De andere steps worden vernietigd.

“Ondanks de verbeteringen zijn sommige steps nog altijd niet stevig genoeg”, waarschuwt woordvoerder Stef Willems van Vias, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. “En er bestaan in ons land nog geen technische minimumeisen voor steps.” Dat de soms frêle steps mee verantwoordelijk zijn voor ongevallen, mochten Charlotte Reynhout (28) en fervent deelstepper Bjarne Jacobs (23) aan den lijve ondervinden.

Charlotte: “Ik huurde drie jaar geleden een deelstep van het Amerikaanse platform Lime. Ik dokkerde over een kasseibaantje, maar voor ik het besefte, lag ik languit op de grond. Ik had hoofdpijn en schaafwonden aan mijn knie, arm en elleboog. Ik stond op en zag mijn step liggen: in twee stukken gebroken, door de schokken van de kasseien.

“Mijn verwondingen vielen mee. Maar ik ben sinds die val nóóit meer op een e-step gestapt, en ik zal dat hoogstwaarschijnlijk ook nooit meer doen.”

Bjarne: “Toen ik in Brussel samen met een vriendin met een Lime-deelstep van een helling reed, merkte ik dat mijn remmen het nauwelijks deden. We denderden op een kruispunt af, en deden er alles aan om vaart te minderen, maar we konden alleen maar hopen dat we niemand zouden raken.”

Wat gebeurde er?

Bjarne: “We knalden op een taxi. Ik vloog over de motorkap en mijn vriendin schoof over de grond. Als bij wonder bleven we allebei ongedeerd. Maar we hadden net zo goed dood kunnen zijn.

“De taxichauffeur was ook van streek: het was nog maar zijn eerste week in dienst. Zijn deur was flink gedeukt. We zijn met z’n drietjes in zijn taxi naar het politiebureau gereden. Na urenlang wachten kregen we te horen dat we de zaak onderling moesten regelen.

“De ene step is misschien iets veiliger dan andere, maar veel verschil is er niet. Ik heb al bijna elk platform in Brussel uitgeprobeerd, maar als het regent, ben je met elke deelstep kansloos op het natte wegdek. Zeker op natgeregende kasseien is e-steppen ronduit gevaarlijk. Ik ben al meermaals weggeschoven. Eén keer viel ik met mijn ribben op de stoeprand. Ik lag minutenlang te happen naar adem. Er liepen mensen voorbij, maar ze lieten me gewoon creperen.”

Een lezer vertelt ons dat zijn gashendel ooit blokkeerde: hij reed met volle snelheid en kon niet meer stoppen. Konden jullie Lime contacteren na jullie ongevallen?

Bjarne: “Nee, het platform heeft me zelfs genaaid. We gooiden de gehavende step eerst in de koffer van de taxi – dat zouden we later wel regelen. Maar omdat onze tijd bleef lopen, moest ik 30 euro ophoesten voor de lange huurtijd. Ik probeerde Lime te contacteren, maar ik kreeg nooit iemand te pakken. Ik kon niet eens melden dat de remmen stuk waren, dus de volgende gebruiker maakte misschien hetzelfde mee.”

Charlotte: “Ik wilde het ongeval ook melden, maar de app van Lime bood die mogelijkheid niet. Ik moest de step dus achterlaten op straat en, zoals de app het vraagt, een foto maken om aan de volgende gebruiker te tonen waar hij de step precies kan vinden. Dat zou een fijne verrassing zijn: een step in twee stukken! (lacht) Ik vreesde nog een gepeperde rekening te krijgen, maar ik heb nooit iets van Lime gehoord. Dat vind ik absurd: tijdens mijn rit brak een step in twee, en ze kwamen niet eens verhaal halen.”

Bjarne: “Lime heeft recent nieuwe steps ingevoerd, die steviger aanvoelen dan voorheen. Ook de steps van Voi, die ik nu gebruik, zijn vrij robuust. Maar die van Bird vind ik dan weer te frêle.”

Het leeuwendeel van de ongevallen gebeurt met deelsteps, niet met particuliere steps. Onderzoekers weten nog niet precies waaraan dat ligt, maar Vias weet wel dat occasionele gebruikers meer kans lopen op ongevallen dan doorgewinterde steppers, die vaak een eigen step hebben. “Mensen herkennen de deelstep uit hun kindertijd en behandelen het ding ook zo: als een attractie, als speelgoed”, zegt Stef Willems. “Zo kom je snel op de grond terecht.” Het verkeerscentrum waarschuwt ook dat het systeem van betalen per minuut een rol speelt bij ongevallen. Anonieme gebruikers bevestigen dat.

Gebruiker: “Deelsteps zijn duur en je betaalt per minuut. Daarom raas ik soms door de stad. Zeker wanneer ik dronken ben en mijn remmingen wegvallen, negeer ik de verkeersregels. Dan rijd ik gewoon door het rood.”

Vereecken: “Let op: veel slachtoffers vallen ook met hun eigen step. Een probleem is dat je e-steps makkelijk kunt opdrijven. Je kunt online in een handomdraai vinden hoe dat moet. De politie neemt soms steps in beslag die 100 kilometer per uur halen. Levensgevaarlijk.”

'Ik landde met mijn mond op een stenen brievenbus: tien tanden kwijt, een dubbele kaak- én kinbreuk, een gebroken pols en twee dagen coma’ Beeld rv

25.000 euro

Omdat tandreconstructies in België niet terugbetaald worden, wacht slachtoffers nog een gepeperde rekening. Peter Van Roosbroeck (51) uit Lint kan erover meespreken.

Peter: “Afgelopen zomer nam ik de e-step naar het postkantoor, een goede honderd meter van mijn huis. Maar ik verloor de controle over het stuur, terwijl ik ongeveer 25 kilometer per uur reed. Ik moet met mijn voorwieltje iets geraakt hebben en vloog over mijn stuur. Ik belandde met mijn mond op een stenen brievenbus.

“Eerst had ik niet in de gaten hoe ernstig het was. Ik ging er even bij zitten, maar had eigenlijk niet veel pijn. Ik had alleen in de gaten dat er een aantal vingers in de verkeerde richting stonden, en dat mijn pols gezwollen was. Een omstander belde de ziekenwagen en mijn gezin op. Mijn vrouw raakte in paniek toen ze mijn gezicht zag: ze zei dat niets nog zat waar het hoorde. Pas toen besefte ik in hoe ernstig mijn ongeval was: ik had tien tanden verloren en had een dubbele kaak- én kinbreuk. Mijn pols was gebroken en er waren meerdere vingers uit de kom.

“De ambulanciers wilden me op mijn rug leggen, maar ik probeerde hen, met mijn gehavende mond, duidelijk te maken dat dat niet kon: mijn verhemelte was opengescheurd, dus als ik horizontaal lag, slikte ik mijn tong in. Vijf chirurgen hebben meer dan zeven uur lang werk gehad om mijn gezicht te reconstrueren. Ik ben twee dagen in kunstmatige coma gebracht en bleef nog tien dagen in het ziekenhuis om te revalideren.”

U ziet er nu nochtans goed uit.

Peter: “Dat heb ik te danken aan mijn tijdelijke tandprotheses. Maar als ik ze ‘s avonds uitneem, is het zicht wat lelijker (lacht). Gelukkig ben in blijde verwachting van nieuwe tanden, al heb ik pas over een jaar opnieuw een volledig gebit.

“We hebben onze e-step een week na mijn ongeval verkocht. Mijn zoon gebruikte ’m ook om naar school te rijden, maar hij heeft zonder problemen afstand gedaan van het ding. Ik rijd liever nooit meer op zo’n step, hoewel ik normaal gezien een ware avonturier ben op twee wielen. Ik rijd met de mountainbike, de motor, de crossmotor... Maar door het design en de smalle wieltjes van de e-step heb je gewoonweg te weinig controle. Bij het kleinste foutje vlieg je met een enorme snelheid op je gezicht. Waarschijnlijk heb ik mezelf overschat: ik dacht dat ik een slippertje wel zou kunnen corrigeren met al mijn ervaring, maar vóór ik iets in de gaten had, lag ik op de grond.”

Hoe duur viel de rekening uit?

Peter: “In totaal moest ik 25.000 euro ophoesten, omdat ik geen beroep kon doen op mijn hospitalisatieverzekering.”

Gelukkig betaalt je ziekenfonds sommige kosten wél terug, ontdekte Arjen na zijn ongeval in Gent.

Arjen: “Als je kunt aantonen dat je gezichtsreconstructie gebeurt om medische redenen, en niet om esthetische, maak je een kans. Ik kreeg zo enkele duizenden euro’s terugbetaald van mijn ziekenfonds, de Christelijke Mutualiteit. Niet dat de CM daarmee te koop loopt. Mijn tante werkt bij de mutualiteit, anders had ik het nooit geweten. Laat het een tip zijn voor andere slachtoffers.”

Soepbordgezicht

Het jongste slachtoffer met de e-step was vorig jaar amper 6 jaar oud. De federale regering reageerde mede daarom met een wetswijziging: er kwam een stepverbod voor -16-jarigen. Steppen op het voetpad werd eveneens verboden, net als met tweeën op één step rijden.

Hebben die nieuwe regels effect?

Vereecken: “Tot nu toe is de wetswijziging een slag in het water. Ik zie nog altijd jonge kinderen e-steppen op straat, en ook op de spoeddienst heb ik niet de indruk dat we minder kinderen moeten verzorgen.”

Bjarne: “Eerlijk: ik wist niet eens dat je niet meer op het voetpad mag rijden. Soms heb je nochtans geen andere optie, zeker in Brussel. Als je tussen het autoverkeer of over natte kasseien moet steppen, ben je veiliger af op het voetpad.”

Een ander heet hangijzer: de helmplicht. Die lag ook op de onderhandelingstafel, maar kwam er niet door. Uit onderzoek van de OESO blijkt dat slechts 4 procent van alle e-steppers een helm droeg op het ogenblik van hun ongeval.

Bjarne: “Veel mensen zoals ik gebruiken de e-step als een flexibel vervoermiddel: we gaan met de bus of de tram naar een café, blijven hangen, en willen ‘s nachts terug naar huis. Maar na middernacht rijden er geen trams of bussen meer. Ik zou met een glas op nochtans veel liever het openbaar vervoer nemen, maar de overheid laat ons op dat vlak in de steek. Daarom neem ik op zo’n moment de e-step. Het is dat, of veertig minuten wandelen. Ik denk dat ik alleen nog maar dronken op een step gereden heb (lacht). Net omdat je de e-step vooral spontaan gebruikt, heb je op zo’n moment geen helm bij.”

Arjen: “Ik denk ook niet dat een helm een groot verschil had gemaakt bij mijn val. Ik viel op mijn mond: ik had zelfs geen schrammetje op mijn voorhoofd.”

Toch komen op de spoeddiensten elk jaar méér slachtoffers binnen met hersenletsels. Spoedarts Pierre Youatou Towo verzorgde in het Sint-Pietersziekenhuis in Elsene zoveel e-steppers dat hij zelf een onderzoek startte. De meeste slachtoffers komen er vanaf zonder hersenschade, ontdekte hij, maar in totaal loopt toch 10 procent van de gevallen e-steppers een ernstig schedeltrauma op. Met andere woorden: wie wél op het hoofd valt zonder helm, is er meteen erg aan toe.

Vereecken: “Een helm lost in veel gevallen weinig op, maar bij de ergste valpartijen kan hij je leven redden. Enkele jaren geleden kwam tijdens mijn shift een stepper binnen die op zijn hoofd gevallen was. Hij had zware hersenschade opgelopen en is voor de rest van zijn leven gehandicapt. Dat ongeval was voor mij een wake-upcall. Intussen vallen er elk jaar doden, en voor zover ik weet, had een helm ál die overlijdens kunnen vermijden. In Nederland is de e-step gewoon verboden. Daar valt volgens mij wat voor te zeggen.”

Spoedarts Youatou Towo ontdekte dat één derde van alle gewonde e-steppers in Brussel onder invloed is. Meer dan de helft van de ongevallen gebeurt ‘s nachts.

De Foer: “Dat herken ik. De jaren 80 zijn terug. Toen druppelden er elk weekend feestvierders de spoeddienst binnen met een ‘soepbordgezicht’, dat bij een auto-ongeval tegen een dashboard of voorruit was geknald. Dat kwam omdat jongeren feestvierden in discotheken aan de rand van de stad en dronken met de auto reden. In de loop van de jaren 90 vielen die gruwelijke trauma’s bijna volledig weg. Het uitgaansleven verplaatste zich naar de stadscentra, en er werd steeds minder dronken met de auto gereden. Daardoor vielen dronken mensen te voet of met de fiets, waardoor hun gezicht vaak gespaard bleef. Sommige jonge chirurgen hebben bijna geen ervaring met het oplappen van gezichten.

“Vandaag gebruiken steeds meer feestvierders de e-step om naar huis te rijden. Alleen moet je op zo’n ding extréém aandachtig zijn. Je moet op het verkeer letten én constant de grond scannen. In dronken toestand ben je daar totaal niet toe in staat.

“In het weekend hebben we dus weer enorm veel werk, net zoals in de jaren 80. Het is snel gegaan: vijf jaar geleden bestond dit fenomeen nog niet, nu stopt het niet. Hebben we één e-stepper opgelapt, dan is de volgende al gevallen. Daarom pleit ik voor een nachtverbod, zoals het al is ingevoerd in Wenen. Zo wordt het merendeel van de ongevallen vermeden, en de politie kan het heel makkelijk handhaven. Misschien kan de e-step zo een veiliger transportmiddel worden.»