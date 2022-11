Het Gentse Wintercircus wint wellicht de beker voor schaamteloosheid

Het gerenoveerde Gentse Wintercircus opent feestelijk met het ‘WK van de schaamte’. Dat de stad daar meer dan 100.000 euro voor over heeft, wringt in tijden van besparingen.

Het gebeurt sinds de pandemie niet zo vaak meer, maar onlangs kregen we op de redactie een bekende senior writer over de vloer. Die keek, lichtjes geamuseerd, toe hoe de jonkies zich naar goede gewoonte in alle ernst over de belangrijkste bijzaak in het leven bogen: voetbal, en meer specifiek het WK voetbal in Qatar. “Jullie gaan toch niet kijken?”, pikte hij in. “Dan mogen jullie nooit meer over onrecht schrijven.”

Lap. Had ik nu net ‘ik wil wel’ gestuurd naar een vriend die tickets in de aanbieding had voor het Gentse Wintercircus. Dat (erg fraai) gerenoveerde gebouw vormt vanaf zondag het decor voor de WK-verslaggeving op Sporza, wat meteen ook de feestelijke inhuldiging is van de site. En dat wringt toch een beetje.

“Alles aan dit toernooi wringt”, zegt Romain, een 20-jarige fotografiestudent die toekijkt hoe naarstig aan de televisiestudio wordt gebouwd. “Je merkt dat het maatschappelijke debat daarover op scherp staat”, zegt hij, verwijzend naar de vele mensenrechtenschendingen of de gekunstelde taferelen met supporters die de voorbije dagen op sociale media passeren.

Toch lijkt hij bijna de enige die er even bij stilstaat. Verder hult de stad zich vooral in een onverschillige jas. Er is geen beleving – de enige zichtbare Belgische vlaggen treffen we aan in een gokkantoor – maar er is evengoed geen beroering. De ‘antiFIFAscist’-stickers die hier een maand geleden hingen, zijn zelfs in een anarchistisch steegje niet meer terug te vinden. In de kapsalons aan weerszijde van het Wintercircus – doorgaans een goede graadmeter – lijkt Qatar ook niet meteen een ‘dingetje’. Na jaren in de steigers vinden ze het vooral “leuk” dat er eindelijk iets te doen valt.

Serieuze investering

De stad trekt daar ook de nodige centen voor uit. Enerzijds krijgt de VRT 37.500 uit het fonds voor stadsmarketing, anderzijds wordt het Wintercircus gratis ter beschikking gesteld – daarvoor had de VRT de stad normaal 80.000 euro huur moeten betalen.

Dat is peanuts in vergelijking met de kostprijs van een gebouw dat zo’n 30 miljoen euro heeft gekost en best een duwtje in de rug kan gebruiken – een uitbater is er nog steeds niet. Toch verkoopt de stad er een stukje van zijn ziel mee, vindt Pascal Debruyne (Odisee Hogeschool), die actief is in het Gentse middenveld.

“Het bestuur profileert zich als een stad die mensenrechten centraal stelt, ook in haar aankoopbeleid”, zegt hij, verwijzend naar de kasseien die ooit uit Gentse pleinen werden gehaald, nadat bleek dat ze uit illegale groeves in India kwamen. “Hier blijkt het vermarkten van het Wintercircus belangrijker dan die mensenrechten.”

Drop die stelling in de WhatsApp-groep van je voetbalploegje, en je krijgt meer vuurwerk dan er doorgaans op het veld te bespeuren valt. Vindt de een het WK-feest ‘ongepast’, dan ziet de ander het als een ­logische kapstok voor stadsvernieuwing. Het WK moet toch ergens uitgezonden worden? En staat uitzenden wel gelijk aan goedkeuren? Over slechts één ding lijkt consensus: dat de uitzending geen open doekje voor Qatar mag zijn.

Volgens Hafsa El-Bazioui (Groen), Gents schepen voor internationale solidariteit, zal het Wintercircus dat alvast niet zijn. Zo is onder meer aan Amnesty International gevraagd om kritische infopanelen te cureren en komt er op 11 december een gratis themadag rond mensenrechtenkwesties.

Geweten sussen

“Zo proberen we onze stempel te drukken op die moeilijke kwestie”, zegt El-Bazioui. De toewijzing is dan wel niet haar bevoegdheid, haar partij sprak eerder wel over ‘het WK van de schaamte’. Ze erkent dat beide moeilijk verzoenbaar zijn. “Maar de media-aandacht zal er zijn, ik hoop nu vooral dat het ook een hefboom kan zijn.”

Sussen we zo niet gewoon ons geweten? Pascal Debruyne merkt alvast op dat er op andere hefbomen bespaard wordt in Gent, dat een begrotingsgat van 81 miljoen euro moet dichten. Zo verloor armoedeorganisatie De Sloep onlangs 27.000 euro steun en schrapte de stad een jaarlijkse premie van 100 euro voor zo’n driehonderd gezinnen met kinderen met een beperking.

Dan hoop je toch vooral dat je als toeschouwer straks naast een infopaneel ook een voldoende brede stoel aangeboden krijgt in het Wintercircus. Het is nogal een spreidstand.