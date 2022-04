‘Het geld van de verkochte woning wordt maandelijks mee opgesoupeerd’: drie getuigen over de rusthuisfactuur

Zorgbedrijf Antwerpen verhoogt de dagprijzen in zijn woon-zorgcentra vanaf mei met 8 procent. Het stijgende kostenplaatje baart rusthuisbewoners (en hun familie) financiële zorgen. Drie getuigen leggen hun rekening op tafel.

Dirk Dedobbeleer (53) en zijn moeder G. L. (80) uit Pepingen

“Mijn mama heeft een pensioen van 1.400 euro en een zorgbudget van 130 euro per maand. Voor het rusthuis, waar ze al eventjes verblijft, betaalt ze maandelijks rond de 2.000 euro. Ze heeft wel het geluk dat ze een eigen huis had, dat we nu verhuren. Als we dat allemaal bij elkaar tellen, komt ze er wel. Maar als de prijs binnenkort weer gaat stijgen, zal het lastig worden, natuurlijk.

“Ik maak me dan ook zorgen, want het zorgbudget zal niet stijgen. We zullen binnenkort dus maar net rondkomen, maar dan zal ons mama de extra’s moeten laten. Voor een uitstapje naar de markt, bijvoorbeeld, zullen we dan aan haar spaarrekening moeten komen, die we voorzien hadden als buffer voor het geval dat ze nog meer zorgbehoevend zou worden. Dat wordt dus een zware dobber.

“Het ergste vind ik dat de rusthuizen er zelf niets aan kunnen doen. Mijn mama wordt er heel goed verzorgd, de kwaliteit is correct. Het rusthuispersoneel doet veel activiteiten, ze staan meteen aan haar bed als er iets is, en mama is er echt opengebloeid. Maar volgens mij wordt deze prijsverhoging een slagveld voor velen. Veel mensen zullen dat niet meer kunnen betalen, en zij zullen dan aan familie schoorvoetend steun moeten vragen of moeten aankloppen bij het OCMW.

“En ook wij zijn ongerust, ook al hebben we een gezond financieel plan opgesteld met de familie. Het probleem is dat die zorgpremie al jaren niet meer stijgt, de pensioenen werden wel een beetje opgetrokken, maar ondertussen worden de rusthuisprijzen veel duurder. Mensen die heel hun leven hebben bijgedragen worden op die manier gestraft. Ik vind dat vrij onrespectvol van de overheid.”

Dirk Dedobbeleer: ‘Voor een uitstapje naar de markt zullen we aan haar spaarrekening moeten komen.' Beeld © Eric de Mildt

Roger Rennenberg (70) en zijn moeder Y. D. (93) uit Deurne

“Mijn moeder verblijft al zeven jaar in een woon-zorgcentrum van het Zorgbedrijf Antwerpen. Ze is grotendeels verlamd en heeft extra zorg nodig. Tot zijn overlijden in januari 2021 betaalde mijn vader de verblijfskosten, zo’n 2.300 euro per maand, wat het grootste deel van zijn spaarcenten heeft opgemaakt. Nu heeft mijn moeder een weduwepensioen van ongeveer 1.750 euro, wat zeker niet weinig is, maar ze moet toch zowat 530 euro per maand bijpassen.

“Met het beetje overgebleven geld dat mijn moeder geërfd heeft na het overlijden van mijn vader, kan ze dat op dit moment nog maar dertien maanden lang doen. Als de dagprijs in het woon-zorgcentrum met 8 procent stijgt, kan ze dat nog maar een jaar. En daarna? Dan zal ik elke maand zowat 690 euro moeten bijbetalen.

“Wat mij daarbij vooral stoort is dat de zorg, die tegenover dit erg hoge bedrag staat, te wensen overlaat. Ik heb de laatste zeven jaar het woon-zorgcentrum waar mijn moeder verblijft de dieperik zien ingaan. Het Zorgbedrijf Antwerpen is duur en tegelijkertijd worden mensen niet tijdig verschoond, ze krijgen soms te laat ontbijt en mensen moeten dikwijls veel te lang wachten als ze om hulp bellen. Onlangs vergaten ze mijn moeder zelfs in bed te leggen en is ze ’s nachts uit haar rolstoel op de grond gevallen tot ze daar gevonden werd.

“Familieleden van bewoners hebben in het verleden zelfs een werkgroep opgericht om bij het Agentschap Zorg en Gezondheid dergelijke wantoestanden aan te klagen, maar er werd jammer genoeg niet veel aan gedaan. Ik wil maar zeggen dat tegenover de hoge prijs die gevraagd wordt, de zorg meer dan onvoldoende is en vooral het winstprincipe centraal lijkt te staan. Dat is misschien een voorbereiding van de gedeeltelijke privatisering waar het Zorgbedrijf op uit is.”

Roger Rennenberg: ‘Vooral het winstprincipe van het woon-zorgcentrum lijkt centraal te staan.' Beeld © Eric de Mildt

Michel Van de Wiele (64) en zijn moeder M.B. (89) uit Hoboken

“Mijn mama verblijft in een woon-zorgcentrum van Zorgbedrijf Antwerpen. Ze heeft een kleine 1.500 euro pensioen. Momenteel betaalt ze, enkel voor de kamer, 66,64 euro per dag, wat maandelijks neerkomt op 2.065 euro. Daar zit niet de medische kost in, die ons ook nog 7 euro per dag kost, want we kozen voor een module die het woon-zorgcentrum ons aanbood. Daarbovenop komt ook nog haar zakgeld. Eindafrekening: gemiddeld betalen wij 2.300 euro per maand.

“Momenteel dragen we de kosten via het pensioen van mama. Als bewoner van een woon-zorgcentrum heeft ze ook recht op een zorgpremie van 130 euro per maand, en ze had destijds een eigen huis, dat we verkocht hebben. Het geld van de verkoop van die woning wordt maandelijks mee opgesoupeerd.

“Als ik de evolutie bekijk van de kosten die aangerekend worden, zie ik alleen maar een stijging. In 2020, toen mama pas naar het woon-zorgcentrum ging, betaalden we maandelijks 2.040 euro, en nu dus 2.065 euro per maand. Dat valt in feite wel mee, ik kan er wel mee leven. Maar direct een stijging van 8 procent doorvoeren, is echt een flinke hap uit het budget. Zorgbedrijf Antwerpen beweert dat dat nodig is om de kosten te denken, maar ze hebben in 2020 miljoenen euro’s nettowinst gemaakt. Dat ligt me zwaar op de maag. Waarom gebruiken ze die winsten niet voor de zorg van de mensen? Ik vermoed dat de aandeelhouders er rendement uit willen halen. Mijn moeder, en ouderen in het algemeen, hebben meegewerkt aan het welzijn dat er vandaag is: er mag dus ook meer respect zijn voor onze ouderen.”