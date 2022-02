Het geheim van Camilla Parker Bowles, de toekomstige koningin van het Verenigd Koninkrijk

“En wanneer, in de volheid des levens, mijn zoon koning wordt, dan weet ik dat u hem en zijn vrouw Camilla dezelfde steun zal geven als die u mij gegeven heeft; en het is mijn diepste wens dat, als de tijd daar is, Camilla bekend zal staan als koningin-gemalin terwijl ze haar koninklijke verplichtingen voortzet.” Met deze woorden maakte Elizabeth het nieuws bekend vanuit buitenverblijf Sandringham, waar ze op de 70ste verjaardag van haar koningschap niet alleen dacht aan haar te jong gestorven vader, maar ook aan haar opvolging.

Daarmee kwam een einde aan de vraag die jarenlang onbeantwoord bleef: wordt Camilla koningin? Zij was de vrouw op wie Diana doelde, tijdens het interview in 1995 met Martin Bashir, toen ze opmerkte dat het wat druk was in haar huwelijk met Charles. Twee jaar later verongelukte Diana, toen haar auto, achtervolgd door paparazzi, over de kop sloeg. Deze tragedie maakte indertijd een tijdelijk einde aan een door Charles ingestelde publiciteitscampagne waarin PR-goeroe Mark Bolland zijn best deed om Camilla in een goed daglicht te stellen.

Camilla Parker Bowles, immers, was sinds begin jaren zeventig de ware liefde van Charles. De jonge prins en een jaar oudere Camilla hadden elkaar voor het eerst ontmoet bij een gezamenlijke vriendin, Lucía Santa Cruz. Het klikte meteen. De knappe en vrolijke Camilla lachte, zo schreef Charles’ biograaf Jonathan Dimbleby, niet alleen met haar mond maar ook met haar ogen. Ze bleken dezelfde ongecompliceerde humor te hebben, bijvoorbeeld voor het absurdisme van The Goons, de grondleggers van de moderne Britse komedie.

Camilla is een telg van de aristocratische Shand-familie. Ze groeide op in het graafschap Sussex waar ze, volgens haar biograaf Gyles Brandreth, een jeugd beleefde die regelrecht uit Enid Blyton’s De Vijf leek te komen. Met de jongensachtige Camilla in de rol van Georgina, alias George. Camilla, die Frans studeerde in Parijs, heeft nooit veel belangstelling getoond voor mode en stijl. Veel meer interesse had ze in het plattelandsleven, bij voorkeur beleefd op de rug van een paard. Wat dat betreft zou ze uitstekend passen bij de Windsor-familie, die als uitermate ‘horsey’ bekendstaat.

Camilla Parker Bowles met haar prins Charles. Beeld Chris Jackson / Getty

Bezwaren

En toch mondde de eerste liefde aanvankelijk niet uit in een huwelijk. Wat precies de reden was, is nooit helemaal opgehelderd, maar zowel Lord Mountbatten, de vaderlijke oom van Charles, als zijn grootmoeder Elizabeth, de Queen Mum, zouden bezwaren hebben gehad. Camilla trouwde in 1973 met legerofficier Andrew Parker Bowles en acht jaar later gaf Charles een weifelend jawoord aan Diana Spencer, lid van de vooraanstaande Spencer-familie. Charles en Camilla bleven echter hecht bevriend.

Na de dood van Diana was de kroonprins vastbesloten alsnog te trouwen met Camilla, die zelf in 1995 was gescheiden. Hun ‘coming-out’ kwam in 1999, toen ze zich lieten fotograferen bij een bezoek aan The Ritz. Enkele maanden later volgde de eerste ontmoeting tussen Camilla en de koningin, tijdens een receptie op Highgrove, het buitenhuis van Charles. In 2005, op het stadhuis van Windsor, ging de huwelijkswens in vervulling. “Mijn zoon is hoog en droog met de vrouw van wie hij houdt”, sprak koningin Elizabeth bij deze ingetogen ceremonie.

Camilla, inmiddels de hertogin van Cornwall, bleek een wonderbaarlijk effect te hebben op Charles. De piekerprins van weleer veranderde door haar aanwezigheid in een goedgemutste koning-in-wording. Charles en Camilla namen steeds meer taken over van de hoogbejaarde vorstin. Haar optredens waren vlekkeloos. Gesprekken met gewone burgers over koetjes en kalfjes (en paarden) gaan Camilla goed af. Verwaandheid en arrogantie zijn haar vreemd.

Steunpilaar

Die goede indruk werd versterkt na de dood van prins Philip. In de maanden erna waren Charles en Camilla een steunpilaar voor de rouwende weduwe. Ze is, constateerde Elizabeth gaandeweg de koninklijke proeftijd, een puike schoondochter. Of “a good sport”, zoals de historicus en koningshuiskenner Hugo Vickers het op Engelse wijze omschreef. Hoezeer de vorstin Camilla is gaan waarderen bleek toen ze haar enkele maanden geleden benoemde tot Royal Lady of the Order of the Garter, de hoogste ridderorde.

Vickers noemde de beslissing om haar de titel van koningin te gunnen, een “meesterzet die kenmerkend is voor Elizabeth de Verzoener”. Het idee leeft in Buckingham Palace dat de nabije toekomst van de kwetsbare monarchie in veilige handen is bij Camilla. Waarschijnlijk ziet Elizabeth veel van zichzelf in de 74 jaar oude hertogin: de liefde voor het plattelandsleven bijvoorbeeld, een praktische instelling en een gevoel voor dienstbaarheid. En niet te vergeten: de interesse in paarden.