‘Het gecontroleerd laten uitbranden lijkt het meest waarschijnlijk’: zes vragen over het brandend schip in de Waddenzee

Wat is er gebeurd?

Een vrachtschip volgeladen met 2.857 auto’s vloog dinsdagnacht in brand. Vermoedelijk ontstond het vuur in een van de 25 elektrische auto’s aan boord. Het schip was op dat moment op zo’n 30 kilometer van het Nederlandse Waddeneiland Ameland. De brand brak rond halfeen uit en er waren op dat moment 23 mensen op het schip. Eén opvarende is om het leven gekomen en de overige 22 bemanningsleden zijn gewond geraakt. Een deel van de opvarenden sprong van boord en is daarna uit het water gered.

Vaarroute vanuit Bremen Fremantle Highway ZUIDELIJKE VAARROUTE Bremerhaven Ameland DUITSLAND Groningen NEDERLAND Locatie schip Bremerhaven DUITSLAND Port Said EGYPTE Vaarroute vanuit Bremen Fremantle Highway ZUIDELIJKE VAARROUTE Bremerhaven Ameland DUITSLAND Groningen Locatie schip NEDERLAND Bremerhaven DUITSLAND Port Said EGYPTE

Vanwaar komt het schip?

Het schip, de Fremantle Highway, was onderweg van Bremerhaven in Duitsland naar Port Said. Het schip vaart onder Panamese vlag. De reden ligt voor de hand: de kleine eilandstaat met slechts 3 miljoen inwoners is een belastingparadijs. Het heeft op papier de grootste maritieme vloot ter wereld, groter dan die van de VS en China samen. De eigenaar is echter een Japans bedrijf, Shoei Kisen Kaisha. Opmerkelijk detail is dat die rederij ook eigenaar was van de Ever Given, het vrachtschip dat in 2021 het Suezkanaal blokkeerde.

Over wat voor schip gaat het?

Het schip werd gebouwd in 2013 en heeft een laadcapaciteit van maar liefst 18.549 ton. Het is 200 meter lang en 32 meter breed. “Het gaat om een typisch autovrachtschip. Dit is een relatief klein schip in zijn soort, de grootste types kunnen makkelijk 8.000 tot 9.000 wagens dragen”, zegt Roel Jacobus, scheepvaartspecialist en redacteur voor maritiem vakblad Flows. “Ze zijn ontworpen om elke centimeter te benutten, het gaat om niet meer dan een drijvende bak tjokvol wagens. Een lengte van 200 meter is een standaardmaat, de meeste sluizen zijn op deze maat gemaakt”, zegt hij.

Het is niet de eerste keer dat er bij dit type schip problemen opduiken. Op cargoschip Felicity Ace brak een brand uit op 16 februari 2022. Het schip bevond zich op dat moment ten zuiden van de Azoren. Er waren zo’n 4.000 luxewagens aan boord. “Ook daar werd de brand vermoedelijk veroorzaakt door een elektrische wagen. Het schip stond twee weken in brand”, legt Jacobus uit. Uiteindelijk kapseisde het schip en zonk het naar de bodem eind maart vorig jaar. Elektrische wagens zorgen wel vaker voor ‘hoofdpijn’ tijdens het transport op zee, de sector denkt momenteel na over nieuwe procedures.

Waarom verloopt de berging zo moeizaam?

Voor het schip geborgen kan worden, moet de brand geblust zijn. “Dit gaat ontzettend moeilijk. Er zijn geen ramen in zo’n schip. De brandweer kan er nauwelijks aan”, zegt Jacobus. Bijkomend probleem is dat branden door elektrische wagens vaak veel heviger zijn. Eenmaal in brand, hebben lithiumbatterijen de neiging continu opnieuw te ontvlammen. Ook in parkeergarages of op straat ontvlammen elektrische wagens af en toe spontaan. De procedure is dan om de wagen 24 uur onder te dompelen in een grote container vol water. Dat kan op zee uiteraard niet.

“In een eerste fase probeerde de bemanning zelf te blussen, dat is hier niet gelukt”, klinkt het op de dienst Noordzee van de federale overheid. “De brandweer en Nederlandse autoriteiten proberen nu met sleepboten het vuur te blussen. Een bijkomend probleem is dat de brandweer niet te veel water mag gebruiken bij het blussen, men wil absoluut voorkomen dat het schip te zwaar wordt en zinkt”, luidt het. De Nederlandse Kustwacht stelt aan NOS dat het blussen nog weken kan duren. Het gecontroleerd laten uitbranden van het schip lijkt op dit moment de meest waarschijnlijke optie.

Zal het schip ook effectief zinken?

De Nederlandse kustwacht beschouwt dit als een reële optie. “Wanneer een schip kapseist, is dat meestal omdat een deel van de lading verschuift”, stelt Jacobus. “Voor vertrek wordt het minutieus volgeladen, door brand kan het evenwicht verstoord raken. Veel hangt af van de weersomstandigheden. We weten niet of het brandt in de dekken onder de waterlijn. Is dat het geval, dan kan er een lek ontstaan, waardoor het schip zinkt.” Als het schip niet zinkt en het vuur is onder controle dan zullen de bergingsdiensten het aan land slepen. Eenmaal aan wal is de kans groot dat het schip aan de binnenkant door verschroeiende hitte compleet gesmolten is. Het is in dat geval ook uitkijken voor milieuverontreiniging in de haven.

Wat is de impact op het milieu?

De Waddenzee is bekend door hun mascotte bij uitstek: de zeehond. In 2021 telden onderzoekers er ruim 9.069 grijze zeehonden. “Als het schip zinkt, is het onmiddellijke gevolg een olievlek. Gebeurt dat, dan moet men zo snel mogelijk ingrijpen. Olie heeft op alle leven in de zee een negatieve impact. Direct contact met olie is schadelijk voor dieren”, zegt professor in de biologie en expert op gebied van milieuvervuiling Ronny Blust (UAntwerpen). De olie hecht zich in de vacht van zeehonden en tast hun isolerende laag aan, waardoor de dieren het sneller koud krijgen. Het kan ook voor ademhalingsproblemen zorgen.

Ook op lange termijn is er een impact. “Eenmaal in de voedselketen stapelt olie zich op in het lichaam van roofdieren zoals zeehonden. Dat kan hun immuniteit en vruchtbaarheid aantasten. Het verstoort het hele ecosysteem”, zegt Blust. Olie is niet het enige probleem, de batterijen van elektrische auto’s zitten vol zware metalen. Lithium, kobalt en koperkunnen de natuur ernstig aantasten – en net op de Waddeneilanden is die erg kostbaar.