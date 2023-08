Er zijn verschillende manieren om te proberen te ontsnappen aan de vergetelheid. Sommigen schrijven boeken, anderen veroveren landen en er zijn er die treinen voorttrekken met hun tanden. Zo iemand was Wilfried Morbée (1940-1988), beter bekend als John Massis.

Ik dweepte met de tandacrobaat en krachtpatser, zoals zoveel schooljongens. Als ik ga fietsen langs de Schelde, voel ik mij nooit te beroerd om dag te gaan zeggen aan zijn graf op het kerkhof van Gentbrugge. Daarop staat, als stille getuige, een dikke metalen staaf die Massis met zijn blote handen in allerlei bochten wrong. Het zou zijn handelsmerk worden.

De zon straalt, in de lucht ronkt weemoedig een sportvliegtuig maar op het graf zie ik een bordje dat mij met zijn kille boodschap verontrust: ‘De termijn van deze rustplaats loopt af.’ De schrik slaat mij om het hart; het gebeente van John Massis zal toch niet verdwijnen in een anonieme knekelput? Met machtshebbers blijft het uitkijken. In Oudenaarde hebben ze ook al geprobeerd het graf van mijn andere held, de dichter Jotie T’Hooft, op te ruimen omdat die te behendig was met de drugspuit.

Thuisgekomen herlees ik Stalen kaken, de biografie die Bavo Dhooge in 2005 over John Massis publiceerde. Ze bericht uitvoerig over ‘s mans krachttoeren, van de stunt met de warmwaterkruik in zijn vroege jaren tot de vliegtuigen en luchtballonnen die hij later met zijn blote tanden tegenhield.

Hij hief in Parijs 233 kilogram vijftien centimeter van de grond met zijn kiezen en hield in Hollywood als eerste een helikopter aan de grond. Tegelijk was hij een kleurrijke figuur die niet vaak met de mond vol tanden stond. Hij speelde de beul in Hugo Claus’ De leeuw van Vlaanderen en richtte een politieke partij op: de Positief Radicalen.

Graf van John Massis op het kerkhof van Gentbrugge. Beeld RV

Het succesverhaal van Wilfried Morbée had echter ook een morbide kant. De krachtpatser dronk sloten cola en werd in zijn latere dagen geveld door suikerziekte. Zijn lichaam liet hem in de steek, zijn haar dunde uit en werd vroegtijdig grijs. Het vuur was gedoofd. “Als je zoals ik 42 jaar bent”, zei hij, “zou je in feite het liefste van al op een stoel zitten en niks meer doen.”

Hij werd depressief en begon rare dingen uit te kramen. Zijn zoektocht naar liefde werd almaar wanhopiger. De doodsteek kwam er misschien toen journalisten van het tv-programma Argus hem in de val lieten lopen met een fake reactie op een contactadvertentie die de krachtpatser in de krant had laten drukken. Massis werd voor heel Vlaanderen te kakken gezet. “Waar zit het verantwoordelijkheidsgevoel?”, reageerde hij. “Waar zit jullie eer? (…) Ik ben er kapot van en kamp zelfs al een poosje met zwartgallige gedachten. Iedereen lacht me uit. Hoe moet het verder?”

Het eindigde op 12 juli 1988, toen hij in zijn woning in de Moestuinstraat in Oostakker uit het leven stapte met behulp van een broeksriem. Op zijn bureau lag een kort afscheidsbriefje. Roem is vergankelijk, en intussen loopt de wereld vol mensen die nog nooit van John Massis gehoord hebben. Zijn glorietijd situeerde zich in de jaren zeventig en tachtig van wat al een hele tijd ‘de vorige eeuw’ is. Toen was hij recordhouder records in het Guinness Book of Records.

Wat mij zoveel jaren later bezighoudt, is dat onheilspellende bordje op zijn graf. Ik bel naar het Loket Overlijden van de stad Gent. “De concessie loopt nog tot 12 juli 2024”, licht een ambtelijke stem mij in. “Als zich niemand kandidaat stelt van de familie, dan kan elke geïnteresseerde betalen om ze te verlengen: 759 euro voor tien jaar. Het is wel de bedoeling dat de concessionaris het graf onderhoudt.”

“En als er niemand opdaagt?”, dring ik aan: “Wordt het graf dan opgeruimd?”

De stem van de ambtenaar wordt zachter. “Van Wilfried?”, vraagt zij bijna teder. “Dat gaan wij niet doen, mijnheer.”

De stad Gent blijkt informeel beslist te hebben dat John Massis tot nader order mag blijven rusten in zijn graf aan de Schelde. Dat is een hele opluchting. Ik denk aan wat de krachtpatser zei nadat hij een tijd in coma lag: “De dood, dat is super. Als ge moet terugkeren, is ’t om zot te worden. Dat is tegen de goesting.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.