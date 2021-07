Het gaat zo goed met de panda dat thuisland China hem niet langer als bedreigd ziet

Door de panda nu als kwetsbaar te bestempelen, volgt ook China de classificatie van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), die het dier al in 2016 van de lijst met bedreigde diersoorten haalde. Dankzij strikte beschermingsmaatregelen gaat het steeds beter met de beer, die door ontbossing en stroperij uit grote delen van zijn oorspronkelijke habitat werd verdreven.

Schattingen van het aantal levende panda’s lopen uiteen, maar vallen in de orde van duizenden. De Chinese minister van Natuur en Milieu houdt het op 1.800 wilde dieren, meldt staatspersbureau Xinhua. Daarmee blijft de beer in het wild een uiterst zeldzame verschijning.

Dat China er de afgelopen decennia in is geslaagd de reuzenpanda’s van de ondergang te redden en dat hun aantallen gestaag stijgen, daarover zijn natuurbeschermers het eens. Maar vorig jaar bleek uit Chinees onderzoek, gepubliceerd in vakblad Nature Ecology & Evolution dat de opleving van de pandapopulatie niet betekent dat het ook goed gaat met dieren die in de buurt van de panda leven.

Niet blindstaren

In de pandareservaten leven nog maar weinig wolven, Aziatische wilde honden, luipaarden en sneeuwpanters, aldus de onderzoekers, die duizenden camera’s plaatsten in beschermde natuurgebieden. Dat komt, denken zij, omdat deze roofdieren andere behoeften hebben dan de bamboe-etende panda. Ze hebben een groter leefgebied nodig dan panda’s om op prooidieren te kunnen jagen. Staar je bij natuurbescherming niet blind op de panda, is hun boodschap.

Voor China is de reuzenpanda een nationale trots. Het land zet de dieren ook in als diplomatiek middel, door ze aan dierenparken over de hele wereld te verhuren en zo de banden met handelspartners te versterken, een strategie die al eeuwen wordt ingezet. Zo zou uit historische bronnen blijken dat de Japanse keizer Tenmu in het jaar 685 twee panda’s ontving van de Chinese keizerin Wu Zetian.

De panda is uitgegroeid tot mascotte van diersoorten in het nauw, en dat heeft mede te maken met zijn schattige uiterlijk. Door de donkere oogvlekken en pluizige kop met ronde oren wakkert de beer hetzelfde oerinstinct aan dat ervoor zorgt dat mensen baby’s er lief uit vinden zien. Dit zegt meer over het brein van de mens dan over het karakter van de panda.