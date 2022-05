Het gaat weer over Lewis Hamilton, niet zozeer over zijn stuurmanskunsten maar over zijn piercings

Lewis Hamilton hobbelt met zijn Mercedes van dieptepunt naar dieptepunt. Bovendien hangt hem een schorsing boven het hoofd omdat hij zijn piercings weigert te verwijderen. Komt het nog goed met de zevenvoudige wereldkampioen?

Lewis Hamilton beloofde dit seizoen revanche te nemen op alles en iedereen. Vooralsnog verloopt die missie allesbehalve voorspoedig. Zijn Mercedes zit vol ontwerpfouten, waardoor hij na vijf races al nagenoeg kansloos is voor de wereldtitel. Na de GP in Spanje van zondag dreigt hij zelfs geschorst te worden, omdat hij weigert te voldoen aan het aangescherpte sieradenverbod in de F1.

Sinds 2005 mogen coureurs tijdens races officieel geen sieraden dragen, omdat ze in noodsituaties na crashes gevaarlijk kunnen zijn. Autosportfederatie FIA heeft de regel alleen nooit serieus gehandhaafd. Dat veranderde vorige maand, toen de nieuwe wedstrijdleider Niels Wittich de coureurs in Australië in zijn zogenoemde event notes plots herinnerde aan de regel.

De reminder leidde bij de persconferentie in Melbourne nog tot een jolige sfeer. Hamilton, die zelden zonder oorbellen of kettingen wordt gezien, grapte over de regel met de aanzienlijk minder uitgedoste Max Verstappen.

Twee weken geleden, in Miami, bleek Wittichs waarschuwing bloedserieus. Hij stipte het opnieuw aan en deelde informatie over controles en boetes van 250.000 euro voor overtredingen. In het zwaarste geval zou een coureur uitgesloten kunnen worden van deelname als de FIA oordeelt dat een rijder niet voldoet aan de voorwaarden om te mogen racen.

Lewis Hamilton. Beeld AFP

Het maakte allemaal weinig indruk op Hamilton. Demonstratief schoof hij in Miami aan bij de media met drie horloges om zijn polsen, acht ringen om zijn vingers en tal van kettingen om zijn nek. “Het voelt alsof we stap terugzetten”, zei hij. Er waren volgens hem grotere problemen waar de sport zich druk over kon maken.

Wel kreeg hij twee races respijt van de FIA om gehoor te geven aan het juwelenverbod, omdat enkele van zijn piercings moeilijk te verwijderen zouden zijn. Daarbij gaat het om zeker twee piercings, zei Hamilton, “waarbij ik van een niet echt kan vertellen waar hij zit”.

Mogelijk heeft hij microdermals; daarbij wordt er onderhuids een voetje geplaatst, waarop vervolgens de piercing wordt geschroefd. Dergelijke piercings kunnen enkel via een kleine ingreep worden weggehaald.

Bij Hamilton gaat het waarschijnlijk om de piercing die hij al vele jaren draagt op zijn linkerneusvleugel. De Brit peinst er niet over om die er voor de GP van Monaco uit te laten halen, zei hij alvast in Miami. Op de opmerking dat hem dan misschien een schorsing wacht, reageerde hij schouderophalend: “We hebben een reservecoureur.” Na de Grand Prix in Barcelona van zondag wacht hem dus een onzeker lot.

Dat Hamilton met name het nieuws haalt met zaken die buiten de baan spelen, zegt veel over de moeilijke fase waarin de zevenvoudig kampioen momenteel zit.

In zijn Mercedes, die opvallend veel stuitert en lastig te besturen is, hobbelt hij van dieptepunt naar dieptepunt. Zijn nieuwe teamgenoot George Russell scoorde al 23 punten meer dan hem en in Saudi-Arabië kwam hij voor het eerst sinds 2009 simpelweg snelheid tekort om het eerste kwalificatiegedeelte te overleven.

Aan dat jaar moest Hamilton dit seizoen al vaak terugdenken, zei hij eind vorige maand. “Dat was de slechtste wagen die ik heb gehad”, aldus Hamilton, die in 2007 in de F1 debuteerde en nog nooit een seizoen meemaakte waarin hij geen race won.

Enige verschil met 2009: hij was toen de regerend wereldkampioen met nog een heel raceleven voor zich. Dat is nu anders, als 37-jarige veteraan met een contract dat na 2023 afloopt.

In 2009 won Hamilton na een beroerde seizoenstart nog twee races, omdat McLaren zijn auto flink wist te verbeteren. Mercedes zou dit jaar op z’n minst hetzelfde moeten doen als het Hamilton een eervol carrièreslot wil geven, misschien wel met een unieke achtste titel. Het zou voor hem in ieder geval goed nieuws zijn als het snel weer gaat over zijn stuurkunsten, en niet over zijn piercings.