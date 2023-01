Het Franse verzet tegen verhoging pensioenleeftijd is zeldzaam eensgezind, hoe komt dat?

Scholen die sluiten, treinen die amper zullen rijden en demonstraties in meer dan tweehonderd steden: Frankrijk maakt zich op voor een eerste grote protestdag tegen de omstreden pensioenhervorming. Waar komt de Franse weerzin tegen langer werken vandaan?

“In Frankrijk zien we werk als een plek van lijden”, zegt socioloog Jean Viard. En dat is niet ironisch bedoeld. Onder Fransen heerst een breed gedeeld idee dat werk verbonden is met uitbuiting, volgens de onderzoeksdirecteur van het nationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek CNRS.

“Vooruitgang staat gelijk aan het steeds verder terugbrengen van de werktijd”, zegt Viard. Die opvatting gaat terug tot de hoogtijdagen van de linkse politiek. “Betaalde vakantiedagen, de 35-urige werkweek, het zijn allemaal overwinningen op het kapitalisme. De gevoeligheid van de pensioenleeftijd moet je in die context zien.”

Krachtmeting regering en oppositie

Die hoogtijdagen mogen in Frankrijk tot het verleden behoren, die kijk op werk is volgens de socioloog onderdeel geworden van de Franse cultuur. Het breed gedeelde verzet tegen de pensioenhervorming getuigt daarvan. Donderdag vindt in Frankrijk een eerste grote stakingsdag plaats, met een zeldzaam eensgezind front van alle grote vakbonden samen. Veelzeggend is de laatste keer dat dat gebeurde: in 2010, toen onder president Sarkozy de pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar ging.

De ontregeling zal groot zijn, is de verwachting. Vooral in het onderwijs en openbaar vervoer: 70 procent van de docenten in het basisonderwijs legt het werk neer, veel scholen zullen de deuren sluiten. Van de regiotreinen rijdt ongeveer 1 op 10, de metro’s in Parijs worden beperkt tot één per uur. In ongeveer tweehonderd Franse steden zijn demonstraties gepland.

Donderdag moet de toon worden gezet voor de krachtmeting tussen regering en oppositie. De vakbonden hopen op een miljoen demonstranten in heel het land, een symbolisch getal dat verwijst naar de historische protesten van 1995. Massale stakingen dwongen toenmalig premier Alain Juppé zijn pensioenplannen in te trekken. Deels is dat onderdeel van het ritueel, zegt socioloog Viard. “In Frankrijk gaan grote veranderingen niet via dialoog maar via conflict.” Collectief verzet hoort daarbij. De opkomst is belangrijk voor het vervolg van het protest, zegt hij. “Als de staking veel steun krijgt, wint de sociale beweging aan elan. Dat heeft invloed op de motivatie lang vol te houden. In de avond kunnen we een eerste inschatting maken van wat Frankrijk de komende tijd te wachten staat.”

De politie rekent op 550.000 tot 750.000 demonstranten in heel het land, waarvan 50.000 tot 80.000 in Parijs. In totaal zijn 10.000 agenten gemobiliseerd om de demonstraties in goede banen te leiden.

Woede, bezorgdheid en moedeloosheid

Zelfs als de Fransen massaal de straat op gaan, zullen de protesten uiteindelijk niet het hele land stilleggen, verwacht president Emmanuel Macron. Hij gelooft niet in een ‘overwinning van onverantwoordelijkheid’, zo tekenden Franse media op uit de entourage van de president. Analisten wijzen op andere redenen voor twijfel over langdurig straatprotest. “Er is woede in het land, maar meer nog dan woede is er bezorgdheid, vermoeidheid en moedeloosheid”, zei de directeur van sociaal onderzoeksbureau BVA Adelaide Zulfikarpasic bij Radio France. Socioloog Viard wijst daarnaast op de rol van inflatie die de bereidheid tot inkomensverlies, en dus stakingsbereidheid, beperkt.

Voorlopig is de steun voor de demonstranten in elk geval nog groot. Ongeveer tweederde van de Fransen zegt in opiniepeilingen de stakingen van donderdag te steunen. Onder jongeren (18 tot 24 jaar) is dat aandeel zelfs 75 procent.

“Il faut profiter de la vie”, je moet van het leven genieten, is de veelgehoorde reactie op de verhoging van de pensioenleeftijd, ook bij jonge mensen. “Als je Fransen vraagt op welke leeftijd ze denken niet meer te kunnen werken, is het antwoord 60 jaar of jonger. Eerder dan elders in Europa”, zegt Viard. Behalve de relatie tot werk speelt volgens hem ook een gebrek aan preventie daarbij een rol. “Het Franse beleid is meer gericht op herstel dan voorkomen, daar is nog veel te winnen.”