‘Het feest is gedaan’: zo reageert de Britse pers op de verontschuldiging van premier Boris Johnson

The Telegraph: ‘Schaapachtig’

In The Telegraph schrijft columnist Janet Daley dat Johnsons “tragische” en “schaapachtige verontschuldiging” bijlange niet volstaat. “Natuurlijk was er de onvermijdelijke verontschuldiging, maar dit leek meer een uiting van spijt voor de gekwetste gevoelens van burgers voor wie het gehoorzamen aan de wet een ware tragedie betekende. Volgens hem moest hij zich niet verontschuldigen, omdat – hoe ging het ook alweer? – het evenement waar hij slechts 25 minuten aanwezig was, strikt genomen een werkbijeenkomst was en dus ‘technisch gezien binnen de richtlijnen’ viel. Wat?”

BBC: ‘Geen grappen deze keer’

Laura Kuenssberg, politiek redacteur bij de BBC, denkt dat de verklaring van Johnson het probleem niet doet verdwijnen. “De premier probeerde vandaag een andere toon aan te slaan – er was geen grijns, geen gebruikelijke Johnson-grappen”, schrijft ze. “Hij bood zijn verontschuldigingen aan – waar veel van zijn collega’s om vroegen – hij gaf toe dat hij er was en dat er een feestje is gevierd. Maar Johnson zegt dat hij technisch gezien denkt dat het nog steeds volgens de regels was. Sommigen zullen dit niet zien als een verontschuldiging. Hij zei: ‘Het spijt me dat ik daar was, maar ik vind het oké’. Anderen zullen het daar niet mee eens zijn.”

The Guardian: ‘Fundamenteel oneerlijk’

Volgens The Guardian is er nog een kans dat Johnson ook deze politieke crisis overleeft. “Maar Tory-parlementsleden zullen nu moeten beslissen of Johnson een herstelbare inschattingsfout heeft gemaakt, of in plaats daarvan niet in staat is om nog effectief te werk te gaan”, schrijft journalist Patrick Wintour. “De vrees is niet zozeer dat Johnson vatbaar is voor fouten, of zwak is, maar dat hij fundamenteel oneerlijk is.”

The Sun: ‘Feestje is gedaan’

The Sun daarentegen kopt wel dat “het feestje gedaan is”. Een Tory-parlementslid zei aan de Britse tabloid: “Ik zie niet hoe hij (Boris Johnson, red.) kan overleven. Als we met genoeg zijn, en ik denk dat dat zo is, moeten we zo snel mogelijk in actie schieten”.

The Times: ‘Als een ondeugende schooljongen’

In The Times schreef columnist Matthew Parris: “Is het mogelijk om angst te ruiken door een televisiescherm? Hij zag eruit als een ondeugende schooljongen. Hij aarzelde, hij stotterde, hij staarde naar de vloer en je kon paniek zien in zijn waterige ogen. Nog verrassender, je kon zwakte zien. Boris Johnson kan geen berouw tonen. Hij is brutaal, grappig en schaamteloos, maar vandaag was de enige spijt die hij oprecht kon overbrengen de spijt dat hij was ontdekt. Geconfronteerd met de beheerste woede van Sir Keir Starmer (Labour-oppositieleider, red.) op zijn scherpst en meest gefocust, leek Johnson op het punt te staan in te storten”.