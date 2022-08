Het falen van de luchtmacht is de Russen duur komen te staan: vier lessen na zes maanden oorlog in Oekraïne

Les 1: een klein leger met een hoog moreel is beslist niet kansloos tegen een enorme militaire overmacht.

Het Afghaanse leger, dat door de VS werd opgebouwd met zo’n 90 miljard dollar, stortte vorig jaar tot verbijstering van Washington in korte tijd als een kaartenhuisje in elkaar bij het Taliban-offensief. Soldaten hadden geen zin om te vechten. Complete legereenheden, opgeleid door Amerika en Europa, gaven zich zonder slag of stoot over. Het leger, volgestouwd met moderne wapens, bleek een papieren leger te zijn.

Het tegenovergestelde gebeurde de afgelopen maanden in Oekraïne. De Oekraïners lieten het voorbije half jaar zien dat een klein, inventief leger met soldaten met een hoog moreel zelfs een wereldmacht kan bevechten. Ook de steun van de bevolking was van groot belang.

“Tientallen miljoenen Oekraïners, met een telefoon in de hand, lieten zien dat de bevolking ook een belangrijk inlichtingenmiddel is”, zegt oud-generaal Tom Middendorp, tot 2017 de hoogste Nederlandse militair. “Veel van wat de Russen deden, werd gezien en gedeeld door de Oekraïners. Dit maakte het makkelijker voor het leger om Russische eenheden uit te schakelen.”

“Gevechtskracht wordt niet alleen bepaald door aantallen troepen, tanks et cetera, maar ook door kwaliteit van de eenheden en leiderschap, de gehanteerde tactieken en strategie, en het moreel”, betoogt Frans Osinga, hoogleraar Oorlogsstudies aan de Nederlandse Universiteit van Leiden, en voormalig F-16-vlieger. “Russische eenheden blijken niet voorbereid te zijn geweest op deze oorlog, de aannames waren foutief, materieel werd in de eerste maanden niet goed gecoördineerd ingezet en er was een slechte voorbereiding: commandanten wisten niet wat de plannen waren.”

Een Oekraïense soldaat rust uit in een kelder in de buurt van Charkiv. Beeld AP

Les 2: onderschat nooit de vijand en zorg dat je oorlogsinlichtingen in orde zijn.

De Russische spionagediensten, zo bleek vorige week uit nieuwe inlichtingen, speelden een grote rol bij de pijnlijke onderschatting van Oekraïne. Wie op 24 februari, kort voor de invasie begon, in het Kremlin had geroepen dat Rusland in augustus nog steeds zou vechten in Oekraïne, zou hartelijk zijn uitgelachen. Of meteen in de gevangenis zijn beland.

Toch is dat nu de harde realiteit. Moskou heeft zo’n 20 procent van het land bezet, maar dat is slechts een troostprijs gezien het ambitieuze, megalomane Russische oorlogsplan. Vooral vanwege foute informatie van de Russische militaire inlichtingendienst GROe en de FSB (de Federale Veiligheidsdienst), zo blijkt uit inlichtingen van Oekraïense en buitenlandse spionagediensten die The Washington Post heeft ingezien, was het aanvalsplan veel te rooskleurig.

Er was geen enkele twijfel bij de inlichtingendiensten: de ‘blitzkrieg’ naar Kiev zou succesvol worden, en het Oekraïense verzet zou te verwaarlozen zijn. Kiev zou volgens de analyse van vooral de FSB, de vroegere KGB, in dagen kunnen worden bezet. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zou gepakt, gevlucht of morsdood zijn en de bevolking zou de Russische soldaten toejuichen. Van dat politieke vacuüm zouden vervolgens FSB-agenten gebruikmaken om een pro-Russisch regime in Kiev te installeren.

Opinieonderzoeken van de FSB waaruit bleek dat de Oekraïners zich wel degelijk zouden verzetten tegen de invasie, werden bewust achtergehouden voor het Kremlin. “Er was een hoop wishful thinking bij de GROe en in het leger, maar het begon bij de FSB”, zegt een westerse inlichtingenfunctionaris tegen de krant over de opgewekte stemming onder de Russische spionnen.

Maar de Russische mars naar Kiev werd beslist geen kopie van de succesvolle blitzkrieg van het Amerikaanse leger in 2003 richting Bagdad. Verbaasde FSB-agenten die van tevoren al appartementen in Kiev hadden geregeld, moesten zich samen met het Russische leger uit de buitenwijken van de hoofdstad terugtrekken vanwege het onverwacht felle Oekraïense verzet.

“Vladimir Poetin heeft in deze oorlog een aantal belangrijke inschattingsfouten gemaakt, mede op basis van de informatie van adviseurs die hem naar zijn mond praatten”, zegt Middendorp over de Russische president die voor de invasie ook positief gestemd was. “Maar je moet bij tegenslagen niet in wensdenken blijven hangen. Je moet altijd rekening houden met diverse scenario’s, ook het worstcasescenario.”

Tot afgrijzen van Poetin en zijn generaals moet het Russische leger nu toezien hoe de Oekraïners in het zuiden een tegenaanval zijn begonnen en zelfs toeslaan op de Krim. Tekenend is dat de Russen vorige week donderdag geen enkele terreinwinst boekten. Dat was voor het eerst in bijna twee maanden. Kortom: voor Moskou is een vernederende fase aangebroken die gekenmerkt wordt door militaire stilstand.

Independence is not a gift.

It is a privilege you need to fight for.

We are Ukrainians.

We are Ukraine.

We are Independent.

Forever & ever! pic.twitter.com/ZWca3MLtnq — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 24 augustus 2022

Les 3: negeer de westerse militaire campagnes sinds 1991 niet en zorg voor luchtoverwicht.

Diverse Russische blunders zijn Moskou duur komen te staan. Een van de belangrijkste is nog altijd dat de luchtmacht niet heerst in het Oekraïense luchtruim. Hierdoor kan Rusland het machtige luchtwapen niet inzetten, zoals de VS en het Westen wel deden in de twee Golfoorlogen en de Kosovo-oorlog. Op papier moet de luchtmacht hiertoe wel in staat zijn. Met ruim drieduizend toestellen, waaronder hypermoderne gevechtsvliegtuigen zoals de Su-34 en zware Toepolev-bommenwerpers, is de Russische luchtmacht een van de sterkste van de wereld.

De start van de grondoorlog werd echter niet voorafgegaan door een dagenlange, grootschalige luchtcampagne om de Oekraïense luchtmacht, de luchtverdediging, commandocentra, militaire hoofdkwartieren en vliegvelden te vernietigen. Wie heerst in de lucht, zo leerden vooral de oorlogen in Irak, heeft immers al een belangrijke stap gezet richting een overwinning. Nadat de VS de uitgebreide Iraakse luchtverdediging hadden uitgeschakeld, konden de grondtroepen ongestoord hun gang gaan.

De Russische luchtoorlog bleef echter uit, voor een belangrijk deel omdat Oekraïne beschikte over het luchtverdedigingssysteem S-300 waarmee tot op 200 kilometer gevechtsvliegtuigen uit de lucht kunnen worden geschoten. Ook de intrede op het slagveld van westerse luchtdoelraketten, zoals de Amerikaanse Stinger, boezemde de Russische piloten angst in. Uit voorzorg vlogen ze daarom op grote hoogte en ’s nachts. Dat maakte hun aanvallen ook nog eens minder accuraat.

Het falen van de luchtmacht is Moskou duur komen te staan. Als de Russen het Oekraïense luchtruim in handen hadden gehad, dan hadden ze makkelijker jacht kunnen maken op de zware westerse wapens, zoals de houwitsers en het Himars-raketsysteem. “Wil je echt het luchtoverwicht veroveren, dan is een intensieve campagne nodig die meerdere dagen in beslag neemt”, zegt Osinga. Dat gebeurde echter niet.

Osinga wijst erop dat Rusland nu zo’n twee- tot driehonderd vluchten per dag uitvoert. Dat is volgens hem, gezien de hoeveelheid beschikbare jachtvliegtuigen, gering. Osinga: “Gezien de enorme omvang van Oekraïne en het front is dit veel te weinig om een al te groot effect te sorteren. Het gevolg van dit alles is dat Oekraïne de bewegingsvrijheid op de grond heeft kunnen behouden en dat de logistieke lijnen in gebruik zijn gebleven.”

Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine 🇺🇦 at Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst. pic.twitter.com/FT3Zqun7ty — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) 23 augustus 2022

Les 4: investeer als krijgsmacht in technologisch hoogstaande wapens.

De oorlog heeft het imago van het Russische wapentuig geen goede dienst bewezen. Met brute kracht, ‘ouderwetse’ wapens zoals artillerie en tactieken uit de Tweede Wereldoorlog heeft het Russische leger een stuk van Oekraïne bezet. Maar de oorlog konden ze niet beslechten. Met dank aan de tienduizenden moderne, geavanceerde westerse wapens, van de Himars en de Javelin-antitankraket tot de houwitsers, die het Oekraïense leger effectief inzette.

Rusland zette ook zijn hightechwapens in, zoals de Kalibr-kruisraket. Maar volgens een functionaris van de Amerikaanse Defense Intelligence Agency (DIA) trof minder dan 40 procent doel. Een brug in het zuiden bij Zatoka moest acht keer worden aangevallen om te vernietigen.

“Het Russisch materieel blijkt van mindere kwaliteit”, beaamt hoogleraar Osinga. “Met name in de beginfase van de oorlog zagen we de waarde van moderne verdedigingssystemen, zoals Javelins en Stingers. Daarmee zijn honderden Russische voertuigen en tanks uitgeschakeld, en dat betrof de inzetbaarste en modernste tanks en pantserwagens die Rusland had.”

Middendorp: “Deze oorlog heeft niet alleen het belang aangetoond van kleine, slimme wapens die zeer krachtig zijn gebleken en waarmee je een gevechtsvliegtuig van tientallen miljoenen euro’s kan neerhalen, maar ook van drones, die door Oekraïne werden ingezet om belangrijke doelwitten zoals commandocentra uit te schakelen. Drones zijn onmisbaar, zo is ook nu weer aangetoond, voor elke moderne krijgsmacht.”