‘Het engagement bij de jeugd is nu meer versnipperd dan vroeger’: zomerkampen vinden niet voldoende monitoren

Speelpleinwerkingen en zomerkampen hebben nog enkele dagen tijd om voldoende monitoren te vinden. Meer dan ooit blijkt het moeilijk om vrijwilligers aan te trekken. ‘Het is dag en nacht puzzelen’, zegt Joris Kun (30) van de Antwerpse jeugdwerkorganisatie Gekkoo.

Volgens VRT NWS vinden jeugdwerkingen maar moeilijk voldoende monitoren. Jullie ook?

“Ja, we zijn met ons team dag en nacht aan het zoeken en schuiven en puzzelen. Voor de kampen met overnachting is het niet zo'n probleem, want daar hebben we vaste teams van pedagogisch sterke profielen die elk jaar nog een weekje in de vakantie goesting hebben om met kinderen een week op kamp te gaan.

“Maar we organiseren ook op zeventien plaatsen in het Antwerpse een aanbod van speelpleinen of kampen zonder overnachting. Daarvoor is het echt een race tegen de klok om vrijwilligers te vinden.”

Hoe groot is het tekort bij jullie?

“Normaal hebben we op die kampen zonder overnachting per locatie een jobstudent en een vijftal animatoren. We rekenen op een begeleider voor tien tot twaalf kinderen. Daarvoor komen we nu ongeveer vijftig vrijwillige animatoren tekort. Per week. Dat betekent dat we op dit moment nog maar een op de twee plaatsen hebben ingevuld.

“We doen daarom verschillende acties om jongeren warm te maken, gaan samenwerkingen aan met partnerorganisaties en met de stad, maar we zullen allicht ook speelpleinwerkingen samenvoegen. Dankzij schaalvergroting kan je het doen met iets minder vrijwilligers.

“We zijn nu aan het sleutelen om ons aanbod te verkleinen zodat we minder monitoren nodig hebben. Dan zijn we deze zomer dus niet op zeventien plaatsen aanwezig. Voor we locaties samenvoegen, kijken we naar het aantal inschrijvingen per locatie, maar ook welke afstanden aanvaardbaar zijn. We gaan geen kinderen uit Merksem naar pakweg Hoboken laten pendelen.”

De tijd dringt, lijkt mij?

“Ja, al is het wel zo dat je de laatste vijf jaar merkt dat jongeren hun engagementen ook later kenbaar maken. Pas in juni maken ze hun planning voor de zomer op. In het jeugdwerk merk je dat jongeren zich soms de dag zelf nog aanmelden.

“Ook jobstudenten konden we vroeger al in januari inplannen, terwijl ze nu pas in mei beginnen nadenken over hun vakantieplannen.”

Is dat voldoende verklaring voor het grote tekort?

“Er zijn nog redenen. Het was de laatste jaren al duidelijk dat we onze poule van vrijwilligers minder gemakkelijk gevuld kregen, maar de noodzaak was ook kleiner, omdat er door corona een limiet stond op het aantal kinderen per werking. We wisten dus dat we werk moesten maken van vrijwilligersbinding, want dat het moeilijk zou zijn eens het aanbod weer ten volle openging.

“Alleen zijn er tijdens de coronacrisis maar weinig momenten geweest waarop de jaarwerkingen fysiek konden plaatsvinden. Animatorcursussen konden niet omdat jongeren niet konden afspreken. We moesten dus een online werking voorzien.

“Daardoor hebben we minder instroom van vers bloed, maar ook als we bellen met jongeren die er vorig jaar waren, dan merken we dat die zin hebben in een vrije agenda. Eindelijk is alles weer mogelijk: festivals, afspreken met vrienden, reizen,...

“En er zijn in Antwerpen ook veel jongeren die door de thuissituatie tijdens het jaar wat geld moeten bijverdienen, en dan tijdens de zomervakantie echt vrij willen zijn. Nu mag alles, en er is zo veel aanbod, dat sommigen keuzestress hebben.”

Dan wijst het misschien niet op een fundamenteel probleem rond engagement bij de Vlaamse jeugd?

“Goh, engagementen zijn toch veranderd, hoor. Niet verminderd, maar meer versnipperd. Terwijl het jeugdwerk zich zo goed mogelijk organiseert, merk je dat jongeren flexibiliteit willen. Zo zijn er jongeren die wel de voormiddagen willen komen, bijvoorbeeld omdat ze dat combineren met een studentenjob. Dat is een uitdaging: hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren met een versnipperd engagement toch een plek kunnen vinden in ons aanbod. Daarentegen is de vraag bij ouders naar kwalitatieve opvang voor hun kroost niet gedaald, integendeel.”