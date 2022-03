Het eerste Vlaamse nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen komt op deze plek in Antwerpen

Antwerpen gaat voor de bouw van het nooddorp in zee met het Wilrijkse bedrijf e-Demonstrations. Er komen woonunits voor 600 mensen in een eerste fase. Dat kan nog worden opgetrokken tot 1.000. Elke unit is 55 vierkante meter groot. Er wordt ook bekeken of er op de site les kan worden gegeven en er zal ook een dokterskabinet zijn.

Het stadsbestuur heeft alvast een Oekraïens noodfonds van 15 miljoen euro opzijgezet. Deze eerste fase kost 6 miljoen. Het huurcontract loopt een jaar. Het onthaalcentrum De Tol in Deurne waar nu 200 mensen verblijven, blijft behouden. Er wordt deze namiddag nog een persconferentie gehouden.