Het dorp Massenhoven is zijn laatste café kwijt: ‘Hoe moeten we nu verder?’

De Burger King staat er nog, maar dat zal de inwoners van Massenhoven worst wezen. Want het dorp is zijn laatste café kwijt. ‘Hoe moeten we nu verder?’

Wat onderscheidt een dorp van een gemeente en een stad van een dorp? Er zijn geen harde scheidingslijnen, behalve een stoffige lijst met stedelijke titels uit 1825. Verder is het een kwestie van buikgevoel: een stad heeft, vind ik, een ziekenhuis nodig, een gemeente kan niet zonder supermarkt of bankautomaat en alles daaronder is veroordeeld tot – of gezegend met – een dorpsmentaliteit.

“Maar een dorp zonder café, dat kun je toch geen dorp meer noemen”, zegt Alfons (65), ‘Fosse’ voor de vrienden. Hij schudt hevig het hoofd en veegt wat tranen weg, want aan vrienden ontbrak het in café De Lindekens nooit. “Het was er alle dagen goed.”

Afgelopen zondag heeft hij “nog veel meer gebleit”, vertelt hij. Toen werden de allerlaatste pintjes in zijn geliefde café getapt, en gleden de laatste ‘berrekes’ – een huisaperitief op basis van vodka – langs gulzige kelen naar binnen. Sindsdien staat Massenhoven droog, verveld tot een verkaveling.

Alles is eindig

Tussen de Sint-Stefanuskerk en De Lindekens zit een kerkhof geprangd, een constante herinnering dat alles eindig is. Achter gesloten rolluiken, een bordje ‘te koop’ en een façade die de letters ‘D’ en ‘K’ ergens onderweg is kwijtgeraakt, vinden we May (70), die samen met haar nichtje de laatste sporen wist. Schieten nog over aan de muur: lokale wieler- en voetbalshirtjes en een spaarbak met de namen van 28 stamgasten.

“Hun tranen zien, dat was het hardste zeer”, zegt ze. Verder laat ze leegtes voor wat ze zijn, zoals ze dat 45 jaar lang achter de toog heeft gedaan. “Horen, zien en zwijgen”, verklapt ze haar recept. Dat, en natuurlijk haar partner Gilbert (70). De naam wordt hier door iedereen met respect uitgesproken, als was hij de messias van Massenhoven. De kermis, de nieuwjaarsgezangen, elke viering reed Berre voorop als gangmaker. Maar samen met zijn rug, begaf ook De Lindekens het. De hoop dat er alsnog een overnemer wordt ­gevonden, is hier dunnetjes bezaaid.

Ook dat is een leegte die niet gevuld raakt, overal in België trouwens: de voorbije tien jaar sloten bijna 4.500 traditionele cafés de deuren, blijkt uit recente cijfers van marktonderzoeker Locatus, meer dan één per dag gemiddeld. Aan een leegloop van de dorpen ligt het niet – in Massenhoven is het aantal inwoners door de jaren heen alleen maar gestegen, tot boven de duizend. “De jeugd heeft simpelweg andere hobby’s”, zegt Liliane (68). “En als je op café gaat, heb je altijd een bob nodig.”

Roger (73), klant van het eerste uur, wordt er treurig van. “Hoe moeten we nu verder? We hebben niets meer.” Bij een burger in de Burger King, even verderop, krijg je geen gratis levensadvies. “Aan een toog worden andere dingen verteld dan thuis. En uitgebreider.”

Hij en Fonne hebben de “gouden tijden” meegemaakt, zoals May ze noemt, “toen alles nog mocht”. Toen er na de mis of na de voetbaltraining steevast werd doorgezakt, toen er op stoelen en tafels werd gedanst, toen het aanschuiven was om een kaarttafel te bemachtigen. Toen is niet meer. De voetballers verdwenen, net als de kerkgangers, enkel op vrijdag en zondag was het café de laatste jaren nog open. “We mochten soms al blij zijn als we nog één kaarttafel vol kregen”, zegt Roger.

'Ik heb gebleit', zegt Alfons. Beeld Michiel Martin

Bindmiddel

Jongere inwoners kennen enkel die palliatieve toestand,, niet de connectie met vroeger. “Toch voel je zelfs als inwijkeling dat De Lindekens meer is dan enkel een café”, zegt Els (42). Het ‘iedereen kent iedereen’-gevoel in Massenhoven heeft haar verrast, vertelt ze. Gilbert en May zijn de maïzena in die gladde saus. “Onze twee katten waren eens verdwenen. Je kunt je echt niet voorstellen wat dat in het dorp teweeg heeft gebracht.”

Overleeft dat sociale weefsel wel zonder de levensader? Dat is ook de centrale vraag die Kevin (37) opwerpt. Hij is een soort dorpsarchivaris, die regelmatig in het verleden van Massenhoven duikt en het heden vastlegt in tekst en beeld. “Je ziet het toch een beetje afsterven, er zijn steeds minder ontmoetingsplaatsen. Valt er hier in de toekomst nog wel iets te documenteren?”