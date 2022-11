Het dodenappel maakt ook hier doodstil

Niet alleen onder de Menenpoort roert de ‘Last Post’ zich op 11 november, ook in de kleinere gemeenten wordt er plechtig geblazen. Al zit de klad er wel een beetje in. ‘Straks beseffen de mensen niet meer welke offers hier gebracht zijn.’

45 namen. 45 gesneuvelde inwoners. Het zijn niet de overweldigende aantallen die je even verderop in Ieper zal terugvinden, maar het dodenappel maakt ook hier in deelgemeente Vlamertinge doodstil. Een voor een worden ze voorgelezen, de namen die ook in het monument naast de kerk gegraveerd zijn. Telkens haakt Jacques Boen (77) er met statige stem eenzelfde eerbetoon aan vast. “Gesneuveld voor ’t vaderland.” Behalve het ritselen van de struiken en het kwetteren van de vogels, draagt de wind heel even enkel zijn stem. Dan begint de sirene luid te loeien.

Even voordien, bij het vroege ochtendgloren, bindt zijn vrouw Denise de tricoloreband van de Nationale Strijdersbond van België (NSB) rond de arm van Jacques. Ik beeld me in dat ze dat in 1972 ook al zo liefdevol deed, bij de toen 27-jarige onderluitenant van de brandweer. Dit jaar is speciaal, niet alleen na twee corona-edities. Voor de vijftigste keer leidt Jacques deze ingetogen dans op Wapenstilstand.

Klinkertjes

Zijn pas, eenzaam voorop over de klinkertjes van Vlamertinge, is na twee knieoperaties niet meer zo fluks. Ook zijn verwachtingen zijn getemperd. “Bij het WK voetbal zullen er weer vijftig Belgische vlaggen uithangen, vandaag verwacht ik er niet veel aan de gevels. Eentje misschien?” Denise drukt die hoop de kop in, want ze weet welke gevel Jacques bedoelt. De vrouw die er de vlag uithing, is overleden.

Het is een beetje symptomatisch voor de oorlogsherinneringen die in deze streek zijn geworteld. Ze verwateren, bij gebrek aan vers bloed. Op het Stationsplein zijn een honderdtal mensen opgedaagd. De gemiddelde leeftijd wordt naar beneden getrokken door tien lagereschoolkinderen die zijn opgetrommeld om straks voor bloemenhulde te zorgen – Jacques had op vijfentwintig gehoopt – en de Chiro, inclusief drie kleinkinderen van Jacques. Maar de mediaan is grijs. Erg grijs.

“Je merkt dat die lokale comités moeilijk jonge mensen vinden om over te nemen”, weet ook Peter Slosse (In Flanders Fields Museum). In de stad Ieper wordt er een geut citymarketing overgegoten, maar dat aardt niet in kleine woonkernen. Hier is er enkel traditie. “En de banden met een grootvader of overgrootvader die het allemaal heeft meegemaakt, raken stilaan doorgeknipt.” Behalve een obus op de camping van festival Dranouter, heeft de jeugd weinig met die groote oorlog.

“Er zijn zelfs dorpen in de streek die geen herdenking meer organiseren”, weet Jacques. In de zeven deelgemeenten van Ieper is dat voorlopig wel nog het geval, al spelen Hollebeke en Zillebeke al met een beurtrol. De klad raakt er dus wat in, en dat baart hem duidelijk zorgen. Aan wie hij het stokje ooit kan doorgeven, is voorlopig een raadsel. “Straks beseffen de mensen niet meer welke offers hier gebracht zijn.” Nochtans piepen die mensen wel uit hun huizen, wanneer de fanfare in Vlamertinge passeert. Maar er zelf tijd in steken? Liever niet.

De plechtigheid wordt ook al lang niet meer opgeluisterd met militaire salvo’s, maar toch gloort er wat hoop. “De Britten zijn er weer”, meldt iemand aan Jacques. Hij kan geen Engels, en zegt dus nogal onbehouwen gedag tegen Janice (76) en Derek (79) uit Lincolnshire. Na twee jaar gedwongen afwezigheid zijn ze opnieuw present, al twee decennia lang. “De Menenpoort hebben we ook nog gedaan, maar dat is ons wat te groots. Dit voelt een pak persoonlijker aan.”

De fanfare rammelt soms, het koor in de kerk wringt af en toe een noot de nek om, maar zo is het leven maar net. Er zit iets ontroerends in het onaffe van deze plechtigheid, het smeren van de kelen in een parochiezaaltje. Al zijn ze niet blind voor wat er op het grote toneel speelt. Als de gruweldaden van Duitse soldaten in de Eerste Wereldoorlog in dit dorp ter sprake komen tijdens de gebedsdienst, sluipt Oekraïne genadeloos binnen. “Het zijn altijd de gewone mensen die de zwaarste prijs betalen”, klinkt het.

Daarom moeten we blijven herinneren, vindt Janice. “Voor al die jonge mensen die hun leven zijn verloren tijdens de oorlog.” Ze laat een korte pauze. “And at the end of the day, for what?”