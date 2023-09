Het conflict tussen Van Quickenborne en de politiebonden duurt al jaren. Aan de oorsprong ligt één vijfletterwoord: NAVAP

Pensioenen, een dode agent, en nu ook een plasincident: de band tussen vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en de politievakbonden is al lang verzuurd. Hoe komt dat? En kan hij zich hier nog uit redden? ‘Het ontslag van een minister heeft niet altijd te maken met de ernst van de feiten.’

Wist minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wél al eerder dat drie gasten op zijn verjaardagsfeest tegen een politiecombi plasten? Sinds VRT NWS en Het Nieuwsblad maandagavond met een gedetailleerd verslag van nieuwe camerabeelden kwamen, is #pipigate nogmaals in het nieuws. Op de beelden zou niet alleen te zien zijn hoe gasten van het feest driemaal tegen een politiecombi plasten, maar ook dat de minister zelf om vier uur ’s nachts naar buiten komt.

Om zijn onschuld te bewijzen, gooide Van Quickenborne de opnames van zijn eigen bewakingscamera in de strijd. Tijdens een bezoek van VTM Nieuws op zijn kabinet toont hij het moment waarop hij achterover leunt en met zijn handen een gebaar maakt. “Welk gebaar dit precies was, dat weet ik niet meer”, aldus de minister. “Maar zeggen dat je daaruit kunt afleiden dat ik wist wat er gebeurd was vier uur daarvoor, dat is toch verregaand.”

Waarom hij even later naar de politiecombi stapt en de deur opent en sluit, weet hij wel nog: hij wou controleren of die op slot zat. Dat hij samen met een vriend lachend naar een smartphonescherm keek, was om een selfie te maken – die hij ook toont aan de cameraploeg van VTM – en dus niet om naar beelden van het eerdere plasincident die avond te bekijken.

Beschadigingsoperatie

Voor de minister is het dan ook duidelijk: dit alles is een beschadigingsoperatie. “Eerst hebben ze Egbert Lachaert (voormalig Open Vld-voorzitter, KVD) proberen raken, nu mij”, zegt hij aan De Morgen. “De politievakbonden willen mijn vel, maar dat laat ik niet gebeuren.” Ook Joris Van Cauter, advocaat van twee van de gasten die tegen de politiecombi plasten, insinueerde op X, het vroegere Twitter, dat zijn cliënten “pionnen in een spel waarin andere belangen spelen” zijn. Ze hebben zich samen met een derde vriend aangegeven bij de politie, maar ontkennen dat het hun bedoeling was de politie te smaden.

De politievakbonden ontkennen dat ze de beelden hebben, laat staan dat ze die lekten. “Ik denk dat de minister wat paranoïde is”, aldus Joery Dehaes van ACV Politie. “Toen de beelden in de pers verschenen, viel ik uit de lucht. Het kan dat de vakbonden scherper reageren omdat onze geschiedenis met de minister niet helemaal proper is. Het is niet de eerste keer dat we hem op een leugen betrappen.”

Pensioenen

Het afgelopen jaar eisten de vakbonden meermaals het ontslag van de minister. Aan de oorsprong van het conflict schuilt een vijfletterwoord: NAVAP. Die regeling liet politiemensen toe om al op hun 58ste op pensioen te gaan. Tijdens de begrotingsonderhandelingen in oktober vorig jaar schrapte de federale regering dat voordeel. Nochtans had minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) enkele maanden eerder met de vakbonden afgesproken niet aan die pensioenregeling te zullen raken.

Dat dat toch gebeurde, schrijven de vakbonden toe aan Van Quickenborne. Verlinden is geen vicepremier en zit dus niet in het zogenaamde kernkabinet van de regering dat over de begroting beslist. Van Quickenborne wel. Hij zou volgens de bonden mee het akkoord van Verlinden ondertekend hebben, om er nadien op terug te komen.

Volgens politicoloog Dave Sinardet (VUB) zorgde dat ook voor spanning tussen beide ministers: “Verlinden kon heel gemakkelijk zeggen: ik gunde het jullie, maar het is Van Quickenborne die het akkoord niet respecteert. Omgekeerd kan Van Quickenborne zeggen dat zij de woede van de politiebonden op hem gericht heeft, terwijl voor cd&v ook vicepremier Vincent Van Peteghem aan tafel zat.”

Toch kreeg alleen Open Vld de volle laag. Zowel tijdens de nieuwjaarsreceptie als het partijcongres in mei voerden de bonden stevig actie. Een evenement met voormalig voorzitter Egbert Lachaert in Bilzen werd afgezegd nadat vakbondsaanhangers hem eerder al met voetzoekers bekogelden. Ook toen de Brusselse politieagent Thomas M. het leven liet door een mesaanval, namen de vakbonden dat vooral Van Quickenborne kwalijk omdat justitie te laks tegen de dader zou zijn opgetreden.

Bedreigingen

De gespannen relatie staat haaks op de politiebescherming die Van Quickenborne het afgelopen jaar kreeg door bedreigingen uit het drugsmilieu. Politiezone Vlas, die instond voor de bewaking van de woning van de minister, dreigde in maart nog met een staking omdat het niet duidelijk was welk veiligheidsrisico de agenten daarbij liepen.

Of er sprake is van smaad en of Van Quickenborne een rol speelde in het incident, weten we waarschijnlijk pas na het onderzoek van de beelden door het parket. Tenzij hun beelden of ander bewijsmateriaal opduikt voor donderdag, lijkt Van Quickenborne een geplande commissiezitting te zullen overleven. Voorlopig eist van de oppositiepartijen alleen Vlaams Belang zijn ontslag, N-VA wacht het onderzoek af. De meerderheidspartijen onthouden zich van commentaar.

“Het is een surrealistische discussie aan het worden”, aldus Sinardet. “Maar het ontslag van een minister heeft in ons land niet altijd te maken met de ernst van de feiten. Meestal gaat het over de vraag of zijn eigen partij hem nog steunt. Normaal is het de voorzitter die dat bepaalt, maar op dit moment ligt de macht bij Open Vld vooral in handen van premier Alexander De Croo.” Die onthoudt zich van commentaar. Waarnemend voorzitter Tom Ongena zegt wel Van Quickenborne te steunen.