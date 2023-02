‘Het Chinese inlichtingenapparaat is met honderdduizenden manschappen het grootste ter wereld’

De vermeende Chinese spionageoperaties boven de Verenigde Staten zijn slechts het topje van de ijsberg, zegt spionage-expert Danny Pronk (SoSecure), voorheen actief bij de Nederlandse inlichtingendienst en het Clingendael Instituut. ‘De Chinese staat is een informatiestofzuiger met één doel: economisch én militair nummer één worden.’

Van de ballon die op 4 februari uit de lucht is geschoten, zijn inmiddels al resten teruggevonden. Wat leren die ons?

Pronk: “De Amerikanen hebben daarover nog niet veel concrete informatie naar buiten gebracht. We weten wel dat de ballon over apparatuur beschikte om elektronische signalen uit de lucht te plukken, zoals radar- of communicatiesignalen.

“Aanvankelijk dacht men dat de ballon tot doel had om in het centrum van de VS gevestigde raketbasissen te observeren. Hij vloog een tijdje boven Montana, waar een honderdtal intercontinentale ballistische raketten in silo’s in de grond zitten. Maar die basis kan je in principe prima met een satelliet observeren.

“Dat de ballon nu in staat blijkt om elektrische signalen te onderscheppen, maakt het waarschijnlijker dat het doel was om de procedures van de Amerikaanse luchtafweer in kaart te brengen. Wie communiceert met wie? Wat zijn de verschillende stappen en reactietijden? Die kennis is een grote meerwaarde voor een vijand.”

Impliceert dat dat het de bedoeling was dat de ballon zou gedetecteerd worden?

“Dat denk ik niet. Die procedures worden sowieso geregeld geoefend. Het zijn uiteindelijk gewone burgers die de ballon hebben gespot, en de heisa die daarop is ontstaan, heeft de overheid gedwongen in te grijpen. Zo’n ballon wordt normaal niet door een radar opgemerkt, omdat software al wat te traag beweegt wegfiltert, om bijvoorbeeld bij elke zwerm vogels loos alarm te vermijden.

“Pas nadat men die filter heeft bijgesteld, zijn drie andere verdachte objecten waargenomen, die vrijdag, zaterdag en zondag uit de lucht zijn geschoten. Het is niet duidelijk om welk soort toestellen het in die recente gevallen precies gaat, en de zoektocht naar de overblijfselen ervan is nog aan de gang.”

Volgens de Amerikaanse overheid zouden Chinese spionageballonnen al over meer dan veertig landen hebben gevlogen. Ze zouden ook al eerder boven de VS zijn gesignaleerd.

“Daar komen ze nu inderdaad mee naar buiten. Het was al langer bekend dat China dit soort technieken aan het ontplooien was. Het is volgens mij aannemelijk dat dit eerder ook al onopgemerkt is gebeurd. Een andere mogelijkheid is dat de ballonnen wel zijn opgemerkt, maar dat er niet is ingegrepen, of dat daar in elk geval geen ruchtbaarheid aan is gegeven.”

Met een ballon over een ander land vliegen lijkt anno 2023 een ietwat knullige spionagemethode.

“Dat lijkt zo, maar toch heeft het een meerwaarde. China heeft ook talrijke spionagesatellieten die in een baan om de aarde bewegen. Die passeren meermaals per dag over dezelfde plek, maar kunnen telkens slechts een momentopname maken. Zo’n ballon kan veel langer op dezelfde plaats blijven. Bovendien zijn ballonnen veel goedkoper, en vliegen ze lager, waardoor ze soms beter in staat zijn informatie te verzamelen.”

China beschuldigde inmiddels ook de Verenigde Staten ervan te spioneren met ballonnen. Die ontkennen op hun beurt.

“Je weet nooit 100 procent zeker wie de waarheid spreekt. Vaststaat dat de Amerikanen China even hard bespioneren. Maar ik denk niet dat ze daarbij ballonnen inzetten. De Amerikanen steunen vooral op satellieten en verkenningsvliegtuigen die net buiten de territoriale wateren opereren. Voor beide partijen blijft ook de goede oude spion belangrijk.”

Hebben we een goed zicht op de omvang van de Chinese spionageactiviteiten? FBI-baas Christopher Wray liet onlangs optekenen dat zijn diensten zowat elke twaalf uur een dossier naar verdachte Chinese activiteiten openen.

“Dat zal in Europa niet veel anders zijn. Ook Nederland en België worden steeds meer geconfronteerd met Chinese spionage. Het Chinese inlichtingenapparaat is met honderdduizenden manschappen het grootste ter wereld. Alleen al de cyberafdeling van het leger telt twee- à driehonderdduizend mensen, die zich onder meer met hacking bezighouden. Net als de Amerikanen beschikt het Chinese leger over een omvangrijke collectie satellieten, bemande en onbemande vliegtuigen. En daarnaast is er de nog omvangrijke civiele inlichtingendienst, die via maatschappelijke groeperingen, economische partnerschappen en de Chinese diaspora informatie verzamelt.”

Volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zijn de recente gebeurtenissen onderdeel van een patroon, waarbij China zijn spionage op NAVO-bondgenoten uitbreidt.

“Het aantal meldingen van Chinese cyberspionage neemt toe, net als pogingen om een voet tussen de deur te krijgen in digitale netwerken en bij innovatieve bedrijven, die bijvoorbeeld straalmotoren of halfgeleiders ontwikkelen. Het Chinese spionagegevaar wordt in dat opzicht steeds groter.

“De Chinese staat kan je vergelijken met een grote informatiestofzuiger. Het doel is onder meer de Chinese economie vooruit te helpen door kennis en technologie te stelen in het Westen. Daarnaast wil China inzicht krijgen in de politieke besluitvorming in het Westen én het leger moderniseren tot het in staat is elk denkbaar conflict te winnen, ook met de VS. China heeft de ambitie niet alleen economisch, maar ook militair nummer één in de wereld te worden.”