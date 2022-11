Het budgettaire gevaar zit niet in deze crisis. Het komt van de volgende crises waarvan je nu al weet dat ze eraan zitten te komen

Bart Eeckhout is hoofdcommentator.

Noem me een optimist, maar misschien zit er toch ook een positieve kant aan het veelbesproken ontslag van Eva De Bleeker (Open Vld) als staatssecretaris voor Begroting. Eindelijk is er ook bij het bredere publiek wat aandacht voor het echte drama: de staat van ’s lands overheidsfinanciën. Dat kan hopelijk wat druk zetten op de regering(en) om alsnog enigszins orde op zaken te zetten.

De toestand is ernstig. Of zoals ze dat in het Frans zo treffend zeggen: l’heure est grave. België houdt rekening met een begrotingstekort van 5,8 procent, een van de allerzwakste resultaten in de hele Europese Unie. En dat is dan nog een begroting die ervan uitgaat dat sommige crisismaatregelen zullen kunnen verdwijnen of gecompenseerd raken, en dat sommige extra inkomsten (zoals de overwinstbelasting) er ook echt gaan komen. Toch maar afwachten of de realiteit niet nog donkergrijzer zal kleuren dan het aan parlement, bevolking en Europese Commissie gepresenteerde centenplaatje.

Natuurlijk draagt de huidige federale regering een flink deel van de verantwoordelijkheid voor die penibele situatie. Maar de waarheid is toch wat ingewikkelder dan ‘het is de schuld van Vivaldi’. Aan de oorsprong van de donkerrode cijfers liggen ook een decennialange erfenis van hoge schulden en tekorten (met slechts een korte periode van verbetering), budgettair ongedekte belastingverlagingen vanwege de vorige ‘Zweedse’ regering en een opeenvolging van internationale crises. Maar dus ook het onvermogen van deze regering om richting te geven aan haar beleid.

Dat is wat ook de Europese Commissie nu concludeert, zij het nog redelijk beleefd en voorzichtig. De Commissie stelt vast dat de beschermende maatregelen tegen de energiecrisis weinig gericht zijn en alle kanten uitschieten. Een genereus steunmechanisme voor de laagste inkomens is aangevuld met extra steun voor de middenklasse. Dat is de prijs die je betaalt voor een bonte coalitie waarbij elke partij wat opeist voor de eigen doelgroep. Het verklaart ook waarom de meeste hervormingen er maar niet doorkomen: alle politieke krachten houden elkaar in bedwang, en uiteindelijk gebeurt er weinig of niet.

Dat de Europese Commissie niet wat strenger oordeelt, is begrijpelijk, want dit blijven onzekere tijden. Toch is het ook jammer. Het gevaar zit niet in deze crisis. Het komt van de volgende crises waarvan je nu al weet dat ze eraan zitten te komen. De vergrijzing, de oplopende kosten om de gevolgen van de klimaatopwarming af te houden. Voor die uitdagingen hebben we nog geen enkele buffer aangelegd. De tijd tikt.

De discussie over de begroting gaat dan ook al lang niet meer over cijfers voor of na de komma. Ze gaat over welke toekomst wij nog voor dit land zien. Die vraag zou ook onze politieke leiders, binnen en buiten de regering, tot enige bezinning mogen aanzetten. Welke toekomst zien zij nog voor het land? De plannen om pensioenen of belastingen te hervormen liggen klaar. Wanneer zal de druk hoog genoeg zijn om de hervormingen ook uit te voeren?