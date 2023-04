Het biljartland dat België altijd al was: ‘Geweldig mooie televisie: dat groene laken en die ‘gentlemen’ in avondkedij’

België is een biljartland, altijd geweest. Als het om driebanden ging, waren wij de beste, en Raymond Ceulemans was nog beter dan al de rest. Maar in de jaren tachtig verloor het biljartspel zijn pluimen. Ceulemans was nog altijd koning, maar jonge mensen begonnen hem en de sport een beetje saai en ouwelijk te vinden.

“Biljart was de sport geworden van oude papa’s en bompa’s,” zegt Rupert Wittebols (65), penningmeester van de Vlaamse Snookerfederatie. “Een stijve bedoening ook. Op kampioenschappen mocht je wel beleefd applaudisseren, maar zeker niet juichen of roepen. Aan de tafels werd stilletjes van een coupe champagne genipt, en zonder pak en das kwam je er niet in. Niks voor jonge mensen. Maar toen kwam de kabeltelevisie, en konden we naar de BBC kijken, en dus ook naar snooker. Wat een verschil. Het was óók biljart, en de spelers staken ook in deftige kostuums, maar de sfeer in de zaal was uitgelaten en de spelers waren jong, sommigen zelfs wild of komiek.”

“Jimmy White, die dronk en snoof, dat wist iedereen. Alex Higgins had altijd een glas whisky of vodka-orange bij de hand wanneer hij speelde, Ray Reardon maakte voortdurend grappen aan de tafel, Dennis Taylor speelde met de bril van zijn vrouw omgekeerd op zijn neus, Steve Davis was een ijskoude machine, Stephen Hendry was nog een snotneus: een hele verzameling karakters die tot de verbeelding spraken. Vraag oudere snookerspelers vandaag naar hun favoriet en de meesten zullen nog altijd Jimmy White noemen: nooit wereldkampioen geworden, maar een volbloed talent dat altijd met risico speelde, heel aanvallend. En hij was ook nog eens bevriend met The Rolling Stones.”

Steve Davis en Dennis Taylor met zijn trademark: de omgekeerde vrouwenbril, waardoor het makkelijker kijken was tijdens het spelen. Beeld Photo News

Veel aandacht kreeg snooker in de Belgische media niet. “De toenmalige BRT liet het helemaal links liggen, en ook de kranten deden er weinig mee,” zegt Wittebols. “Humo was het enige blad dat meteen aanvoelde hoe spannend die sport wel was en hoe groot ze kon worden. Zij trokken volop de snookerkaart, en publiceerden geregeld interviews met de wereldtoppers. Humo werd toen veel gelezen (1,3 miljoen lezers per week in de jaren negentig, red.) en dat heeft de populariteit van de sport absoluut aangezwengeld. Er werden zelfs ‘Humo Masters’ georganiseerd, een toernooi waar ook wereldtoppers op af kwamen.”

Dat Humo aandacht besteedde aan snooker, had alles met hoofdredacteur Guy Mortier te maken. Waar zijn hart vol van was, daar liep zijn blad van over. Rock ’n roll, literatuur, televisie, humor, rebellen, voetbal, en dus ook snooker. “Ik vond het geweldig mooie televisie: dat groene laken, die gekleurde ballen, die gentlemen in avondkledij, ik werd er altijd rustig van. Ook Gilbert Debusschere, onze promotieverantwoordelijke, was helemaal gegrepen door snooker, net als onze journaliste Ingrid De Bie.”

“Zij heeft alle vedetten van toen geïnterviewd. Eén keer heeft ze spek gebakken voor Alex Higgins, in zijn hotelkamer, want die lag zo zat als een aap nog in zijn bed op het moment dat het interview moest beginnen. Geweldige verhalen. Het waren stuk voor stuk ook geestige en boeiende figuren, zelfs Steve Davis, die als speler zo saai was dat de Engelsen hem ironisch Steve ‘Interesting’ Davis noemden.”

‘Humo’-hoofdredacteur Guy Mortier in 1993, toen hij de kar van snooker volop trok. Beeld BELGA

Stephen Hendry en Jimmy White. Beeld Photo News

“Toen Humo de kans kreeg om zelf een toernooi te organiseren, hebben we dat ook gedaan. De eerste editie was in 1990, en het jaar erop waren we al een officieel ranking-toernooi, met 80.000 pond prijzengeld. Maar zelfs dan wilde de BRT in zijn amateurisme maar een heel klein stukje uitzenden op een onmogelijk uur.”

BRT of geen BRT, snooker begon te boomen. Overal openden grote café’s waar je het spel kon spelen, en de snookerfederatie telde 10.000 leden. Snooker was een rage, en deed wat rages meestal doen: overwaaien. Van de 10.000 leden schiet er vandaag net geen kwart over, en van de 25 snookerhallen die Brussel in de jaren negentig telde, is er nu nog welgeteld één open. Elders in het land voltrokken zich gelijkaardige scenario’s: de ene zaal na de andere sloot de deuren, mensen legden hun keu op zolder.

“Je kan het vergelijken met padel nu”, zegt Rupert Wittebols van de Vlaamse Snookerfederatie, “ondernemers ruiken geld en storten zich op de hype. Maar de investeringen zijn zwaar en worden vaak onderschat. Steeds meer snookerzaken gingen belachelijke prijzen vragen om uit de kosten te raken: tot twintig euro voor één uur. Dan moet je niet verwonderd zijn dat de mensen wegblijven.”

Ook Humo haakte af. De Masters werden opgedoekt omdat ook andere Europese landen toernooien gingen organiseren, met meer prijzengeld, en in het blad verschenen minder interviews. “De sterspelers waren niet meer zo intrigerend, en ze werden ook minder bereikbaar” zegt Guy Mortier. “De populariteit resulteerde ook niet in Belgische toppers. Je had wel Steve Lemmens, die goed speelde, maar daar hield het bij op. Had er toen een Luca Brecel opgestaan, zag het er misschien anders uit.”

Of Brecel de hoogdagen van toen kan doen heropleven, is twijfelachtig. Maar het heeft zeker gekriebeld bij iedereen die twintig, dertig jaar geleden geregeld in een snookerpaleis te vinden was en gefrustreerd probeerde om drie ballen na elkaar te potten.

Guy Mortier geeft toe dat hij zelf zo’n amateur was. “Ik stond ook fout aan de tafel, met rechte rug, als een driebander. En toch heb ik ooit een demonstratiewedstrijd tegen Stephen Hendry mogen spelen. ‘Ik ga hem in de war brengen,’ dacht ik, en ik knalde met mijn openingsshot alle rode ballen open. Je kan zelf raden wat er toen gebeurde. Geen bal meer geraakt, Hendry speelde de hele tafel leeg. Maar gelachen!”