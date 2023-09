‘Het bier is voor de toeristen, het atrium voor de Belgen’: een bezoek aan de vernieuwde Beurs van Brussel

Honderdvijftig jaar nadat architect Léon Suys de plechtstatige Beurs van Brussel afleverde, is het neoklassieke gebouw eindelijk van het volk. En dat is in groten getale opgedaagd op de veel te warme openingsdag. ‘Het bier is voor de toeristen, het atrium voor de Belgen.’

Op de trappenpartij aan het Beursplein wordt gezongen en gedanst. Binnen vult een operazangeres het 9 meter hoge atrium met haar hoge noten, die langzaam wegsterven in een majestueuze galm.

Het volk is vol vreugde. Béatrice (72) port haar vriendin aan. “Wat een fenomenale akoestiek. Zie jij Collegium Vocale hier ook al spelen?” De vrouw uit Schaarbeek zette voor het laatst een voet in het op één na bekendste gebouw van Brussel tijdens een schooluitstap eind ­jaren zestig. “Toen enkel mannen welkom waren in beursgebouwen”, vult haar compagnon glimlachend aan.

Imposant samenspel

De transformatie van het beursgebouw van Brussel is werkelijk verbluffend. Het gelijkvloers is overdag gratis toegankelijk via maar liefst zes ingangen. Het gebouw kan dus gebruikt worden als doorsteek tussen de Grote Markt en het Beursplein en de Dansaert­straat. Zo wordt het als het ware teruggegeven aan het ­publiek.

In het atrium, waar vroeger de beursvloer was, kan men zich ­vergapen aan twee dakkoepels, een roze granito mozaïekvloer, standbeelden en donkerbruine zuilen. Door een imposant samenspel der elementen glijdt de nazomerzon deze namiddag majestueus de ruimte in.

De vernieuwde beurs wil ook een ontmoetingsplek zijn. Er zitten nu al een brasserie en café in, maar er is ook ruimte voorzien voor coworkingkantoren, evenementen en tentoonstellingen. Speciaal voor de opening sleepte de eigenaar van het gebouw, het autonome gemeentebedrijf van de stad ­Brussel, een boksring de expositieruimte binnen. Een meisje van 8 stapt vastberaden en met gebalde vuistjes de arena in. De boodschap kan niet duidelijker: de gerenoveerde Beurs is het podium voor iedereen.

Meer dan 10.000 mensen bezochten het gebouw op deze pufferige ­eerste dag. De vele toeristen weten niet dat de renovatie 90 miljoen euro heeft gekost, meer dan een drievoud van het budget bij de lancering in 2013. Zij komen in vooral voor het biermuseum op de tweede en derde verdieping van het ­gebouw.

België is het enige land ter wereld met een biermuseum in een oud beursgebouw. Die bestemming getuigde van weinig gevoel voor elegantie en verfijning, vonden tegenstanders destijds. De vrees leefde dat het biermuseum een reusachtig Belgisch biercafé of in het beste geval een toeristisch expositieparcours van de grootste bierbrouwers zou worden.

Niets daarvan. Belgian Beer World is een levendig museum over onze biercultuur. Het parcours gidst de­ ­bezoeker chronologisch door de ­Belgische biergeschiedenis. Aanraakschermen ontsleutelen interessante weetjes en onvertelde verhalen over onze biercultuur, zoals over revoluties in het brouwproces of waarom elk bier in ons land zijn eigen glas heeft.

Het hoogtepunt is een interactieve installatie waarin bezoekers op grote digitale schermen in het hoofd van een brouwer kunnen kijken. Ook leuk: de virtuele barman die je je favoriete Belgische bier laat ontdekken. Dat gouden gerstennat proeven kan ­vervolgens op het dakterras.

Rooftopbar

Het museumparcours biedt enkele adembenemende dieptezichten op het atrium. Is alles hier dan volmaakt? Nee, dat nu ook weer niet. Te weinig medewerkers van het museum spreken Nederlands. De rooftopbar voldoet ook niet aan de hoge verwachtingen. In vergelijkbare hooggelegen bars elders in de hoofdstad zijn de vergezichten indrukwekkender.

Bovendien is de skybar overdag ­enkel toegankelijk voor bezoekers van het museum. En een ticket voor Belgian Beer World kost liefst 17 euro. “Niet echt democratisch”, merkt Justine (20) op, terwijl ze buiten in de schaduw samen met twee vriendinnen schuilt voor de zon. Ik herken de operazangeres in één van hen.

Ze zijn onder de indruk van het gebouw, maar voor een museumbezoek is de financiële drempel te hoog. Ze voorspellen dat dat voor veel landgenoten zo zal zijn: “Het bier is voor de toeristen, het ­atrium voor de Belgen.”