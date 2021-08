‘Het besef is er dat we niet alle rechthebbenden kunnen evacueren’: klok tikt in Afghanistan

België heeft maandagnacht in het grootste geheim 250 mensen met bussen vanuit de Afghaanse hoofdstad Kaboel naar de luchthaven gebracht. Er is nog een week de tijd om mensen te evacueren, maar de vrees leeft dat de tijd te kort wordt.

België heeft in de nacht van maandag op dinsdag in het geheim zo’n 250 mensen zelf tot op de luchthaven gebracht. Dat meldt VRT NWS op basis van getuigenissen. De betrokkenen kregen instructies om naar een geheime locatie in Kaboel te gaan. Met vijf bussen werden ze dan naar de luchthaven gebracht. De hele operatie zou uren hebben geduurd. Tot nu toe moesten de mensen zelf op de luchthaven zien te geraken. De Belgische evacuatieoperatie heeft zich dus nu ook voor het eerst buiten het terrein van de luchthaven verplaatst, al zijn er geen Belgische soldaten mee de stad in gegaan.

Vanuit de federale regering wil niemand commentaar geven, ook al om de betrokkenen niet in gevaar te brengen. Premier Alexander De Croo (Open Vld) zei eerder op de dag dat er heel weinig landen zelf actief militaire extracties doen. “Maar we gebruiken heel veel methoden om mensen te helpen om zo goed mogelijk op de luchthaven te geraken.”

Volgens de openbare omroep zou de operatie mee uitgevoerd zijn in samenwerking met Pakistan. Het buurland van Afghanistan, dat goede banden heeft met de taliban, heeft de afgelopen dagen ook andere evacuatieoperaties op poten gezet voor andere landen en internationale organisaties. De Croo bedankte de Pakistaanse premier gistermorgen nog op Twitter, hij zei dat hij die nacht nog een gesprek met hem heeft gehad.

De Verenigde Staten controleren momenteel nog de toegang tot de luchthaven. De taliban hebben de VS tot 31 augustus gegeven voor evacuaties van buitenlanders. “Daarna zal het niet meer worden toegestaan”, klinkt het. Hoeveel mensen ons land nog wil evacueren, is niet duidelijk, maar feit is dat de klok tikt. Ons land wil doorgaan zo lang het kan. Een ‘einddatum voor de ontplooiing’ is er nog niet, klinkt het. Al leeft de vrees dat de tijd te kort wordt.

“Er is contact geweest met partnerlanden”, zegt een Belgische defensiebron. “Het besef is er inderdaad dat we niet alle rechthebbenden kunnen evacueren.” De namenlijsten van de mensen die geëvacueerd moeten worden zijn een “levend document”, klinkt het. Voortdurend komen er namen bij. Maar omdat ook andere landen Belgen meenemen op hun vliegtuigen en sommigen toch liever in Afghanistan blijven, heeft België geen zicht op het totale aantal evacués. Aanvankelijk werd gewerkt met een lijst van 580 mensen die recht hadden op een evacuatie door ons land. De afgelopen vijf dagen evacueerde België al meer dan 1.000 mensen van Kaboel naar Islamabad.

Gisteren heeft het Belgische leger opnieuw 433 mensen geëvacueerd uit de Afghaanse hoofdstad. Dat werd vernomen uit militaire bron. Ons land had vijf slots voor de C-130's, waarmee 433 mensen van Kaboel naar Islamabad werden gebracht. Er kwamen ook veertien personen mee met een Nederlandse C-130. Op de Belgische vliegtuigen ging het om een driehonderdtal Belgen. De andere plaatsen werden ingevuld door Nederlanders en mensen die op vraag van Luxemburg werden opgehaald. Vanuit Islamabad vertrok gisteren ook een vlucht van Air Belgium met bijna tweehonderd mensen aan boord naar Brussel. Vandaag gaat er nog een vlucht van Air Belgium en is er ook een van Defensie, met respectievelijk 250 en 200 mensen aan boord.