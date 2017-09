Het belangrijkste nieuws van deze ochtend

Wat u moet weten

1. Kim Jong-un ziedend na Trumps VN-speech

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft gereageerd op de toespraak die de Amerikaanse president Donald Trump deze week aan de Verenigde Naties gaf. "De uitspraken van die mentaal achterlijke sukkel zijn een oorlogsverklaring", zo klonk de gespierde repliek.

2. Mexico zoekt naar onbestaande Frida Sofia

Het was een aangrijpend verhaal, gisteren. In het puin van de ingestorte basisschool in Mexico-Stad, waar 19 kinderen en zes volwassenen om het leven kwamen, hadden reddingswerkers een handje zien bewegen. Televisiezender Televisa, de enige die op de site werd toegelaten, zond urenlang live uit hoe ze probeerden het kind te redden. Alleen: het kind bestaat niet.