Het belangrijkste nieuws van deze ochtend

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) gaat in de clinch met enkele wetenschappers die kritiek hebben op haar armoedebeleid, IS-bolwerk Raqqa staat valt en in Antwerpen worden - een goed jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen - de messen nu al geslepen voor een stevige clash tussen links en rechts. Dit moet u allemaal weten voor u gaat lunchen.

In het nieuws

1. Strijd om IS-bolwerk Raqqa "zo goed al voorbij"

Raqqa, door Islamitische Staat in 2014 uitgeroepen als hoofdstad van het kalifaat, is zo goed als gevallen. In de laatste 24 uur hebben ongeveer honderd IS-strijders zich overgegeven in de Syrische stad. Dat zegt de internationale coalitie tegen IS onder leiding van de Amerikanen. Ook het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat de laatste strijders de stad hebben verlaten.

2. Antwerpen maakt zich op voor de ultieme clash tussen links en rechts

In Antwerpen wordt de spanning nu al opgedreven omtrent de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Kan burgemeester Bart De Wever (N-VA) er nog zes jaar bijdoen? Of kan het linkse Samen - interpreteer als: samen tégen De Wever - toch voor een verrassende counter zorgen?

3. Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) laakt kritiek van wetenschappers op haar armoedebeleid

Op Facebook maakte Demir duidelijk dat ze niet gediend is van het harde oordeel van verschillende armoede-experts. In het Jaarboek Armoede oordeelden die deze week dat de regering "meer doet tegen de armen dan tegen de armoedebestrijding". "Als wetenschappers schelden als politici, wil deze politica wel eens de wetenschap wegen," klonk het van Demirs kant.

Aan de koffieautomaat

Nick Cave & The Bad Seeds in het Sportpaleis: zo mooi dat het pijn deed

Onze muziekjournalist Pieter Coupé woonde een grandioos concert bij van een artiest die, terwijl het lot hem rake klappen uitdeelt, juist op het toppunt van zijn kunnen is. "Had iedereen na twee uur pure pracht al het idee dat ze een van de concerten van hun leven hadden gezien, dan deden Cave en co in de bisronde helemaal een gooi naar de eeuwigheid."

Waarom de expert soms meer verdient dan de baas

Nu experts in kennisorganisaties steeds harder nodig worden, durft het ook al eens gebeuren dat ze méér verdienen dan hun leidinggevende. Vacature.com bevroeg enkele bedrijven over die veranderende loonverhoudingen.