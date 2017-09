Lunchbreak

Het belangrijkste nieuws van de dag in één oogopslag

De schade die orkaan Irma heeft aangericht op Sint Maarten en Barbuda is enorm, en ze is nog niet uitgeraasd. Er komt dan toch noodopvang voor de meest kwetsbare migranten in Brussel. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft - tot ontzetting van de Republikeinen - een deal gesloten met de Democraten.