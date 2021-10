Het ‘belangrijkste doel’ van Jong N-VA: de oprichting van de republiek Vlaanderen

Jong N-VA congresseert dit weekend in Antwerpen. De jongerenafdeling wil haar eigen koers aanscherpen met debatten rond vijf thema’s: onafhankelijkheid, justitie en veiligheid, welzijn, Europa en economie. In de zogenaamde sneuvelteksten voor het congres valt vooral het puntig standpunt over Vlaams zelfbestuur op. De geel-zwarte jongeren sturen daarin aan op een harde secessie en niet op het gekende confederale bestuursmodel van moederpartij N-VA.

“De onafhankelijke republiek Vlaanderen is het belangrijkste doel van Jong N-VA. Bijvoorbeeld door een grondwetswijziging of door een onafhankelijkheidsverklaring vanuit het Vlaamse Parlement of andere democratische middelen”, luidt het. Een onafhankelijkheidsverklaring in het Vlaams Parlement is een optie die moederpartij N-VA vandaag niet overweegt. Alleen het Vlaams Belang bewandelt dit pad. De radicaal-rechtse partij van Tom Van Grieken is voor een Catalaans scenario, waarin na de verkiezingen van 2024 een meerderheid in het Vlaams Parlement (de facto de partijen Vlaams Belang en N-VA) eenzijdig de onafhankelijkheid uitroepen.

Brussel

In het Vlaanderen van Jong N-VA wordt Brussel omgevormd tot een “volwaardige Vlaamse stad” met een aantal eigen bevoegdheden als metropool. De faciliteiten in de Brusselse rand gaan op de schop. De koninklijke familie wordt uit haar functies ontslagen en kan enkel haar adellijke titel behouden. Het onafhankelijke Vlaanderen wordt geleid door een verkozen president.

“We zijn niet tegen confederalisme, elke stap naar meer autonomie is meegenomen, maar we willen niet dat het daar eindigt”, reageert jongerenvoorzitter Viktor Rooseleer. “We pinnen ons ook niet vast op een bepaalde manier om onafhankelijkheid te bereiken. We zijn legalisten en vinden dat bijvoorbeeld een onafhankelijkheidsverklaring in het Vlaams Parlement kan als er daar een breed democratisch draagvalk voor bestaat. Dat is voor ons erg belangrijk.”