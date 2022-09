‘Het begin van alles’ brengt revolutionaire herziening van de menselijke geschiedenis

In hun vuistdikke werk Het begin van alles zetten David Graeber en David Wengrow de geschiedenis van de mensheid op losse schroeven. Volgens hen worden veranderingen meer gestuwd door menselijke keuzes dan door revoluties. Hebben ze gelijk?

“Ik ben niet op een missie, maar mijn hart zit wel in dit boek.” Wanneer archeoloog David Wengrow donderdagavond het podium van kunstencentrum Bozar opwandelt om over Het begin van alles te praten, staat hij in de eerste plaats stil bij de afwezigheid van zijn coauteur.

Vrijdag is het precies twee jaar geleden dat antropoloog en anarchistisch activist David Graeber (59) onverwacht overleed. Op dat moment had het duo net het manuscript van Het begin van alles ingediend, de vrucht van een samenwerking die tien jaar duurde. Het werk groeide uit tot een regelrechte bestseller, al had Wengrow dat naar eigen zeggen niet verwacht. “Als je het boek leest, merk je dat we weinig nieuws zeggen. Veel van de punten die we maken, werden jaren geleden al door inheemse geschiedkundigen aangehaald.”

De grootste kracht van het boek ligt misschien wel in de ingenieuze manier waarop de auteurs talloze, vaak onderbelichte studies samenbrengen om één centraal idee te onderbouwen. Ze verzetten zich tegen de gedachte dat de geschiedenis volgens een rechtlijnige, dwingende logica verloopt waarbij de mens geen keuzevrijheid heeft. Volgens de dominante visie op de geschiedenis leefden de jager-verzamelaars duizenden jaren in een vrije wereld waar privébezit of hiërarchische structuren niet bestonden. Dat veranderde door de komst van de landbouw, zo’n 13.000 jaar geleden. Door die omslag werden gemeenschappen sedentair, ontstond een elite en nam uiteindelijk de ongelijkheid toe.

David Graeber en David Wengrow, 'Het begin van alles. Een nieuwe geschiedenis van de mensheid'. Maven Publishing, 656 blz., 35 euro. Beeld x - beste boeken

Dat is alleszins het verhaal dat beschreven werd door invloedrijke denkers als Jean-Jacques Rousseau, maar Wengrow vertelt in Brussel dat de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor ontbreekt. “Bovendien wordt 99 procent van onze voorouders zo afgeschreven, alsof zij allemaal dezelfde mensen waren.”

In het boek betoogt hij samen met zijn coauteur dat er ook voor de uitvinding van de landbouw al verschillende samenlevingsvormen waren. “Er is geen ‘oorspronkelijke’ vorm van de menselijke samenleving. Zoeken naar iets dergelijks kan alleen maar tot mythevorming leiden”, klinkt het dan. De speculatieve geschiedenissen die denkers als Yuval Noah Harari of Steven Pinker onderschrijven, zijn aantrekkelijk omdat ze zo’n welomlijnd verhaal vertellen en omdat ze het onbegrijpelijke verklaren.

Alleen houden zij volgens de auteurs van Het begin van alles zelden rekening met het bewijs dat er ook al vormen van slavernij bestonden in de maatschappij waarin de jager-verzamelaars leefden. Of dat er in Egypte lang aan irrigatielandbouw gedaan werd zonder dat daar een sterke bureaucratische staat voor nodig was. Met gedecentraliseerde samenwerkingsverbanden op lokaal niveau lukte het ook. “Een van de werktitels die we als grap voor het boek gebruikten, was dan ook We’ve never been stupid, until now”, zegt Wengrow.

Egalitaire samenlevingen

Het hoeft niet te verbazen dat Graeber als anarchist zo geboeid was door de samenlevingsvormen die ook na de uitvinding van de landbouw egalitair bleven. In Brussel weet Wengrow dat enthousiasme over te brengen op het brede publiek wanneer hij over de Oekraïense stad Taljanki vertelt. 5.500 jaar geleden leefden daar zo’n 15.000 mensen, terwijl er niet aan landbouw gedaan werd en geen opperste gezaghebber was.

In Turkije werd met Göbekli Tepe dan weer een gigantisch monument gebouwd dat 6.000 jaar ouder is dan Stonehenge. Terwijl de jager-verzamelaars helemaal niet over de hiërarchische samenwerkingsverbanden beschikten die vandaag als een vereiste gezien worden om zo’n bouwwerk op te trekken.

Binnen de academische wereld woeden er weliswaar debatten over die vondsten. Sommige onderzoekers weigeren ze steden te noemen en spreken van ‘megasites’. “De basistermen die we nodig hebben om dingen te benoemen, zijn geladen met waarden. We hebben eigenlijk een nieuwe taal nodig”, vertelt Wengrow aan de Brusselse toehoorders.

De discussies met academische critici putten de archeoloog niet uit. Hij vindt het net boeiend zijn lezers te proberen te overtuigen dat de bestaande politieke en maatschappelijke bestuursvormen eerder het resultaat zijn van keuzes dan van bepaalde wetmatigheden. Het is daarbij een uitdaging om die vrijheid opnieuw in handen te nemen, al biedt het boek geen pasklare antwoorden over hoe dat dan precies moet gebeuren. Dat is misschien weinig bevredigend voor een lezer die worstelt met de huidige staatsstructuur, maar in Bozar volstaan de anekdotes om het publiek uit Wengrows hand te laten eten.

“Max Planck zei ooit dat nieuwe wetenschappelijke waarheden niet ontstaan door gevestigde onderzoekers ervan te overtuigen dat zij fout zijn, maar omdat de aanhangers van de oude theorie sterven. Generaties die volgen, vinden de nieuwe waarheden en theorieën dan vertrouwd en voor de hand liggend. Wij zijn optimistisch en denken dat dat niet lang zal duren”, schrijven Wengrow en Graeber in het boek. Gelet op de grote groep mensen die aan het eind van de avond aanschuift bij de stand waar Wengrow zijn werk signeert, lijkt dat weleens te kunnen kloppen.