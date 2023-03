Het Antwerpse hof van beroep buigt zich deze week over het Reuzegom-proces, de uitkomst blijft onzeker

Een hobbelig parcours, zo mag je het Reuzegom-proces ondertussen wel noemen. Vanaf maandag verschijnen achttien voormalige clubleden voor het Antwerpse hof van beroep. Hoe verloopt het nu verder?

Hoe zat het ook weer met het Reuzegom-proces?

Ondertussen is de dood van Sanda Dia al vier jaar geleden. De Edegemse student stierf op 7 december 2018, na een doop van twee dagen. Op de laatste dag bevond hij zich samen met twee andere schachten bij een chalet in Vorselaar. Het drietal stond er schaarsgekleed in een put met water en moest allerlei proeven uitvoeren. Het drinken van grote hoeveelheden vissaus zou uiteindelijk Sanda Dia’s dood worden, zo toonden experts aan. Door het hoge zoutgehalte droogde zijn lichaam helemaal uit.

Het proces heeft sindsdien meer dan eens een coup de théâtre gekend. Vorig jaar, eind april, leek het erop dat het echt zou kunnen beginnen en maakte de correctionele rechtbank in Hasselt meer dan een week vrij om alle partijen te horen. De zittingen verliepen al van in het begin chaotisch en eindigden opnieuw met een verrassing. De advocaten van de familie tekenden beroep aan omdat de rechter had gezegd dat ze enkel over de tweede dag van de doop kon oordelen, en niet over de eerste, die zich in Leuven had afgespeeld. Zo is het proces dus bij het Antwerpse hof van beroep terechtgekomen.

Wat bedoelde de rechter dan precies?

De zittingen in Hasselt draaiden uit op een juridisch-technische discussie. Omdat Sanda Dia stierf door de vissaus, was de belangrijkste tenlastelegging tegen de Reuzegommers het “toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg”.

Maar de Hasseltse rechter wilde die al meteen omzetten naar “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”. Daarop staan lichtere straffen, maar er zouden wel meer Reuzegommers voor veroordeeld kunnen worden.

Het probleem met de “giftige stoffen” was dat het tijdens de zittingen hoegenaamd niet duidelijk werd welke Reuzegommer Sanda Dia de opdracht gaf om van de vissaus te drinken, of wie hem de bidon had aangereikt. Daarover bleven de Reuzegommers in hun verklaringen heel vaag. De rechter was in haar optiek ook gedwongen om zich enkel over de tweede dag uit te spreken.

Dat was volgens haar te wijten aan de manier waarop het Openbaar Ministerie de lijst van tenlasteleggingen had opgesteld. Daarin stond dat de stoffen waren toegediend op 5 december 2018. Over de eerste dag van het ritueel in Leuven, waarbij Sanda Dia zich al compleet lazarus moest drinken met bier en sterke drank, kon ze dus niet oordelen.

Wat zal het hof van beroep nu doen?

De advocaten van de familie waren het absoluut niet eens met de rechter en meenden dat de rechter wel heel het doopgebeuren kon meenemen – het Openbaar Ministerie sloot zich trouwens bij hen aan. Zij gingen dus in beroep tegen de uitspraak van de rechter (die op het zittingsblad werd genoteerd) waarin ze zei dat ze dat niet kon. Simpel gezegd moet het hof van beroep in Antwerpen bepalen wie er gelijk heeft: de rechter uit Hasselt, of de familie en het Openbaar Ministerie.

Als het hof besluit dat de rechter toen niets verkeerds heeft gedaan, dan kan heel de zaak teruggaan naar Hasselt, waar het proces vervolgens wordt voortgezet. Dat zou een zoveelste opmerkelijke wending zijn in een proces dat uiteindelijk al lang aansleept.

Een andere mogelijkheid is dat het hof van beroep het proces volledig naar zich toe trekt. In de juridische terminologie heet dat een ‘evocatie’. De Reuzegommers staan dan met andere woorden voor het hof van beroep terecht, dat zich ook zal uitspreken over hun schuld of onschuld.

Welke van de twee wordt het?

Dat is voorlopig dus nog een beetje koffiedik kijken. Maar de verwachting is wel dat het hof van beroep heel het proces voor zijn rekening zal nemen, zo valt bij advocaten te horen. Alleszins heeft het hof al laten weten dat het kennis wil nemen van heel het dossier, voor het kan oordelen over de uitspraak die de rechter in Hasselt heeft gedaan.

Wat vaststaat: de volgende dagen zullen de verschillende partijen al pleiten in Antwerpen. Er wordt nu gesproken van minstens één week aan zittingen, waarvoor ook al een voorlopig schema is opgemaakt. Eerst krijgt het Openbaar Ministerie het woord. De advocaten van de burgerlijke partijen zouden vanaf maandagmiddag al kunnen beginnen met hun pleidooien.

De burgerlijke partijen zijn de familie van Sanda Dia, de andere twee schachten, alsook Gaia. Die organisatie komt op voor de dieren die bij de doop zijn mishandeld. De Reuzegommers deden bijvoorbeeld een levende muis in de blender, waar de schachten stukjes van moesten opeten. Na de advocaten van de burgerlijke partijen is het de beurt aan die van de Reuzegommers.

Wanneer kennen de Reuzegommers het verdict?

Na de pleidooien zal het hof de zaak in beraad nemen. Normaal is het arrest er dan een maand later. Maar aangezien het zo’n gewichtige zaak is, achten advocaten het mogelijk dat het hof er veel langer over zal doen. Als het hof van beroep het proces volledig naar zich toetrekt, heeft dat ook zware gevolgen voor de Reuzegommers.

In dat geval kunnen ze niet meer in beroep gaan. Enkel een procedure voor het Hof van Cassatie is dan nog mogelijk. In juridische termen verliezen de Reuzegommers zo een aanleg. Voor schachtentemmer A.G., alias ‘Janker’, werd in Hasselt de zwaarste straf gevorderd: 5 jaar cel. De andere straffen stonden op 18 tot 50 maanden.