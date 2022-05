‘Het allermoeilijkste? Mijn mama vertellen dat ik ongehuwd zwanger was’: deze 8 verhalen kunt u na het weekend lezen

‘Begin niet bij het begin’ en ‘ban de fluostiften’: experts en proffen doorprikken populaire mythes over studeren

Heerlijk toch, het studentenleven, maar net nu de zon zo zalig schijnt, begint die donderse blok. Hoe sla je je daar in godsnaam door? Experts en proffen geven hun ultieme studeertips. “Iets van begin tot einde leren is een veelgemaakte fout.” Lees meer.

Beeld Vijselaar & Sixma

Siegfried Bracke: ‘Regimepers? De coronaberichtgeving, dát was regimepers’

Sommigen volgen hem geestdriftig, anderen hebben een hekel aan hem, maar onberoerd blijven weinigen bij Siegfried Bracke (69). Daar zal zijn bundel Open het debat! niet veel aan veranderen. “Ik ben niet bang van controverse. Integendeel, ik vind dat geestig.” Lees het interview.

Siegfried Bracke. Beeld Damon De Backer

Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou (26): ‘Mijn moeder vertellen dat ik ongehuwd zwanger was, was het allermoeilijkst’

Al acht jaar lang is ze bijna dagelijks op tv te zien. Ze entertaint uw kinderen als geen ander en toch is de kans groot dat u, tenzij u De slimste mens volgde, haar nooit eerder zag. En daar zou Ketnet-wrapper Sarah Mouhamou (26) graag verandering in brengen. “Ik wil programma’s voor volwassenen gaan maken. De ouders heb ik al mee.” Lees het interview.

Sarah Mouhamou. Beeld Thomas Sweertvaegher

Dj Hakim Chatar: ‘Bij alles denk ik meteen dat het gedaan is. Ik ben zo bang om te sterven of in een rolstoel te belanden’

Wie is dj Hakim Chatar (32) in het diepst van zijn gedachten? “Je mag elkaar soms ook haten. Dat is ook liefde”, zegt hij in onze interviewreeks De vragen van Proust. “Ik geloof mensen niet die zeggen dat het altijd goed gaat. Dat zijn robots.” Lees het interview.

Hakim Chatar. Beeld © Stefaan Temmerman

Kremlin-kenner Catherine Belton: ‘Poetin dankt zijn macht aan een pact met de maffia’

Westerse sancties bijten de Russische economie maar volstaan ze om de oorlog in Oekraïne te stoppen? “Oligarchen maken nog steeds gebruik van achterpoortjes die wij laten openstaan”, zegt onderzoeksjournaliste Catherine Belton, die een ophefmakend boek schreef over ‘de mannen van Poetin’. Lees het interview.

Catherine Belton. Beeld ADAM IHSE / AFP / ContactoPhoto

Hoe liefde ook vernietigend kan zijn: 10 levenslessen om te onthouden na Johnny Depp vs Amber Heard

In de rechtszaak die de voormalige echtelieden Johnny Depp en Amber Heard tegen elkaar aanspanden, houden de advocaten volgende week hun slotpleidooien. Stef Selfslagh vond tussen de brokstukken van het ontspoorde celebrityhuwelijk tien levenslessen.

Amber Heard. Beeld AFP

Gezocht: een parttime baasje voor Bobbie, nu de lockdowns verleden tijd zijn

We hebben ons laten verleiden. Door hun ogen, wiggelende achterwerk en fluffy flaporen. Nooit zijn er zoveel honden in huis gehaald als tijdens de pandemie. En wie er al eentje had, gaf het beest aandacht in het kwadraat. Maar wie past er op onze vriend nu we weer reizen, werken en leven? Lees meer.

Wendy en haar moeder passen regelmatig op elkaars bulldog. Beeld Damon De Backer

Vlaanderen onder hoogspanning: ‘Ook de koeien voelen dat er iets niet klopt met die masten’

In enkele rurale West-Vlaamse gemeenten plant de Vlaamse regering een hoogspanningslijn die groene stroom van de Noordzee moet vervoeren richting Frankrijk. Op een deel van het traject groeit onrust bij de boeren: “Mijn levenswerk gaat verloren.” Lees de reportage.