‘Het alcoholverbod van vier Waalse gemeenten voor jeugdbewegingen is een roep om aandacht’

Trop is trop. Dat is eigenlijk wat vier Waalse gemeenten - Florenville, Chiny, Bouillon en Andenne - zeggen. Ze verbieden jeugdbewegingen die deze zomer op kamp komen in hun gemeente om alcohol te drinken op het kampterrein. Dat schreef Le Soir afgelopen zaterdag.

“We hebben de voorbije jaren verschillende ernstige incidenten gekend die ons hiertoe hebben aangezet”, zegt Sébastien Pirlot (MR), burgemeester van Chiny, in een reactie. “Vorig jaar liepen er scoutsleden van acht en tien jaar oud in het midden van de nacht op een gevaarlijke weg. Ze hadden geen fluovest aan en er was geen leiding in de buurt. Die troffen we stomdronken aan op het kampterrein.” Het was een van de drie incidenten waarvoor de politie in Chiny vorig jaar een dossier opmaakte. Drie jaar geleden reden twee beschonken leiders met een auto door een balustrade in een rivier.

De gemeenten zullen het verbod niet allemaal op dezelfde manier handhaven. In Chiny zal de politie controleren. Ook van boeren die hun terreinen verhuren voor een kamp, wordt verwacht dat ze een oogje in het zeil houden. Wanneer er incidenten plaatsvinden, kunnen boeren er hun goedkeuring om terreinen te mogen verhuren verliezen.

In Bouillon vraagt burgemeester Patrick Adam (PS) aan de ‘monsieur camp’ - een jobstudent die jeugdbewegingen ontvangt en begeleidt - en een verantwoordelijke medewerker van de gemeente om te controleren op alcohol. Maar politiecontroles zullen er niet komen. “Wel zetten we in op sensibiliseren en pas achteraf op controle. Als de zaken uit de hand lopen, komt de politie wel tot op het kampterrein.”

Disproportioneel

Het verbod leidde meteen tot verontruste reacties. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (cd&v) zette het op Twitter weg als “disproportionele regeltjes”. Minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet (MR) ging zelfs zo ver om het “platte demagogie” te noemen.

Chirojeugd Vlaanderen betreurt het verbod. De organisatie noemt dat “niet de juiste oplossing”. Liever hadden ze gezien dat de gemeenten in dialoog waren gegaan met de groepen waarbij zaken uit de hand liepen. Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen noemt de maatregel een “stigmatiserend veralgemening”. Woordvoerder Jan Van Reusel is de eerste om toe te geven dat er af en toe zaken uit de hand lopen. “Maar van de tweeduizend kampen die we elk seizoen hebben, zijn de gevallen dat hulp- of ordediensten moeten tussenkomen echt zeldzaam.”

Experts alcoholgebruik zijn echter veel genuanceerder. Over het algemeen gaan we volgens hen iets te lichtzinnig over de negatieve effecten van alcohol. “Is het dan zo erg om twee weken het goede voorbeeld te geven en niet te drinken”, zegt Guido Van Hal (UAntwerpen), die onderzoek doet naar alcoholgebruik.

Hij wijst op de leeftijdsgrens voor bier en wijn die in ons land - in tegenstelling tot veel andere landen - nog altijd op zestien jaar ligt. “Zo geef je impliciet het signaal dat alcohol minder kwaad kan dan het eigenlijk wel kan doen”, zegt hij. “We weten wat de impact van alcohol op het brein kan zijn. Dat is pas volgroeid als we 23 of 25 jaar zijn. In die periode is het brein veel gevoeliger voor alcohol.”

Ook hoogleraar psychiatrie en verslavingsexpert Geert Dom (UAntwerpen) wijst op de negatieve effecten van alcohol die wetenschappelijk bewezen zijn. “Puur rationeel zijn er voldoende redenen om deze burgemeesters gelijk te geven.” En toch pleit hij niet zomaar voor een verbod. “Dat is voer voor een maatschappelijk debat”, zegt Dom. “Zelf denk ik dat we jongeren zelf strategieën moeten laten ontwikkelen om het alcoholgebruik in hun jeugdbeweging tot een redelijk niveau te beperken.”

Dat is ook waar Katleen Peleman, directeur van het Vlaams expertisecentrum VAD, voor pleit: dat jeugdbewegingen op voorhand nadenken over een alcoholbeleid. “In die zin is het eigenlijk zelfs goed dat dit onderwerp nu in de aandacht komt. Want dat is hoe ik het signaal van de gemeenten nu interpreteer, als een oproep om goede afspraken te maken rond alcohol. Dat verbod zie ik vooral als een roep om aandacht.”