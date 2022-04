Het afscheid van Marlène de Wouters bij VTM was een ‘MeToo-verhaal’: ‘Ik ging niet in op jarenlange avances’

Van bij de start van VTM in 1989 tot aan haar vertrek in 2002 was Marlène de Wouters een van dé gezichten van de zender. Ze presenteerde er tal van discussieprogramma’s en talkshows. Twintig jaar geleden trok ze opeens naar VT4, het huidige Play4. De enige uitleg toen was dat zender en presentatrice “op een andere golflengte” zaten.

In werkelijkheid zat er echter iets anders achter haar vertrek, vertelt ze vanavond. Wanneer Otto-Jan Ham haar vraagt “of er dus iemand is geweest die avances heeft gemaakt en die uit wraak, omdat zij er niet op inging, een punt achter haar carrière bij VTM heeft gezet”, antwoordt Marlène de Wouters met “ja”. En ze voegt er meteen aan toe: “En nu kan jij zeggen: ‘Waarom heb je dat destijds dan niet gezegd?’ Maar: dat was een andere tijd. En ook: wie zou mij geloofd hebben?”

De Wouters heeft er nooit eerder over gepraat, maar doet het in het Play4-programma wel omwille van presentator Jani Kazaltzis. “Jani, die vroeger jarenlang mijn stylist bij VT4 is geweest, wist min of meer wat er daar met mij is gebeurd, en hij trok me over de streep. ‘Je kan er andere slachtoffers mee helpen’, zei hij. Dàt heeft mij overtuigd.”

Marlène de Wouters in haar jaren bij VTM Beeld VTM

Een naam noemt de Wouters niet. Wel legt ze uit over welke ongepaste zaken het ging. “Mij uit eten vragen op zaterdagavond, telefoontjes die niks met het werk te maken hadden, binnenvallen in mijn loge, me ’s avonds laat opwachten na mijn werk.”

De Wouters ging nooit op de avances in, benadrukt ze. “Van in het begin had ik door dat die avances ongepast waren. Maar wat ik in het begin niét doorhad, was hoe er zich geleidelijk een soort onzichtbaar mechanisme van machtsmisbruik ontwikkelde. Hoe die man gaandeweg stokken in de wielen begon te steken, omdàt ik hem afwees.” Uiteindelijk kostte de hele zaak volgens de Wouters haar ook haar job bij VTM.

De Wouters heeft nooit stappen ondernomen omdat ze niets kon bewijzen. “En omdat het in die tijd ook zo moeilijk was om het aan te kaarten, zelfs niet met de hulp van enkele mensen die ik er bij VTM over in vertrouwen had genomen en die mij echt wilden helpen. Rond die bewuste man hingen andere belangrijke figuren die ervan afwisten, maar die uit opportuniteit zwegen. De tijdsgeest was ook totaal anders. Welke vrouw in mijn situatie zou toen zijn geloofd? Geen enkele.”

In een reactie zegt VTM “geen concrete informatie te hebben over wat er zich twintig jaar geleden precies heeft afgespeeld, dus we kunnen geen uitspraken doen over het verleden. We vinden het wel bijzonder jammer dat Marlène de Wouters haar mooie carrière bij VTM met een slecht gevoel beëindigd heeft in 2002. Grensoverschrijdend gedrag wordt bij DPG Media op geen enkele manier getolereerd”.