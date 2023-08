Het aantal coronagevallen neemt opnieuw licht toe: ‘Een echte piek verwachten we pas in oktober’

De weekrapporten van Sciensano tonen dat het aantal positieve testen weer toeneemt. Circuleert het virus opnieuw meer in de maatschappij?

Van Damme: “Ja, dat klopt. Alleen is het aantal positieve testen op dit moment eigenlijk geen goede manier meer om dat te objectiveren. In tegenstelling tot 2 à 3 jaar geleden laten mensen zich niet meer zo vaak testen als ze symptomen hebben, omdat ze ervan uitgaan dat het geen Covid-19 zal zijn of dat het toch niet zo erg is. Een betere parameter momenteel is hoeveel van het virus we terugvinden in het afvalwater. En ook daar zie je op de website van Sciensano een lichte stijging op een aantal plaatsen in België, maar zeker niet overal.

“Dat komt overeen met wat we in de ziekenhuizen horen. Er zijn niet meer opnames vanwege Covid-19, maar de mensen die opgenomen worden en uit routine getest worden op het virus, testen wel vaker opnieuw positief. Er zijn dus wel meer ziektegevallen, maar dat vertaalt zich niet onmiddellijk in een opname op de intensieve zorgen of in het ziekenhuis. En dat is ook verklaarbaar: we hebben een paar ‘herfstweken’ achter de rug op het vlak van het weer, waardoor mensen opnieuw meer binnen samenhokten in plaats van in de buitenlucht.”

Is er ook een nieuwe variant van het virus in omloop?

“Momenteel circuleert er nog altijd redelijk wat XBB 1.5. Dat is al een tijdje de meest prominente variant van het virus. We zien ook wel dat er nieuwe varianten opkomen, zoals de EG5.1-variant, maar we kunnen ons nog niet uitspreken over het ziekmakend effect ervan.”

In de Verenigde Staten waarschuwde de krant The New York Times om nog even te wachten om een nieuwe prik te halen. De huidige booster zou namelijk nog niet opgewassen zijn tegen de recentste varianten van het virus. Geldt dat hier ook?

“Het is inderdaad zinvol om een boosterprik te halen die het best opgewassen is tegen nieuwe varianten. De bedoeling is dat dat nieuwe vaccin begin september goedgekeurd wordt door de Europese autoriteiten en we het ook tegen dan kunnen uitrollen. Mensen die zich nu willen laten vaccineren, wachten dus beter nog even.

“Momenteel is er ook nog geen piek. Tegen het einde van de vakantie, wanneer iedereen weer naar school of het werk gaat, zal het aantal besmettingen waarschijnlijk sterker toenemen. Een echte piek verwachten we pas in oktober.”

Voor wie is de booster bestemd?

“De Hoge Gezondheidsraad adviseert dat risicogroepen, zoals vijfenzestigplussers, zwangere vrouwen, en mensen met onderliggende aandoeningen of een zwakker immuunsysteem zeker een booster halen. Voor anderen is die aanbeveling er niet, al kan iedereen die dat wil zich wel laten vaccineren. Een beetje zoals bij het griepvaccin, dus.”

Zitten we nu eindelijk in de fase waarin Covid-19 vergelijkbaar is met griep?

“Covid-19 evolueert inderdaad in die richting, al is het nog altijd ernstiger dan griep. Er is nog een belangrijk verschil: het is niet seizoensgebonden, maar circuleert het hele jaar door. In tegenstelling tot de griep kunnen we ons dus niet jaarlijks in september of oktober wapenen om in december of januari het best beschermd te zijn. Zeker voor kwetsbare mensen blijft het dus belangrijk dat we het virus het hele jaar door goed blijven opvolgen en het op tijd ontdekken als er nieuwe, ziekmakender varianten zijn.”

Moeten kwetsbare groepen deze winter opnieuw het best een mondmasker dragen?

“Als je minder weerstand hebt, blijft dat verstandig. Ook omdat het je beschermt tegen andere infecties van de bovenste luchtwegen. En in de gezondheidssector zou het niet abnormaal zijn om weer mondmaskers in te voeren, omdat er daar nu eenmaal meer blootstelling is aan het virus.”