Marnick (44), Aaron (16), Louise (44), Deborah (23) en Rahma (18) overleden deze winter nadat ze vergiftigd werden door koolstofmonoxide. Het aantal CO-intoxicaties daalde jarenlang, maar sinds 2019 is de sluipmoordenaar terug. Ook door de energiearmoede. ‘Dat ze binnen een barbecue heeft aangemaakt, blijft voor mij onbegrijpelijk.’

Half januari veroorzaakte een CO-vergiftiging een drama in Hooglede. Een 44-jarige man, Marnick Sioen, en zijn 16-jarige zoon Aaron stierven in hun slaap. De echtgenote en de twee jongste zoons konden de volgende ochtend op het nippertje gered worden, toen een familielid poolshoogte kwam nemen nadat niemand was komen opdagen op hun afspraak.

Voor Marnick en Aaron Sioen kon toen al geen hulp meer baten. Zijn vrouw en hun jongste zoon waren buiten bewustzijn, maar konden behandeld worden in een hogedrukzuurstoftank. De middelste zoon was er erger aan toe. Hij lag enkele dagen in coma, maar is intussen aan de beterhand en gaat weer halftijds naar school.

Koolstofmonoxide in hoge concentratie is dodelijk omdat het zuurstof uit het bloed verdringt, waardoor er minder zuurstof naar de organen wordt gevoerd, zodat die kunnen uitvallen. “In het ergste geval houdt het hart op met kloppen”, zegt Dominique Vandijck, adjunct-directeur van het Antigifcentrum. “Dat kan heel snel gaan. Een gezond persoon die in een ruimte wordt blootgesteld aan een hoge CO-concentratie kan in minder dan tien minuten overlijden.”

Hoe komt het dat de ene persoon sterft en de andere toch nog gered kan worden? “Kinderen, maar ook zwangere vrouwen zijn gevoeliger aan CO, omdat zij meer zuurstof nodig hebben. Ook iemand met onderliggende aandoeningen is extra vatbaar”, getuigt Vandijck. “Ook de plaats waar iemand zich in een ruimte bevindt, speelt een rol. Hoe dichter bij het raam of bij een ventilatierooster, hoe lager de CO-concentratie bij een vergiftiging zal zijn en hoe minder ernstig de gevolgen.”

Bij een milde intoxicatie zijn de symptomen te vergelijken met griep of een voedselvergiftiging: hoofdpijn, buiten adem raken, duizeligheid, misselijkheid of instorten zijn typische klachten.

Nietsvermoedend

In Hooglede zouden de leden van het gezin al enkele dagen klachten hebben gehad, maar niemand legde de link met CO. Vrijdagavond bracht het gezin nog samen thuis door. Ze gingen nietsvermoedend slapen, maar werden zaterdag niet meer wakker.

De dodelijke incidenten gebeuren vaak ’s nachts, weet Dominique Vandijck. “Mensen worden letterlijk overvallen in hun slaap. Omdat het zo snel gaat, merken ze niet wat er gebeurt. Bij een intoxicatie ’s nachts zijn er dan ook dikwijls meerdere overlijdens.”

Vorig jaar stierven er in ons land 60 mensen door CO-vergiftiging. Er was jarenlang een dalende trend, maar sinds 2019 - toen waren er 29 dodelijke slachtoffers - gaat het aantal overlijdens opnieuw in stijgende lijn. “Er is vandaag veel minder aandacht voor sensibilisering”, merkt Vandijck op.

In 2019 werd het budget voor het antigifcentrum teruggeschroefd. Ook de projectsubsidie om de CO-cijfers te monitoren werd afgebouwd. “We doen het nog wel met eigen middelen”, aldus de adjunct-directeur van het Antigifcentrum. “Zo proberen we alle CO-gevallen tot op gemeentelijk niveau in kaart te brengen, maar we zouden dit graag nationaal willen uitrollen. We merken heel grote verschillen per buurt. Dat is belangrijk als je wil werken op preventie.”

Toch heeft de stijging in het aantal CO-slachtoffers niet alleen met sensibilisering te maken. De piek in 2021 en 2022 is volgens Vandijck ook te verklaren door de overstromingen in Wallonië en door de gevolgen van energiearmoede - een term die vorig jaar zijn intrede deed.

Het drama in Hooglede is in de statistieken wat atypisch. Het gezin Sioen woont in een gerenoveerde hoeve. Marnick Sioen had een bouwbedrijf, en kende vanuit zijn technische achtergrond het risico van CO. Even werd gedacht dat de pelletkachel het drama zou hebben veroorzaakt, maar het parket liet weten dat de CO-vergiftiging te wijten was aan de centrale-verwarmingsinstallatie op gas. “Het drama in Hooglede bewijst: CO-intoxicatie kan iedereen overkomen”, stelt Vandijck.

Recentelijk viel er een slachtoffer in een nieuwbouwwoning, waar de verwarming een beetje lekte. Maar vaker komt CO-intoxicatie voor in oude en slecht onderhouden woningen.

Gestorven uit armoede

In oktober stierven in WIlrijk een alleenstaande moeder en een dochter. Louise (44) en Deborah (23) woonden in een sociale woning in het Valaar, een wijk achter de Boomstesteenweg in Antwerpen. Op dinsdag 11 oktober - een fraaie herfstdag die begon met een kille ochtend - maakten Louise en Deborah een barbecue aan in de woning, allicht om zich te verwarmen.

Toen het jongste dochtertje, een meisje met autisme, in de namiddag niet werd afgehaald van de bushalte, verwittigde de school de politie. De CO-meters die de hulpverleners bij zich hadden, gingen meteen in het rood. In het huis werd een smeulend barbecuetoestel op kolen aangetroffen. De twee vrouwen werden zo snel mogelijk uit het huis gehaald en gereanimeerd, maar er kon geen hulp meer baten.

Volgens Richard Mwembo, de neef van Louise, zijn ze gestorven uit armoede. “Haar huis was slecht geïsoleerd. Volgens een buurman gingen de ramen niet meer open en er waren problemen met de boiler. Het huis voldeed niet aan de huidige normen. Ze woonden in een krot.”

Voor haar omgeving probeerde Louise te verbergen dat ze het financieel niet makkelijk had. “Louise was een heel fiere vrouw. Wij wisten niet dat het zo erg was”, zegt Mwembo. “Na haar dood vernamen we dat ze de huur vaak niet op tijd betaalde en dat ze een afbetalingsplan had voor haar energiefactuur. Maar dat ze binnen een barbecue heeft aangemaakt, blijft voor mij onbegrijpelijk. Louise was een intelligente vrouw. Ik snap niet dat ze de risico’s niet heeft gezien.”

Uit de statistieken van het Antigifcentrum blijkt dat CO-vergiftiging door een barbecue nochtans geen uitzondering is. “Dat is een direct gevolg van de energiearmoede”, meent Dominique Vandijck. “Mensen gaan op zoek naar andere manieren om hun woning te verwarmen, maar die zijn helaas veel minder veilig. Ze slepen terrasverwarmers, petroleumvuurtjes, vuurkorven en barbecues binnen, maar verbranding geeft altijd gas. Als dat zich opstapelt in de ruimte krijg je het risico van CO-intoxicatie.”

Ook tweeverdieners zoeken naar alternatieven om hun energiefactuur naar beneden te krijgen. “Ze gebruiken hun centrale verwarming nog wel, maar gaan daarnaast toch ook de kachel aansteken die ze al jaren niet meer gebruikt hebben. Dat brengt extra risico’s met zich mee.”

De woning in het Valaar staat vandaag leeg. Het jongste dochtertje van Louise met autisme heeft een plekje gekregen in een instelling waar ze door de week verblijft. In het weekend wordt het meisje opgevangen door haar oudere zus die recentelijk naar Hasselt was verhuisd. “CO verwoest levens”, zegt hun oom.

Dood in de douche

De vaakst voorkomende oorzaak van CO-intoxicatie is ook vandaag een badgeiser, een toestel om de badkamer van warm water te voorzien. In hedendaagse woningen wordt zo’n toestel niet meer gebruikt, maar in oudere woning kom je ze nog vaak tegen.

Op 21 januari, een week na het drama in Hooglede, stierf in Ganshoren een 18-jarig meisje op die manier. “Zoals zoveel tienermeisjes bracht Rahma graag wat tijd in de badkamer door. Maar toen ik ging kijken, vond ik haar bewusteloos op de grond”, vertelde haar moeder in Het Laatste Nieuws.

De brandweer stelde vast dat er in de badkamer een verouderde geiser hing. Maar er waren wel meer mankementen in het gebouw waar het gezin van Rahma op het gelijkvloers woonde. De volledige gasinstallatie werd verzegeld. Het Brussels parket voert een onderzoek.

In de afhandeling van zo’n zaak wordt er gekeken naar de aansprakelijkheid. Als een huurder zelf een barbecue aansteekt in de woning of als een ketel niet goed onderhouden werd, is die intoxicatie de verantwoordelijkheid van de bewoner.

Als dat niet het geval is, wordt het complexer. “Als een ketel wel goed onderhouden werd en de toestellen correct werden gebruikt, kunnen slachtoffers een procedure starten om een derde aansprakelijk te stellen”, zegt advocate Nina Verbrugge, die gespecialiseerd is in aansprakelijkheidsrecht. “Dan dient aangetoond te worden dat bijvoorbeeld het product een gebrek had of de plaatsing niet correct is gebeurd. Dat is niet altijd makkelijk te bewijzen.”

Huiseigenaars dragen ook een verantwoordelijkheid. Vorig jaar werd een 88-jarige man uit Sint-Martens-Latem voor de rechter gedaagd wegens onopzettelijke doding, omdat in zijn pand een jonge vrouw was gestorven.

Kimberly Saldiën (26) kwam begin 2019 om het leven na een CO-vergiftiging. Ze woonde in een slecht onderhouden huurhuis in Gent. Na twee jaar oordeelde de rechter dat haar toenmalige huurbaas verantwoordelijk is voor haar dood. De hoogbejaarde man toonde veel berouw op het proces en kreeg de gunst van de opschorting. De rechtbank verplichtte hem wel - hij had verschillende panden in zijn bezit - om de vele gebreken in orde te brengen.

De politie schreef in haar proces verbaal dat de appartementen zich in erbarmelijke staat bevonden. De wooninspectie die het pand later die dag kwamen bezoeken, verklaarden het pand meteen onbewoonbaar.

Uit het expertenverslag bleek dat er in de studio van Kimberly twee gasradiatoren aanwezig waren met een open verbranding. Het verluchtingsrooster in de badkamer zat haast volledig dicht door spinnenwebben en dat in de keuken was bijna volledig dicht geschoven. “Maar door de plaats en de bouwwijze konden ze nooit de vereiste luchttoevoer verlenen voor de gasradiatoren.”

In de studio waar Kimberley woonde, werden CO-waarden gemeten tot 500 ppm. Ter vergelijking: vanaf 25 ppm gaat de brandweer over tot ontruiming van de gebouwen.

Kimberly Saldiën, een jonge vrouw die opgroeide in armoede, zat op jonge leeftijd al in schuldbemiddeling. Ondanks haar zware rugzak haalde ze in 2018 via het tweedekansonderwijs haar diploma jeugd- en gehandicaptenzorg en ze werkte in Den Dries, een plek in Evergem voor mensen met een beperking.

Omdat het meisje geen naasten had die zich over haar ontfermden, stelde haar stagedocent Dirk Vos zich burgerlijke partij in de zaak. “Kimberly was een fantastisch meisje die vastbesloten was om iets van haar leven te maken. Tijdens haar proclamatie vertelde ze me dat ze zo blij was dat ze eindelijk weg kon uit dat huis.”

CO-melders

Waar het voor hem om gaat, is bewustwording. “Hoe kan het dat er anno 2023 nog altijd mensen sterven aan CO-intoxicatie”, vraagt Dirk Vos, die in Nazareth vandaag schepen is voor Vooruit-Groen. “De verhuurmarkt zit met een torenhoog probleem.”

Het blijkt ook niet zo eenvoudig om de bevolking warm te krijgen voor maatregelen die CO-intoxicatie kunnen voorkomen. “Een goed functionerend toestel is de basis”, zegt Dominique Vandijck van het Antigifcentrum. “Vergeet de controles niet: het jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud van de ketel verplicht.” Daarnaast kan ventilatie levens redden, maar ook dat is niet zo’n makkelijke boodschap. “Door de hoge energieprijzen heeft iedereen de neiging om ventilatiegaten te dichten, een pluchen hond voor de deur te leggen. Dat is geen goed idee.”

CO-melders kunnen een hulpmiddel zijn, maar ze zijn in ons land - anders dan rookmelders - niet verplicht. “Als ze goed worden gebruikt, kunnen ze heel belangrijk zijn”, vindt Vandijck. “Maar ze zijn enkel nuttig als aanvulling op de andere maatregelen. Als mensen het onderhoud van hun ketel niet laten uitvoeren, omdat ze denken dat ze veilig zijn door hun melder, zitten we helemaal met een probleem. Verder is het altijd belangrijk om te reageren als je binnen last krijgt van eerder genoemde symptomen.”

Het nadeel is ook dat een goede CO-melder - die een Europees kwaliteitsmerk moet hebben - vrij duur is. Volgens Vandijck betaal je voor een toestel 50 tot 150 euro en het is aangewezen om verschillende melders te hebben in een woning: in de slaapkamer, de trappenhal, en de ruimte waar de ketel hangt. Het Antigifcentrum is geen voorstander van de combinatietoestellen die zowel koolstofmonoxidemelder en rookmelder zijn. “CO en rook zijn twee totaal verschillende zaken, waardoor de melders idealiter niet op dezelfde plaats hangen.”

Volgens de broer van Marnick Sioen waren er geen CO-melders aanwezig in de woning in Hooglede. Kort na de feiten riep hij daarom op om te investeren in zo’n toestel. “Laat dit drama niet voor niets geweest zijn”, aldus Mario Sioen. “Met een paar euro’s kun je levens redden.”