Herstructurering baart personeel Delhaize zorgen: ‘Zou jij ook niet van die dure lonen af willen?’

Delhaize wil al zijn 128 eigen winkels uitbesteden aan zelfstandigen. Terwijl dat voor consumenten allicht weinig verschil zal maken, vrezen personeelsleden voor de toekomst. ‘Je moet die overnemers dan wel nog eerst vinden.’

“Grève?” Een man, bij wie een Oost-Europees accent zijn Frans doorschemert, moet op de parking van de Delhaize in Asse ontgoocheld terugkeren. Van de enkele personeelsleden die in het hokje bij de winkelwagentjes beschutting zoeken voor de regen, hoort hij dat er inderdaad gestaakt wordt vandaag.

Twee winkelkarretjes versperren de weg naar de achterkant van de winkel, een grijze Renault Kangoo blokkeert de schuifdeur naar de ingang. Er zijn geen brandende autobanden, of vuurkorven, zoals je die weleens aan stakingspiketten ziet. Juist dat geeft aan hoe het nieuws over de herstructurering van de winkelketen bij het personeel is binnengekomen: als een donderslag bij heldere hemel.

Toen de medewerkers van deze vestiging ’s ochtends vernamen dat er ook hier een nieuwe eigenaar gezocht zou worden, legden ze spontaan het werk neer en gingen de meesten naar huis. “We dachten vooraf dat ze misschien de verlieslatende winkels zouden uitbesteden”, legt BBTK-afgevaardigde William T’ Sas uit. “Maar alle 128? Nee, dat hadden we niet verwacht.”

AD Delhaize

De Delhaize in Asse is één van de 95 winkels waar het personeel besloot om te staken. In andere winkels, die nu al uitgebaat worden door zelfstandigen, viel dan weer niets te merken toen De Morgen er langsging. De supermarktgroep telt in totaal 636 zelfstandig aangesloten winkels (AD Delhaize, Proxy Delhaize en Shop & Go).

Het marktaandeel van die zelfstandige winkels groeide de voorbije jaren. De vestigingen in eigen beheer boerden dan weer achteruit. Het hoofdkantoor heeft daarom besloten de eigen winkels ook te gaan ‘verzelfstandigen’. Het maakt zich ook sterk dat de medewerkers hun werk zullen behouden en dat aan dezelfde voorwaarden als nu. Maar daarmee is niets gezegd over toekomstige werknemers.

“In 2015 was er al eens een herstructurering”, zegt de vakbondsafgevaardigde. “Daardoor is er al een verschil tussen wie vóór en wie na 2015 is aangeworven: degenen van na 2015 hebben minder loon, premies en maaltijdcheques. Nu gaan ze er dus nog een derde categorie bij creëren.”

Op de lange termijn kunnen er ook problemen komen tussen die drie categorieën van werknemers, die elk een andere loonkost met zich meebrengen. De ouderen zouden daar dan weer de dupe van worden. “Als jij de patron zou zijn,” zegt T’Sas, “zou je dan ook niet liever van die dure prees af zijn?”

Er ligt een veelheid van oorzaken aan de basis van deze operatie. Aan de ene kant zijn de voedings- en de energieprijzen flink gestegen. Voor supermarktketens valt het al niet mee om al die prijzen door te rekenen aan de klant, terwijl ze ook nog eens rekening moeten houden met de stijgende loonkosten door de indexering.

“Alle Delhaize-winkels worstelen daarmee”, zegt retailexpert Gino Van Ossel (Vlerick Business School). “Maar de winkels in eigen beheer krijgen het door de statuten van hun personeel extra moeilijk. De loonkosten per uur liggen bij de eigen winkels hoger dan bij de zelfstandigen. Daar werken ze ook nog eens meer uren per week, dus je komt onvermijdelijk bij een verschil uit.”

Sectorfederatie Comeos wijst in dat verband nog met een beschuldigende vinger naar de vakbonden en de overheid, die het debat over meer flexibilisering in de sector steeds op niets hebben laten uitdraaien. “Nu is het ook zo dat wie aan de kassa werkt geen rekken mag vullen”, zegt Dominique Michel, de CEO van Comeos. “Dat is toch niet meer van deze tijd? Als we niet opletten, wordt deze sector het nieuwe Sabena.”

‘Het is wel zo dat consumenten nu meer en meer in kleine buurtwinkels gaan shoppen. Dat zijn dan de Proxy’s of Shop and Go’s’, zegt retailexpert Gino Van Ossel. Beeld Eric de Mildt

Buurtwinkels

Consumenten bestellen hun luiers en zelfs voeding hoe langer hoe meer online. In plaats van zelf naar de winkel te rijden, brengt een koerier het vervolgens naar hun thuisadres. Tegen dat gemak kunnen de supermarkten steeds moeilijker opboksen.

“Qua producten en qua prijs is er niet zoveel verschil tussen een winkel in eigen beheer, of een AD Delhaize die door een zelfstandige wordt uitgebaat”, zegt Van Ossel. “Maar het is wel zo dat consumenten nu meer en meer in kleine buurtwinkels gaan shoppen. Dat zijn dan de Proxy’s of Shop and Go’s.”

Zelfstandigen zetten in hun kleinere winkels ook meer in op de binding met de lokale markt, door streekbieren of andere plaatsgebonden producten in de rekken te leggen. Dat maakt een rit naar een grote Delhaize steeds meer overbodig. Bovendien zijn die winkels zijn exemplarisch voor wat er in de hele retailsector gebeurt: de concurrentie is bikkelhard, er is een overaanbod aan winkels, waardoor ook andere supermarktketens het moeilijk hebben.

Hoewel Van Ossel ook verrast is door de beslissing om alle winkels in één keer van de hand te doen, begrijpt hij natuurlijk wel wat de beweegredenen zijn van de keten. Die drastische beslissing geeft Delhaize volgens hem ook een duidelijke strategie. Maar er is dus wel één heikel punt. Als er dus veel supermarkten zijn en de toekomst vooral bij de kleinere winkels ligt, wie gaat die noodlijdende grote vestigingen van Delhaize dan willen uitbaten?

Ook volgens vakbondsman T’ Sas is die ‘verzelfstandiging’ makkelijker gezegd dan gedaan. “Ze moeten dus voor elke winkel een overnemer vinden”, zegt hij. “Die moet het personeel dan ook nog eens dezelfde lonen uitbetalen. Dat zie ik niet goed komen.”