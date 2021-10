Herrijzenis van een iconische pitstop

Metropolen bieden een groeiend deel van de wereldbevolking onderdak. Hoe houden de mensen het daar leefbaar? Correspondenten doen wekelijks verslag vanuit hun eigen megastad. Deze week: Patrick van IJzendoorn in Engeland.

Achteraf gezien was het een voorbode van de lockdownellende. Na een voetbaltraining bij Long Lane fietsten mijn zoon en ik begin vorig jaar over de Blackheath toen we in de verte zwaailichten zagen. De journalist in mij kon zich niet bedwingen en we reden door het donker over de hoogvlakte in het zuidoosten van Londen om poolshoogte te nemen. Bij de plek des onheils, langs de Romeinse weg tussen Dover en Londen, sloeg de schrik toe.

De theehut! Het is de theehut! Een Mercedes had zich in The Black­heath Tea Hut geboord. Honderd jaar lang had het stormen en de Luftwaffe weerstaan, maar een roekeloze automobilist had deze 24-uurs ontmoetingsplek voor taxichauffeurs, klussers, hondenuitlaters en Harley-Davidson-rijders gereduceerd tot een schroothoop.

Uitbater Jackie was gewond geraakt: een gebroken sleutelbeen en brandwonden door kokend theewater dat ze over zich heen had gekregen. De bestuurder was, zoals dat gaat, ongedeerd.

Nadat de puinresten waren weggehaald, waren een picknicktafel en een vuilnisbak anderhalf jaar lang stille getuigen van waar eens een iconische pitstop stond. Het was een plek waar ik soms neerstreek om het Londense leven aan me voorbij te zien trekken of van de weidsheid te genieten. En waar anders in Londen kon je voor 1 pond een kop thee kopen?

Via Facebook zetten ontheemde hutgangers de Blackheath Tea Hut Appreciation Society op, met herinneringen aan de fameuze ­Animal Burger, een burger met verschillende soorten vlees en stukjes ananas. Er verschenen zwart-witfoto’s, zoals van een man die met zijn paard een bestelling opneemt. ‘Going to the hut’ was iets vanzelfsprekends. Elders op internet zamelden sympathisanten geld in om eigenaar Dubster Arfurzee te helpen bij de weder­geboorte.

Op weg naar de nabijgelegen tennisbaan zag ik onlangs dat de theehut was herrezen. Net als de oude staat deze op wielen. Er mogen zich immers alleen tijdelijke gebouwen op de Heath bevinden. Wielen suggereren tijdelijkheid en in het aangezicht van de eeuwigheid is ook honderd jaar tijdelijk. Een paar dagen later bestelde ik thee bij Shannon. De automobilist, zo vertelde de opvolger van de getraumatiseerde Jackie hoofdschuddend, was er met een boete van 250 pond (295 euro) vanaf gekomen.

Aan de picknicktafel trof ik Tuure, een uit Finland afkomstige brandweerman die een sigaret zat te rollen. Er volgde een gesprek over hoe hij goed leerde skiën in het Finse leger, de ambulances die hij tijdens de coronacrisis had bestuurd en over de Finse sauna in de wijk Rotherhithe. Nadat hij op zijn motor was vertrokken nam Jeremy zijn plek in, een 56-jarige buurtbewoner met zijn partner Fiona. “Het voelde alsof met de hut de wereld was verdwenen”, zei ze.

De twee waren nog niet in hun rode Peugeot weggereden of Colin schoof aan de praattafel, de stadionmanager van Millwall die op weg bleek te zijn naar het trainingscomplex in Bromley. Een broodje bacon etend praatte hij me bij over het nieuwe veld dat in de zomer voor 1 miljoen pond is aangelegd. “Kom snel langs voor een wedstrijd.” Na zijn vertrek drong het besef door dat met de terugkomst van de theehut ook de coronacrisis voorbij was. Londen leeft weer.