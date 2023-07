‘Heroin chic’ is weer in: ‘We zijn steeds minder tevreden over ons uiterlijk’

Laag uitgesneden jeans, spaghettibandjes en minirokjes zijn weer helemaal in. Niet alleen de modetrends uit de jaren 90 en begin 2000 maken een comeback, ook de ultradunne vrouwenlichamen zijn niet meer weg te denken op catwalks en in modebladen. Heroin chic, zo wordt die stijl genoemd. Naar de uitgemergelde lichamen van drugsverslaafden.

Het is niet nieuw dat het vrouwenlichaam onderhevig is aan een trend. Hiervoor waren het curvy lichamen, met als ideaalbeeld de rondborstige en -billige Amerikaanse influencer Kim Kardashian en haar zussen. Toen zelfs zij vorig jaar trots vertelde zeven kilo in drie weken kwijt te zijn geraakt, leek het tijdperk van wat vollere lichamen voorbij. De Amerikaanse tabloid New York Post bestempelde dat toen met het artikel Bye-bye booty: Heroin chic is back.

Onrealistische voorbeelden

En of het terug is. Bij de 219 modeshows die dit jaar in New York, Parijs, Londen en Milaan werden gehouden, droeg maar liefst 95,6 procent van de vrouwelijke modellen maat 30, 32 of 34. Dat blijkt uit een onderzoek van Vogue Business. Minder dan 5 procent van alle modellen droeg dus een middelgrote of grote kledingmaat.

En dat heeft invloed op veel vrouwen, zegt Liesbeth Woertman (69). Zij is emeritus hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht en schrijver van onder meer Wie ben ik als niemand kijkt. Ze weet veel van lichaamsbeelden. “Vrouwen in modebladen en op sociale media fungeren in het hoofd van mensen als voorbeelden.” Van reclames tot covers van tijdschriften en billboards langs de weg. “Als we dan voor de spiegel staan, kijken we naar onszelf via een frame van dat ideaalbeeld.”

Het vervelende is, voegt Woertman toe, dat veel beelden tegenwoordig zijn gemanipuleerd. Zeker op sociale media, waar vrouwen niet vies zijn van filters, fotoshop en plastische chirurgie. Het schoonheidsideaal wordt daarmee steeds onrealistischer.

Meer onvrede over uiterlijk

“Hoewel we de afgelopen vijftig jaar feitelijk mooier zijn geworden – we hebben bijvoorbeeld een mooiere huid of een mooier gebit – blijkt uit onderzoek dat we steeds minder tevreden zijn over ons uiterlijk.” Vroeger vergeleken mensen zich met de mooiste tante van de familie of het mooiste meisje in de klas, zegt Woertman. Nu worden we met oneindig veel gemanipuleerde beelden geconfronteerd.

Het gevolg daarvan is groot, meent eetstoornisdiëtiste Arwa Badran (25). Of het nou gaat om magere maatje nul modellen of vollere curvy influencers, onrealistische lichaamsbeelden maken dat veel mensen obsessief bezig zijn met hun lijf. Ze spreekt wekelijks tientallen vrouwen die een verstoorde relatie met voeding of hun lichaam hebben. “Ze denken dat ze gelukkiger worden als ze afvallen en dat ze dan geliefd en gerespecteerd worden door hun omgeving.”

Dat is niet gek, zegt Badran. “We krijgen op sociale media vooral foto’s van dunne vrouwen te zien. Dat voedt de ontevredenheid over je eigen lichaam.” Ook zegt je lichaam tegenwoordig te veel over je identiteit, voegt ze toe. “Dunne mensen worden gezien als gezonde mensen met discipline en wilskracht, dikke vrouwen juist als lui en ongezond.” En die aanname, dat aan het lichaam te zien is of iemand gezond is, klopt volgens de diëtiste vaak niet.

Afslankpillen

Woertman doet al dertig jaar onderzoek naar dit thema, en maakt zich zorgen. De mode-industrie leek volgens haar even te veranderen. Ze wijst op een campagne uit 2016 van het verzorgingsmerk Dove. Daarin waren vrouwen te zien met verschillende kledingmaten, huidskleuren en leeftijden. “Dat was hoopvol, maar het lijkt alsof we teruggaan.”

De hoogleraar wijst onder andere op afslankpillen. Maandag meldde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nog dat die in Nederland achtduizend afslankpillen in beslag heeft genomen die amfetamine bevatten, beter bekend als speed. Wanneer je die pillen inneemt, krijg je minder trek in eten. Maar je gebruikt ook harddrugs. En zo bestaan er steeds meer middelen, die vooral online worden verkocht.

Dieetcultuur is een lifestyle

Volgens Badran zijn die middelen een symptoom van de ‘dieetcultuur’ die nu heerst. De nadruk ligt daarbij op gewichtsverlies en het bereiken van een bepaald lichaamstype. “We denken dat we daarmee gezondheid en welzijn bereiken.” Maar dat is een valse belofte, zegt ze. Het heeft bijvoorbeeld een slechte invloed op de mentale gezondheid. “Veel mensen zijn te veel bezig met hun gewicht. Ze vermijden koolhydraten, tellen calorieën en sporten obsessief.”

Het is een lifestyle die volgens Badran vaak wordt gepromoot door influencers. Zij hebben trouwe volgers en vooral kwetsbare jongeren kijken naar ze op. “Influencers vertegenwoordigen vaak de heersende schoonheidsnormen. Wat mensen niet zien is dat een groot deel van hun foto’s is bewerkt.” Ook promoten influencers dieetprogramma’s en producten zoals voedingssupplementen. “Als je dat continu ziet, denk je: moet ik niet ook iets met mijn lichaam?”