Herman Van Holsbeeck moet nog een maand in de cel blijven

De voormalige RSC Anderlecht-manager werd vorige week woensdag door de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise onder aanhoudingsbevel geplaatst in het onderzoek naar voetbalmakelaar Christophe Henrotay. Zijn advocaten hadden maandag aan de raadkamer gevraagd om de man vrij te laten, maar die is daar niet op ingegaan. Naar alle waarschijnlijkheid zal de verdediging nu in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer.

Portret Van de eretribune naar de cel: zo kwam ex-Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck in de problemen

Het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise voeren al enige tijd een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en bendevorming. Dat onderzoek spitst zich onder meer toe op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco. Vermoed wordt dat Van Holsbeeck in het zwart, en zonder medeweten van RSC Anderlecht, een vergoeding zou hebben opgestreken voor die transfers.

Herman Van Holsbeeck werd daarover in september 2019 al ondervraagd, en werd toen in verdenking gesteld voor witwassen en valsheid in geschrifte, maar vrijgelaten onder voorwaarden. In datzelfde dossier werden ook al Christophe Henrotay en zijn rechterhand Christophe Cheniaux in verdenking gesteld voor witwassen, private corruptie, valsheid in geschrifte en bendevorming.

‘Geen nieuwe elementen’

Vorige week dinsdag werd Van Holsbeeck opnieuw opgepakt, waarna de onderzoeksrechter hem woensdag onder aanhoudingsbevel plaatste. Volgens het federaal parket gebeurde dat omdat er nieuwe elementen waren opgedoken in het dossier.

“Alle elementen die nu in het dossier zitten, alles wat aan meneer Van Holsbeeck verweten wordt, dat was al bekend in september 2019”, verklaarden meester Daniël Spreutels en Alexandre Wilmotte daarover maandagnamiddag bij de zitting van de raadkamer. “Het hele dossier-Henrotay, zoals het nu genoemd wordt, bestaat al sinds dat eerste verhoor, net zoals alle andere elementen, en we hebben er al gedetailleerd uitleg over gegeven tijdens de verschillende verhoren door de speurders en de onderzoeksrechter.”

“We kunnen niet aanvaarden dat iemand in de gevangenis vliegt op basis van zogenaamde nieuwe elementen, terwijl die elementen al jaren gekend waren”, gingen de advocaten verder. “Natuurlijk zijn er nadien ontwikkelingen, aangezien er bijkomend onderzoek wordt uitgevoerd. Dat is normaal maar dat zijn daarom geen nieuwe elementen.”

Van enig collusiegevaar kan ook geen sprake zijn, aldus de advocaten: “Als hij dat had gewild, had meneer Van Holsbeeck de afgelopen twee jaar de tijd gehad om afspraken te maken met andere verdachten in het dossier. Dat is niet gebeurd. Er is dus geen enkele reden om hem in de gevangenis te houden, zeker niet op een moment dat hij kampt met gezondheidsproblemen.”

De advocaten wijzen erop dat er verschillende onderzoeken lopen naar de mistoestanden in het voetbal, en dat die elkaar doorkruisen: “In Hasselt en Brussel lopen onderzoeken naar dezelfde mensen, en naar feiten die met elkaar verband houden. Maar niet alles wat in het ene dossier zit, zit ook in het andere. Dat zorgt nu al voor procedureproblemen, en dat zal in de toekomst alleen maar erger worden.”

“Intussen zijn er 57 personen in verdenking gesteld in het ‘voetbaldossier’, maar is onze cliënt wel de enige die in de cel zit”, verklaarden meesters Spreutels en Wilmotte. “Een man van 67 jaar, die nooit enig probleem heeft gehad en een respectabel leven heeft geleid. Dat is onaanvaardbaar. We beweren niet dat hij onder aanhoudingsbevel is geplaatst om hem onder druk te zetten om zijn verklaringen aan te passen, want als dat het enige motief voor zijn aanhouding zou zijn, zou dat heel erg zijn.”

“Meneer Van Holsbeeck lijdt onder deze situatie, maar hij is vastbesloten terug te vechten”, besloten de advocaten. “Hij heeft geen geld gekregen van bepaalde personen en zal er alles aan doen om dat te bewijzen.”