Herinnering aan onroerende voorheffing op de mat? Wellicht stroomt uw eBox over

Elke Vlaming met een eigen woning, bouwgrond of ander onroerend goed ontvangt elk jaar een aanslagbiljet voor onroerende voorheffing, ook ‘grondbelasting’ genoemd. Sinds vorig jaar verstuurt de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) die aanslagbiljetten ook digitaal. Dan ontvangt u die via uw eBox, uw persoonlijke digitale postbus voor overheidsdocumenten.

Om het aanslagbiljet op e-mail te ontvangen, moet u die eBox geactiveerd hebben. Dat deed u bijvoorbeeld om de uitnodiging voor uw coronavaccinatie te ontvangen. Zit er een nieuw document in uw eBox, dan krijgt u daarvan een e-mail op het mailadres dat u opgaf in die eBox. Maar daarmee loopt het wel eens fout.

Herinneringen altijd per post

“We zien dat mensen hun eBox hebben geactiveerd in het kader van de corona-vaccinatiecampagne, maar niet beseffen dat ze daarmee ook andere overheidsdiensten de toestemming gaven om die eBox voor andere zaken te gebruiken. Onder meer voor de betalingsuitnodiging van de onroerende voorheffing”, verklaart de woordvoerder van Vlabel Kris De Sagher. Daarnaast laten mensen soms na de mailverwittiging in die eBox in te schakelen, geven ze geen mailadres op of geven ze een mailadres dat ze niet regelmatig consulteren. Dan krijgen ze geen melding via e-mail of missen ze die.

De aanslagbiljetten blijven zes maanden in de eBox zitten, daarna verdwijnen ze. De herinneringen die nu in de bus vallen, kunnen betrekking hebben op aanslagbiljetten van meer dan zes maanden geleden.

Oorspronkelijk was Vlabel van plan ook de betalingsherinneringen via de eBox te versturen. Maar nadat bleek dat heel wat burgers die eBox ondoordacht hadden geactiveerd, werd beslist herinneringen altijd per post te bezorgen. Toch wint de eBox aan belang: dit jaar werden aanzienlijk meer aanslagbiljetten via eBox verzonden dan vorig jaar (36.4% in 2022 tegenover 29.6% in 2021). Aan het eind van de rit worden de aanslagbiljetten die via eBox worden bezorgd iets beter betaald dan die via de post: voor 2021 is 98,89% van de post-aanslagbiljetten vereffend, voor eBox zelfs al 99,39%.

Vlabel stelt vast dat er dit jaar meer herinneringen verstuurd moeten worden ten opzichte van vorig jaar voor aanslagbiljetten die met de post worden verstuurd. Dit jaar moest tot nog toe voor 8.4% van de aanslagbiljetten per post een herinnering verstuurd worden, tegenover 6.9% voor 2021. “Dat is mogelijk een gevolg van het feit dat mensen door de energiecrisis minder financiële ademruimte hebben”, vermoedt De Sagher. Mogelijks zijn Vlamingen die hun aanslagbiljet per post laten aankomen minder digitaal geconnecteerd en betreft het oudere leeftijdsgroepen.

Goede beslissing

Anderzijds daalt het herinneringspercentage voor wie het aanslagbiljet via eBox krijgt (van 25.1% naar 23.7%), ondanks de energiecrisis en ondanks het feit dat er méér aanslagbiljetten via eBox worden verzonden. “Toch worden nog altijd meer herinneringen verstuurd voor eBox dan voor post. Het was dus een goede beslissing om herinneringen altijd via de post te bezorgen, en we blijven dat voorlopig nog verder zo doen”, concludeert De Sagher.

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) begrijpt dat de digitalisering een zekere gewenning vereist. “Daarom wil ik benadrukken dat het belangrijk is uw eBox, én het mailadres dat eraan gekoppeld is, regelmatig te controleren. Want niemand krijgt graag een betalingsherinnering”, weet Diependaele.

Wilt u in de toekomst uw aanslagbiljet opnieuw per post te ontvangen, dan moet u uw eBox ontkoppelen via deze link. Let op: dan zal ook alle andere digitale overheidscommunicatie ontkoppeld zijn en zal u weer meer papier in de brievenbus krijgen. Of u tekent in op de eBox, en dan zal de hele overheid digitaal met u communiceren, of u ontkoppelt de eBox en dan blijft alles op papier toekomen.

Geruststellend is dat u geen boete riskeert wanneer u de onroerende voorheffing te laat betaalt. Er kunnen wel nalatigheidsinteresten (0,33%) aangerekend worden indien het te betalen bedrag hoger is dan 1.500 euro.