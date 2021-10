Herfstweer zorgt voor daling Europese gasprijs

De prijs van een megawattuur (MWh) gas daalde vanochtend met 3,7 procent naar 90,49 euro. Vorige week kwam de prijs nog boven de 100 euro uit. Aan het begin van de maand piekte de gasprijs zelfs op 160 euro. Het gaat hier om de Nederlandse TTF-Future, een referentieprijs voor aardgas in onze contreien. Maar ook de gasprijs in het Verenigd Koninkrijk (-8 procent) is lager gegaan.

Door de grote vraag naar gas vanwege het economische herstel van de coronacrisis, het koude voorjaar en minder opgewekte energie uit duurzame bronnen lopen de energieprijzen op en zijn de gasvoorraden in Europa kleiner. Daarnaast is het aanbod van Russisch gas beperkt en is het moeilijk om gas elders te vinden, omdat er ook een sterke vraag vanuit Azië is met dus felle concurrentie.

Door de opgelopen gasprijzen hebben verschillende bedrijven hun productie tijdelijk moeten terugschroeven omdat het voor hen te duur werd om op volle kracht te blijven draaien.