Herbruikbare bekers, selfies met Dries Van Langenhove en boeken over August Borms: zo verliep de 22ste IJzerwake

Zondag vond de 22ste editie van de IJzerwake plaats, het jaarlijkse Vlaams-nationalistische evenement in de Westhoek. De ophef die er ook dit jaar aan voorafging bleek een geschenk voor Dries Van Langenhove, die meer dan ooit de posterboy is van rechts-conservatief Vlaanderen.

“Ik heb de speech van Dries Van Langenhove niet gehoord”, zegt Emmily Talpe, de burgemeester van Ieper, als we haar zondagmiddag bellen voor een reactie. “Ik heb van de politie vernomen dat er op de IJzerwake geen inbreuken waren op de antidiscriminatiewet. Dat is voor mij het belangrijkste. Dat hij kritiek op mijn persoon had, doet mij niets.”

De zon scheen zondag over de weide in Steenstrate waar Vlaams-nationalistische groeperingen hun jaarlijkse bijeenkomst houden. En dat bleek goed voor de moraal. “Een fijne wake”, zei de dame aan de inkom. Zich snel corrigerend: “Ik bedoel natuurlijk: een waardige wake.”

Na de misviering en de bloemenhulde kreeg gastspreker Dries Van Langenhove het woord. Hij richtte zich rechtstreeks tot de burgemeester van Ieper. “U durft zich hier niet vertonen, maar ik weet dat u live aan het meevolgen bent. Normaal zou ik geen woorden verspillen aan een liberale nietsnut zoals u, maar nu je mij hebt proberen af te dreigen en te intimideren, kan ik natuurlijk niet anders dan eens goed met u te lachen.”

Gastspreker Dries Van Langenhove. Beeld Damon De Backer

Na alle heisa vooraf lijkt het onwaarschijnlijk dat Talpe de speech van Van Langenhove niet gehoord heeft. Het stadsbestuur toonde zich bijzonder misnoegd over de komst van Van Langenhove als gastspreker op de IJzerwake. Uiteindelijk mocht de wake toch doorgaan nadat de organisatie het vredescharter had ondertekend. Dat stelt dat racisme, discriminatie of haatspraak geen plaats hebben in Ieper.

Selfietijd

De ophef bleek een godsgeschenk voor Dries Van Langenhove, voormalig Kamerlid voor Vlaams Belang en oprichter van het uiterst rechtse Schild & Vrienden. De belangstelling voor de gastspreker was vele keren groter dan voor de toespraak van voorzitter Wim De Wit. Na zijn toespraak stonden mensen in de rij voor een selfie. Van Langenhove poseerde met een glimlach.

“Dankzij de historische tijd waarin we vandaag leven en waarin we gebruik kunnen maken van het internet en sociale media, zullen mijn woorden van vandaag weerklank vinden bij veel meer Vlamingen, zelfs meer dan in de hoogdagen van de IJzerbedevaart. We kunnen niet anders dan zo goed mogelijk gebruik te maken van de opportuniteiten die zich in dit tijdperk aanbieden”, zei Van Langenhove.

IJzerwake 2023. Beeld Damon De Backer

Reportagemagazine Pano wist in 2018 te infiltreren in de geheime chatgroepen van uiterst rechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden, die bol bleken te staan van boodschappen vol haat tegen iedereen die zogenaamd vreemd of anders is. Sommige leden poseerden er met wapens. Op 12 september start in Gent het proces tegen Schild & Vrienden. Oprichter Van Langenhove en zes medeverdachten moeten zich verantwoorden voor negationisme en het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld op hun communicatieplatformen.

Op de IJzerwake kreeg niet alleen de burgemeester van Ieper ervan langs. Ook de mainstreammedia, de ‘systeempolitici’ en het asielbeleid waren kop van Jut voor Van Langenhove. Zijn boodschap was inhoudelijk niet zo anders dan de klassieke Vlaams Belang-communicatie. Dat betekent niet dat Dries Van Langenhove daarom gematigder is geworden.

Christopher Busch, directeur van het Hannah Arendt Instituut, waarschuwde vorig jaar in een interview met MO om de complexiteit van extremisme niet te minimaliseren. “Extremistische netwerken kun je vergelijken met een rizoom, een kluwen van wortels die onder de grond doorgroeien en verstrengeld geraken met andere wortels. “Af en toe komen er scheuten bovengronds, maar als je die afknipt, blijft een levend organisme ondergronds doorgroeien.”

Geschiedenisfans

Volgens de organisatie daagden er 2.500 tot 3.000 deelnemers op voor de 22ste IJzerwake. Neonazistische oproerkraaiers hielden zich rustig, maar het extremistische gedachtegoed was andermaal niet ver weg in het IJzerwake-dorp. De Werkgroep Kesterheide vzw was er aanwezig met een infostand. Sinds 2014 houdt de vzw het stuk grond proper met het voormalige praalgraf van Staf De Clercq, een van de bekendste Vlaamse collaborateurs.

In de stoffige boekenstandjes werden er naast de publicaties van Felix Timmermans en Ernest Claes ook portretten verkocht van August Borms, die voor zijn collaboratie ter dood werd veroordeeld.

Ook te koop op de boekenmarkt: een set Der Adler-tijdschriften. Het tweewekelijks nazipropagandamagazine werd voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgegeven door de Scherl Verlag, met de steun van de Luftwaffe. “U moet daar niet zoveel achter zoeken”, zegt een man die het tijdschrift in zijn handen laat glijden. “Mensen hier hebben gewoon een grote interesse in geschiedenis.”

IJzerwake 2023. Beeld Damon De Backer

De IJzerwake ontstond in 2003. Toen scheurde het toenmalige Vlaams Blok, de voorloper van Vlaams Belang, zich af van de IJzerbedevaart omdat die niet radicaal genoeg bevonden werd. Op de IJzerwake verzamelden naast Vlaams Belang ook groeperingen als Were Di (een organisatie die ijvert voor een verenigd Dietsland), extreemrechtse organisatie Voorpost, het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) en de Nationalistische Studentenvereniging (NSV).

Tussen de vendelzwaaiers, volksdansers en hoornblazers was er wel een kleine vernieuwing tegenover vorig jaar: in de cateringtent werden drankjes geserveerd in herbruikbare bekers. Ook op dat vlak loopt de IJzerwake in de pas.