Henry Kissinger en Linda de Mol

Brengt verrassingsbezoek aan China

Henry Kissinger, voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken

Ook al is hij 100 intussen, toch blijft hij niet stilzitten. Henry Kissinger, nog Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken onder presidenten Nixon en Ford in de jaren 70, bracht een verrassingsbezoek aan China. Destijds speelde hij een cruciale rol in de toenadering tussen de VS en China. Nu ontmoette hij er onder meer de Chinese minister van Defensie Li Shangfu, die na de aankoop van Russische wapens in 2017 op de Amerikaanse zwarte lijst staat. Het bezoek van Kissinger komt op een moment dat ook klimaatgezant John Kerry in Peking is.

Beeld rv



Gaat uit de kleren op de cover van haar eigen blad

Linda de Mol, Nederlandse tv-presentatrice

Ook al is ze intussen 59, toch blijft ze niet stilzitten. Of toch wel even, voor een fotoshoot voor haar eigen blad. Tv-persoonlijkheid Linda de Mol pronkt in haar blootje op de cover van de nieuwe Linda. Volgens haar zijn we “behoorlijk aan het ‘vertrutten’ als het gaat om naaktlopen”. Een trend die ze wijt aan de populariteit van sociale media, waar je als “jong meisje geconfronteerd wordt met een volkomen onhaalbaar schoonheidsideaal”. Zelf naakt lopen? Doet ze graag, maar ze durft niet meer. “Mensen met hun mobiele telefoons gunnen me geen centimeter privacy meer.”