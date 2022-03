‘Help, mijn huishuur is plots 70 euro hoger’: moet de indexatie van huurprijzen aan banden?

Boven op de hoge energiefactuur komt voor sommige mensen nog de indexatie van de huurprijs, die zo tot bijna 8 procent kan stijgen. Groen pleit voor een tijdelijke plafonnering om mensen te behoeden voor een te hoge schok.

“Onze huurdersbonden zien ze de laatste weken steeds vaker: mensen die in één klap hun huurprijs met 50 à 70 euro verhoogd zien”, zegt Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams Huurdersplatform. Ze komen er vooral om te vragen of de berekening van de huurbaas wel klopt. “Het komt voor de meesten als een totale verrassing, ze gingen er niet vanuit dat die factuur er zou komen. En dat boven op de oplopende energiekosten waar ze al mee kampen.”

De cijfers kloppen, al sinds eind vorig jaar stuwt de inflatie de huurindexatie naar eenzame hoogtes. Een eigenaar kan op de verjaardatum van een huurovereenkomst beslissen om zo’n indexering door te voeren, in de maand maart kan de prijs voor een huurder zo met bijna 8 procent stijgen. Voor een gemiddelde huurprijs (in het voorjaar 2021 bedroeg die 792 euro volgens de huurbarometer van makelaarsfederatie CIB) betekent dat een opslag van liefst 60 euro.

Grens van 2 procent

Het signaal voor Groen om op Vlaams niveau te pleiten voor een tijdelijke plafonnering van de huurindexatie op 2 procent. “De stijgende huurprijzen veroorzaken kopzorgen bij heel wat mensen die het sinds de coronacrisis sowieso al moeilijk hadden”, zegt voorzitter Meyrem Almaci, die het voorstel samen met parlementslid An Moerenhout op tafel legt.

In het vorige voorbeeld zou de prijs daardoor met slechts 16 euro opslaan, een verschil op jaarbasis van ruim 500 euro. Groen wil huurders zo extra ademruimte geven en wie het al moeilijk heeft “behoeden voor een te hoge schok”. Die groep is volgens Almaci omvangrijk; cijfers van Steunpunt Wonen stellen dat 30 procent van de huurders al voor de coronacrisis in een precaire situatie zat. “Vanaf 2023, als deze situatie wat normaliseert, kan de indexering dan weer bijbenen.”

Op zich hoeft een verhuurder de indexatie niet door te voeren. Maar in de regel gebeurt het vaker wel dan niet, zegt Verstichele, en contracten die de optie uitsluiten zijn sowieso niet de norm. Ook het Gentse armoedenetwerk Kras vzw krijgt de laatste tijd heel wat verontrustende signalen binnen over de huurindexatie. “Mensen die het moeilijk hebben moeten in het goedkopere segment huren. Ze zitten dus vaak al in een woning die energetisch te wensen over laat, met die indexatie erbij betalen ze eigenlijk dubbel.”

Gezien het voornamelijk de energieprijzen zijn die de index omhoog stuwen, en die kosten veelal bij de huurder komen te liggen, is dat laatste vrij letterlijk te nemen. “Bijna elk aspect van de woonkosten stijgt, door de hoge inflatie snijdt het enkel dieper en dieper”, zegt Verstichele.

Enkele nadelen

Bij Vooruit lijken ze gewonnen voor het idee van een tijdelijke plafonnering. “Voor mij mag dat zelfs retroactief gebeuren, want die huurindexatie is al sinds oktober op kruissnelheid”, zegt Vlaams parlementslid Maxim Veys. Beide oppositiepartijen benadrukken dat dit slechts een tijdelijke ‘levenslijn’ is die gepaard moet gaan met structurele ingrepen, zoals de bouw van sociale woningen.

Beeld Marc Baert

De kans is groot dat het voorstel, net zoals in Brussel vorige maand, nul op het rekest krijgt. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) liet in de parlementscommissie al weten dat zo’n plafonnering “het idee geeft aan verhuurders dat ze geen of minder rendement gaan krijgen. En dan krijg je het risico dat zij minder aanbod gaan doen. Dat is het laatste wat we willen.”

Ook Verstichele ziet nadelen bij een plafonnering. “Wat als een contract afloopt? Dan zal een verhuurder wellicht niet verlengen maar iemand nieuw zoeken en de volle pot aanrekenen”, meent hij. Volgens Verstichele moet er vooral werk gemaakt worden van een uitbreiding van de doelgroep van de huurpremie en een koppeling tussen huurprijs en woningkwaliteit. “Nu worden er soms buitensporige prijzen betaald voor hele slechte panden.”