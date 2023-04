Helft wereldbevolking heeft geen toegang tot sociale bescherming, en België wil daar wat aan doen

Het initiatief voor de Global Accelerator ontstond twee jaar geleden bij VN Secetaris-Generaal Antonio Guterres en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Door de Covid-19 pandemie, de klimaatcrisis en de oorlog in Oekraïne steeg de sociaaleconomische ongelijkheid en armoede. 53,1 procent van de wereldbevolking heeft op dit moment geen pensioen, geen kinderbijslag, geen toegang tot basisgezondheidszorg, en geen recht op een uitkering bij ziekte of werkloosheid. Vooral in Afrika is de bescherming laag: amper 17,4 procent kan er een beroep doen op minstens één vorm van sociale hulp.

Door de bestaande initiatieven beter te coördineren en in te zetten op sociaaleconomische samenwerking, moet de Accelerator deze mensen toch enige bescherming bieden en 400 miljoen extra, groene jobs creëren. Gennez en haar Duitse, Spaanse en Portugese tegenhangers willen het thema nu opnieuw bovenaan de VN-agenda krijgen. Ze legden daarvoor een virtuele verklaring af aan de start van de Global Accelerator-bijeenkomst in New York.

“Zonder sociale bescherming zijn mensen overgeleverd aan het toeval”, aldus Gennez. “Ze zijn één ongeval, één moment van pech, één onvoorziene ziekenhuisfactuur verwijderd van extreme armoede. Met onze oproep neemt België de leiding in de wereldwijde strijd voor waardig werk en sociale bescherming. De Global Accelerator heeft veel ambitie en potentieel. Het komt er nu op aan om snelheid te maken en wereldwijd concrete maatregelen te nemen.”